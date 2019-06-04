Футбол

Джанни Инфантино переизбран на пост главы ФИФАТелеканал Санкт-Петербург 07:23

Джанни Инфантино переизбран на пост президента ФИФА, сообщает ТАСС. Его кандидатуру поддержали участники конгресса организации посредством аккламации, то есть, с помощью апплодисментов.
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Признание успехов. Инфантино доверили управлять мировым футболом еще четыре года

ТАСС11:26

Инфантино переизбран на пост президента ФИФА

Чемпионат06:00

Инфантино переизбран на пост президента ФИФА

Матч ТВ05:57

Инфантино готов позволить Китаю подать заявку на проведение ЧМ-2030

Sport24.ru13:40

Конгресс ФИФА-2020 пройдет в Эфиопии

Спорт-Экспресс06:52

Инфантино переизбран на пост президента ФИФА до 2023 года

Sports.ru05:34

Конкурентов у Джанни нет

Российская газетавчера в 16:49
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В штате Нью-Мексико прогремел взрыв в одном из аэропортов

В среду, 5 июня, в международном аэропорту города Розуэлл (США, штат Нью-Мексико) около полудня по местному времени прогремел взрыв.
Обновлено в 16:08
Политика

Лавров заявил, что мир живет в условиях экономической агрессии США

Комментируя решение бизнесмена Олега Дерипаски обратиться в суд в рамках американской правовой системы для вывода части своих компаний из-под санкций, Лавров подчеркнул, что это "абсолютно правовые методы и позиция".
Обновлено в 17:03
Происшествия

Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено в 04:32
Общество

BadComedian предложили мировое соглашение

Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено в 17:43
Экономика

В России могут ужесточить условия для получения кредитов

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий банки проверять обязательства граждан по кредитным договорам при выдаче потребительских кредитов, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 06:44
Происшествия

Польская комиссия осмотрела детали Ту-154 Качиньского

На аэродроме Смоленск-Северный завершился очередной осмотр фрагментов разбившегося в 2010 году самолета Ту-154М, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский.
Обновлено в 16:16
Армия и оружие

Первый образец новейшего орудия для ВДВ «Лотос» показали в действии

Самоходное артиллерийское орудие может стрелять на 13 километров и использовать высокоточные боеприпасы Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) показал в действии первый образец самоходного артиллерийского орудия для Воздушно-десантных войск России "Лотос", кадры выкатки самоходки выложил телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:16
Футбол

Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций

Футболисты сборной Португалии со счетом 3:1 обыграли команду Швейцарии в полуфинале Лиги наций и вышли в финал турнира.
Обновлено в 16:41
Общество

Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи

Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Авто

Калининградский «Автотор» запускает производство внедорожника BMW X7

В конце мая источник на предприятии сообщил РИА Новости, что "Автотор" завершил комплексную модернизацию производственной площадки для выпуска автомобилей BMW, и планирует в июне начать производство BMW X7.
Обновлено в 16:07
Общество

Навальный обвинил сотрудников мэрии Москвы в покупке элитных квартир по заниженным ценам

Обновлено в 12:50
Общество

На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

Обновлено в 04:45
Происшествия

Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ

Красногорский городской суд арестовал предполагаемого убийцу экс-спецназовца Никиты Белянкина, передает корреспондент РИА Новости.
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Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила МИД страны в работе на экс-главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 13:59
Армия и оружие

Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» вышел в море

Экипаж под командованием капитана 1 ранга Олега Князева на выходе в море выполнит комплексную проверку всех боевых частей корабля с проведением ходовых испытаний главной энергетической установки.
Обновлено в 15:10
Путешествия

Роскачество рассказало, как выбрать туристическое агентство

"Агентству, которое открылось в разгар сезона, доверять не стоит: новые организации должны начинать работу где-то с зимы, чтобы успеть провести маркетинговую кампанию и найти клиентов к летнему сезону отпусков", — считают в Роскачестве.
Обновлено в 17:15
Авто

Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения

Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
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Здоровье

В «Сколково» разработали средство от храпа

В "Сколково" разработали новый способ лечения храпа. Средство было успешно испробовано на больных с систематическим храпом в Белоруссии.
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Сериал «Чернобыль» получил рекордный зрительский рейтинг

Пока весь мир обсуждает сериал, который обошел по рейтингам даже «Игру Престолов», свое мнение о нем высказали ликвидаторы катастрофы 1986 года на Чернобыльской АЭС.
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Mercedes-Benz опубликовал тизер нового кроссовера GLB-Class

Как вы можете видеть из поста Mercedes на Facebook, тизер показывает лишь то, как выглядит силуэт кроссовера, а также нам дают заглянуть в салон на большом отдалении.
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Футбол

УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.
Обновлено в 05:01
Футбол

ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона

Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.
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Общество

17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

Обновлено вчера в 14:24
Политика

Депутат Рады заявил о сговоре Ющенко и Януковича

Депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко заявил, что экс-президента Украины Виктора Ющенко подозревают незаконном владении резиденцией "Межигорье".
Обновлено в 17:42
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Чаплин назвал кощунством новый клип «Ленинграда»

Протоиерей Всеволод Чаплин прокомментировал новое видео группы «Ленинград», в котором затрагивается религиозная тематика.
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Ученые заявили о смертельной опасности яиц

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Российское судно из-за шторма вошло в территориальные воды Украины

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Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50

Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
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ВМС США испытали электромагнитную пушку

ВМС США провели испытания электромагнитной пушки.
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Футбол

В АПЛ болельщики смогут смотреть видеоповторы VAR на экранах стадионов

Как сообщает BBC, повторы игровых эпизодов будут показываться на больших экранах стадионов клубов АПЛ, если видео поможет наглядно и явно объяснить болельщикам мотив арбитра изменить первоначальное принятое им решение.
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Джанни Инфантино
Спортивный функционер, 9-й президент ФИФА с 26 февраля 2016 года, юрист по специальности. Имеет швейцарское и итальянское гражданства.
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