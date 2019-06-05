Футбол
Инфантино по-русски поблагодарил Россию за ЧМ-2018RT на русском 04:28
Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в ходе заседания конгресса ФИФА в Париже по-русски поблагодарил Россию за проведение чемпионата мира 2018 года. Он отметил, что «в прошлом году в России был лучший в истории чемпионат мира», передаёт ТАСС.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
Политика
Пентагон предложил Турции варианты в обмен на отказ от С-400
Обновлено в 02:43
Футбол
Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон
Бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон скончался в Швеции после непродолжительной болезни. Бывшему главе европейского футбола было 89 лет.
Обновлено в 02:24
Политика
Зеленский предлагает украинским бизнесменам инвестировать в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает украинскому крупному бизнесу инвестировать в инфраструктуру Донбасса.
Обновлено в 04:51
Политика
Зеленский обвинил Россию в обострении в Донбассе
Обновлено в 05:05
Экономика
Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга
С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Происшествия
СК установил, кто нанес смертельный удар экс-спецназовцу в Подмосковье
Следственный комитет установил, кто нанес смертельный удар ветерану боевых действий в Красногорске, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Общество
Минприроды: Косаток и белух выпустят из «китовой тюрьмы» до конца лета
В июле-августе животных из "китовой тюрьмы" в бухте Средней Приморского края планируют выпустить на волю.
Обновлено в 05:13
Происшествия
На Кубани умер мужчина, пострадавший при взрыве гранаты
Обновлено в 03:00
Политика
Мосгордума согласовала кандидатуру прокурора столицы
Депутаты Мосгордумы согласовали кандидатуру прокурора республики Дагестан Дениса Попова на пост прокурора Москвы.
Обновлено в 04:45
Общество
Врачи определили самые полезные ягоды
Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.
Обновлено в 02:54
Экономика
Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов
Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено вчера в 18:07
Футбол
Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыли
Уголовное дело в отношении футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду, обвиненного американкой Кэтрин Майоргой в изнасиловании, закрыто.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Политика
Министром информатизации Татарстана стал Айрат Хайруллин
Напомним, в прошлогоднем «Народном рейтинге мэров Татарстана», подготовленном «ФедералПресс», Хайруллин занял первое место в номинации «Самый заслуженный».
Обновлено в 04:44
Общество
Экологи назвали самые чистые и грязные регионы России
Обновлено в 04:32
Происшествия
Группа лжериелторов обманула более ста человек в Ростовской области
Представитель МВД России Ирина Волк сообщила о том, что в ходе оперативно-следственной работы в Ростове и Таганроге были задержаны семь участников банды, которые подозреваются в мошенничестве с недвижимостью.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Москве отель Akvarel эвакуировали из-за сообщения о минировании
Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что также сообщение о минировании поступило в отель Savoy на ул. Рождественка.
Обновлено в 05:16
Политика
В Забайкалье всех чиновников лишили личных служебных машин
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов лишил региональных чиновников закрепленных за ними персональных служебных автомобилей.
Обновлено в 03:32
Общество
Европейский город устроил распродажу квартир за 50 евро
В эстонском городе Кохтла-Ярве пройдет открытый аукцион, на который по стартовой цене от 50 евро (около 3,7 тысячи рублей) выставлено жилье в разных районах.
Обновлено вчера в 15:16
Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота
Deutsche Bank конфисковал золото, принадлежащее Венесуэле, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
Обновлено вчера в 17:48
Общество
Предсказана скорая гибель человеческой цивилизации
Австралийские эксперты из Мельбурна подготовили доклад, согласно которому человеческая цивилизация в современном виде подошла к концу своего существования.
Обновлено в 00:37
Авто
Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения
Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
Обновлено вчера в 22:36
Общество
В Салехарде выпал снег в первую неделю лета
Снег выпал в Салехарде (ЯНАО) утром в среду, второй год подряд это произошло в столице региона в первую неделю лета, сообщил РИА Новости руководитель Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артем Кошкин.
Обновлено в 01:24
Финансы
Рубль получил поддержку и укрепляется
Рубль 4 июня укрепляется по отношению к доллару на фоне ослабления американской валюты.
Обновлено вчера в 08:54
Происшествия
Фигурантов дела «Нового величия» внесли в список террористов
Фигуранты уголовного дела «Нового величия» были внесены в федеральный перечень террористов и экстремистов.
Обновлено в 02:53
Общество
Победительница «Битвы экстрасенсов» призналась, что является мужчиной
Обновлено вчера в 23:51
Общество
Тимати ответил матом на обвинения в обмане Минобороны
Российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) ответил на критику коллекции одежды, которую он выпустил вместе с Минобороны России.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес
«Это не про меня»: Татьяна Буланова жестко разнесла сериал о себе
Еще до выхода сериала ходили слухи, что он снимается по мотивам биографии певицы Татьяны Булановой.
Обновлено в 04:25
Футбол
«СКА-Хабаровск» покинули 9 футболистов
Обновлено в 04:58