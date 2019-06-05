Футбол

Инфантино поблагодарил Россию за проведение ЧМ-2018REGNUM 06:28

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поблагодарил Россию за проведение чемпионата мира 2018 года. Об этом он заявил в ходе заседания проходящего в Париже конгресса ФИФА.
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Джанни Инфантино: «Говорили, что Россия - жестокая, расистская страна, но на ЧМ-2018 мы увидели противоположное»

Президент ФИФА Джанни Инфантино на конгрессе организации поблагодарил Россию за проведение чемпионата мира-2018.
Спорт-Экспресс04:12

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Президент ФИФА Инфантино на русском поблагодарил Россию за ЧМ-2018

Sport24.ru05:24

Президент ФИФА по-русски поблагодарил Россию за проведение ЧМ-2018

РБК05:11

Инфантино по-русски поблагодарил Россию за проведение ЧМ-2018

ТАСС04:25

Инфантино по-русски поблагодарил Россию за ЧМ-2018

RT на русском04:28

Инфантино рассказал о страхах по поводу чемпионата мира в России

Газета.Ru04:58

Джанни Инфантино: «ВАР неидеален, но близок к совершенству»

Спорт-Экспресс04:18

Инфантино: «В России мы провели лучший чемпионат мира в истории»

Sport.ru04:59
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Происшествия

МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100.
Обновлено в 08:54
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Политика

Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов

«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия

Бари Алибасов находится в токсикореанимации

Обновлено в 02:12
Политика

Мэр Киева Кличко позвал Саакашвили в партийные соратники

Обновлено вчера в 17:08
Происшествия

Найденный в пакете в парке Петербурга младенец был убит

Экспертиза определила причины смерти младенца, которого 27 мая нашли в пакете в парке политехнического университета в Петербурге.
Обновлено в 07:27
Экономика

Еврокомиссия рекомендовала оштрафовать Италию из-за дефицита бюджета

Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала странам — членам ЕС рассмотреть вопрос о введении санкционной процедуры в отношении Италии из-за слишком большого дефицита государственного бюджета, говорится на сайте организации.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес

Певица Нюша назвала причины расставания с Егором Кридом

Российская певица Нюша на YouTube-канале «Нежный редактор» высказалась по поводу недавнего интервью Егора Крида, в котором он рассказал о причинах их расставания.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия

Задержан ученик обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева

Задержан заместитель заведующего кафедрой космических летательных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) Роман Ковалев, показаний против которого следствие тщетно добивалось от обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева; об этом в среду "Интерфаксу" сообщил руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова подтвердила беременность от Тимати

Анастасия Решетова официально подтвердила, что ждет ребенка от репера Тимати.
Обновлено в 09:36
Политика

Зеленский назвал Юнкера «теплым дядькой»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер произвел на него впечатление "доброго, тёплого, нормального дядьки".
Обновлено в 06:24
Происшествия

Административное здание горит на востоке Москвы

Представитель пресс-службы столичного ГУ МЧС сообщил, что пожар в административном здании на востоке Москвы, где загорелась крыша, локализован.
Обновлено в 08:08
Политика

Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе

В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Политика

ЕС продолжит предоставлять Украине финансовую помощь

Евросоюз продолжит оказывать Украине поддержку, включая финансовую.
Обновлено в 09:42
Авто

АвтоВАЗ подтвердил разработку Lada 4x4 нового поколения

По словам источника, LADA 4x4 нового поколения не превратится в кроссовер. Производитель работает над созданием современного внедорожника.
Обновлено вчера в 10:07
Политика

Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.
Обновлено в 09:16
Футбол

Медицинская служба «Спартака» признана лучшей в РПЛ

Медицинская служба Спартака заняла первое место в конкурсе на лучшую медицинскую службу премьер-лиги, сообщает официальный сайт красно-белых.
Обновлено в 07:56
Происшествия

В Москве началась новая волна «минирований»

Обновлено в 06:05
Политика

Лидеры стран Запада почтили память погибших при высадке в Нормандии

Обновлено в 09:46
Происшествия

СК завел дело после отказа турбазы принять школьников с ВИЧ

Следователи завели уголовное дело в связи с нарушением равенства прав и свобод человека, после того как одна из турбаз в Нижегородской области отказалась принять на отдых группу детей с ВИЧ-инфекцией.
Обновлено в 06:04
Политика

Матвиенко предложила защищать россиян за рубежом на бюджетные деньги

Обновлено в 08:13
Авто

Lamborghini построила улучшенный Huracan

В качестве основы для последующей доработки выступила модель суперкара Huracan EVO, под капотом которого используется 5,2-лировый бензиновый двигатель с мощностью 640 л.с. В свою очередь, теперь автомобиль получил современный блок Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata, позволяющий управлять системой полного привода, шасси и другими важными параметрами.
Обновлено в 01:05
Футбол

Курбан Бердыев ушел из «Рубина»

Казанский "Рубин" объявил об уходе с поста главного тренера Курбана Бердыева.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие

Штаб ВСУ сообщил о двух убитых и трех раненых в боях с ополчением Донбасса

Во вторник, 4 июня, защитники Донбасса 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ в ответ на провокационные обстрелы.
Обновлено в 02:51
Происшествия

ФСИН пообещала организовать поездку Калви в Петербург на ПМЭФ

ФСИН готова оказать содействие основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви в поездке на Петербургский экономический форум, сообщил РБК заместитель руководителя службы Валерий Максименко.
Обновлено в 08:38
Происшествия

В квартире вице-мэра российского города нашли бордель

Обновлено в 07:47
Политика

Обсуждать нечего: Матвиенко ответила Зеленскому по Крыму

Благодаря абсолютному волеизъявлению жителей Крыма о возвращении на историческую родину, которое отвечает всем международным нормам, стандартам, Уставу ООН, — решение состоялось.
Обновлено в 07:19
Политика

Опрос выявил отношение украинцев к вступлению в ЕС и НАТО

При ответе на вопрос о выборе нескольких векторов экономической интеграции 57% поддержали вступление в ЕС, 24% проголосовали за равноудаленность от России и Запада, 10% сочли правильным вступление в Таможенный союз.
Обновлено в 08:17
Политика

Трамп не исключил военной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп не исключил, что может решиться на военную операцию в отношении Ирана.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес

У Брэда Питта новый роман

Напомним: новая итальянская лав-стори Брэда продолжила череду его романов, которые завязались у Питта после расставания с Анджелиной Джоли в сентябре 2016-го.
Обновлено в 07:30
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