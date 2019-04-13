Футбол
Инфантино призвал останавливать матчи в случае проявления расизмаiReactor 11:05
Своё отношение к проблеме расизма выразил руководитель Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Президент ФИФА заявил, что организация намерена бороться с проявлениями нетерпимости, «будь то на профессиональном уровне или на школьной площадке».
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В последние дни было очень печально наблюдать за рядом расистских инцидентов в футболе, это неприемлемо. Расизму нет места в футболе и обществе.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:45, Ашберн
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