Футбол

Инфантино по-русски поблагодарил Россию за ЧМ-2018RT на русском 04:28

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в ходе заседания конгресса ФИФА в Париже по-русски поблагодарил Россию за проведение чемпионата мира 2018 года. Он отметил, что «в прошлом году в России был лучший в истории чемпионат мира», передаёт ТАСС.
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Президент ФИФА по-русски поблагодарил Россию за проведение ЧМ-2018

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