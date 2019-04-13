Футбол

Инфантино призвал останавливать матчи в случае проявления расизмаiReactor 11:05

Своё отношение к проблеме расизма выразил руководитель Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Президент ФИФА заявил, что организация намерена бороться с проявлениями нетерпимости, «будь то на профессиональном уровне или на школьной площадке».
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Джанни Инфантино
В последние дни было очень печально наблюдать за рядом расистских инцидентов в футболе, это неприемлемо. Расизму нет места в футболе и обществе.
— Джанни ИнфантиноРБК 13:09

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