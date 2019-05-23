Футбол
Президент ФИФА поблагодарил Путина словами «Слава России»Взгляд.ру 08:02
Глава ФИФА Джанни Инфантино, который был награжден орденом Дружбы президентом России Владимиром Путиным, закончил благодарственную речь на русском языке, сорвав аплодисменты.
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Происшествия
В Краснодарском крае за вымогательство задержан сотрудник Росреестра
Сотрудник кубанского филиала кадастровой палаты Росреестра был задержан за вымогательство более одного миллиона рублей у гражданина за помощь в уклонении от уголовной ответственности.
Обновлено в 08:26
Транспорт
Порог превышения скорости снизят в городах
Предельно допустимую скорость для городских дорог хотят снизить до 10 км/час, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 11:02
Кино
Кристофер Нолан рассекретил актерский состав нового фильма
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес
Сын Жанны Фриске лишился наследства из-за долгов
Родственники Жанны Фриске продали долю ее сына Платона в участке земли и особняке в Подмосковье, чтобы погасить часть долга — 7,9 млн рублей, собранных на лечение певицы.
Обновлено в 08:24
Культура
Noize MC провел урок музыки в московской школе
Обновлено в 07:32
Футбол
Дюков: обсуждается два варианта лимита на легионеров
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 08:23
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса
Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Автоспорт
Хэмилтон показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Монако
Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон завершил первый тренировочный заезд Гран-при «Формулы-1» в Монако с лучшим временем.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Энистон вспомнила последний разговор с Джоли перед изменой Питта
Питт развелся с Джоли после двухлетнего раздела имущества, а отношения Энистон с Джастином Теру завершились в феврале прошлого года.
Обновлено вчера в 20:50
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Мужчина погиб около станции МЦК «Стрешнево»
Мужчина погиб на путях недалеко от станции МЦК «Стрешнево» в четверг, 23 мая.
Обновлено в 08:38
Общество
Умерла писательница Джудит Керр
Писательница Джудит Керр скончалась в Великобритании на 96-м году жизни. Она умерла в своём доме после непродолжительной болезни.
Обновлено в 07:42
Экономика
Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фонд
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов рабочей инициативой и "идеологически новой историей".
Обновлено в 08:24
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Общество
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России
Обновлено в 06:10
Финансы
Рыночная капитализация «Газпрома» превысила 5 трлн рублей
Как указывает агентство, к 14:38 мск ценные бумаги компании подорожали на 1,7%, до 211,7 рубля, а потом и до 212,18 рубля — максимума с июня 2011 года.
Обновлено в 07:55
Авто
Составлен рейтинг лучших летних шин
Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг лучших летних шин на рынке.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
В России в прошлом году погибли более 400 сотрудников МВД
Больше 400 сотрудников МВД России погибли в 2018 году, следует из выступления в Госдуме замглавы ведомства Игоря Зубова, приведшего статистику по выплатам компенсаций, сумма которых превысила 1,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 08:05
Политика
Зеленский исключил возможность переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».
Обновлено в 07:50
Общество
Актер Джеффри Раш получил рекордную компенсацию по иску о клевете
Суд постановил, что ему должно быть выплачено 1,9 млн долларов США Актер Джеффри Раш получил 1,9 млн долларов США компенсации, выиграв иск о клевете против сиднейского таблоида Daily Telegraph.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
Задержанные в ДНР бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что командиров, по вине которых восемь военнослужащих ВСУ попали в плен к бойцам Народной милиции ДНР, следует привлечь к ответственности.
Обновлено в 08:39
Космос
Фанаты показали геймплей ремейка Star Wars: Rogue Squadron
Команда энтузиастов уже больше года трудятся над созданием ремейка Star Wars: Rogue Squadron.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
В России отреагировали на сообщения об отправке наемников в Ливию
Сведения о поставках Турцией оружия Триполи в нарушение эмбарго и об отправке Россией в Ливию наемников могут быть пропагандистским вбросом, который нацелен на срыв переговоров по урегулированию, заявил глава контактной группы по Ливии Лев Деньгов.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала фигуру в кожаном купальнике
Светлана Лобода обнародовала в аккаунте в соцсети Instagram фотографию, на которой она позирует в черном кожаном бюстье, подчеркивающем пышным бюст и мини-шортах, открывающих длинные стройные ноги.
Обновлено в 06:43
Культура
Алсу в первый раз прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
На вопрос об участии Микеллы в спецвыпуске конкурса артистка ответила, что "решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она должна принять сама".
Обновлено в 07:31