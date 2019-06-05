Инфантино поблагодарил Россию за проведение ЧМ-2018REGNUM 06:28

Президент ФИФА Джанни Инфантино на конгрессе организации поблагодарил Россию за проведение чемпионата мира-2018.

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поблагодарил Россию за проведение чемпионата мира 2018 года. Об этом он заявил в ходе заседания проходящего в Париже конгресса ФИФА.

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