Футбол
Джанни Инфантино переизбран на пост главы ФИФАТелеканал Санкт-Петербург 07:23
Джанни Инфантино переизбран на пост президента ФИФА, сообщает ТАСС. Его кандидатуру поддержали участники конгресса организации посредством аккламации, то есть, с помощью апплодисментов.
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 19:04, Ашберн
Происшествия
В штате Нью-Мексико прогремел взрыв в одном из аэропортов
В среду, 5 июня, в международном аэропорту города Розуэлл (США, штат Нью-Мексико) около полудня по местному времени прогремел взрыв.
Обновлено в 16:08
Политика
Лавров заявил, что мир живет в условиях экономической агрессии США
Комментируя решение бизнесмена Олега Дерипаски обратиться в суд в рамках американской правовой системы для вывода части своих компаний из-под санкций, Лавров подчеркнул, что это "абсолютно правовые методы и позиция".
Обновлено в 17:03
Происшествия
Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено в 04:32
Общество
BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено в 17:43
Экономика
В России могут ужесточить условия для получения кредитов
В Госдуму внесен законопроект, обязывающий банки проверять обязательства граждан по кредитным договорам при выдаче потребительских кредитов, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 06:44
Происшествия
Польская комиссия осмотрела детали Ту-154 Качиньского
На аэродроме Смоленск-Северный завершился очередной осмотр фрагментов разбившегося в 2010 году самолета Ту-154М, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский.
Обновлено в 16:16
Армия и оружие
Первый образец новейшего орудия для ВДВ «Лотос» показали в действии
Самоходное артиллерийское орудие может стрелять на 13 километров и использовать высокоточные боеприпасы Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) показал в действии первый образец самоходного артиллерийского орудия для Воздушно-десантных войск России "Лотос", кадры выкатки самоходки выложил телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:16
Футбол
Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций
Футболисты сборной Португалии со счетом 3:1 обыграли команду Швейцарии в полуфинале Лиги наций и вышли в финал турнира.
Обновлено в 16:41
Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Авто
Калининградский «Автотор» запускает производство внедорожника BMW X7
В конце мая источник на предприятии сообщил РИА Новости, что "Автотор" завершил комплексную модернизацию производственной площадки для выпуска автомобилей BMW, и планирует в июне начать производство BMW X7.
Обновлено в 16:07
Общество
Навальный обвинил сотрудников мэрии Москвы в покупке элитных квартир по заниженным ценам
Обновлено в 12:50
Происшествия
Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ
Красногорский городской суд арестовал предполагаемого убийцу экс-спецназовца Никиты Белянкина, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:15
Политика
Администрация Зеленского обвинила МИД в работе на Порошенко
Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила МИД страны в работе на экс-главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 13:59
Армия и оружие
Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» вышел в море
Экипаж под командованием капитана 1 ранга Олега Князева на выходе в море выполнит комплексную проверку всех боевых частей корабля с проведением ходовых испытаний главной энергетической установки.
Обновлено в 15:10
Путешествия
Роскачество рассказало, как выбрать туристическое агентство
"Агентству, которое открылось в разгар сезона, доверять не стоит: новые организации должны начинать работу где-то с зимы, чтобы успеть провести маркетинговую кампанию и найти клиентов к летнему сезону отпусков", — считают в Роскачестве.
Обновлено в 17:15
Авто
Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения
Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
Обновлено вчера в 22:36
Здоровье
В «Сколково» разработали средство от храпа
В "Сколково" разработали новый способ лечения храпа. Средство было успешно испробовано на больных с систематическим храпом в Белоруссии.
Обновлено в 11:17
Кино
Сериал «Чернобыль» получил рекордный зрительский рейтинг
Пока весь мир обсуждает сериал, который обошел по рейтингам даже «Игру Престолов», свое мнение о нем высказали ликвидаторы катастрофы 1986 года на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 04:44
Авто
Mercedes-Benz опубликовал тизер нового кроссовера GLB-Class
Как вы можете видеть из поста Mercedes на Facebook, тизер показывает лишь то, как выглядит силуэт кроссовера, а также нам дают заглянуть в салон на большом отдалении.
Обновлено в 15:15
Футбол
УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ
Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.
Обновлено в 05:01
Футбол
ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона
Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 12:36
Общество
17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Депутат Рады заявил о сговоре Ющенко и Януковича
Депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко заявил, что экс-президента Украины Виктора Ющенко подозревают незаконном владении резиденцией "Межигорье".
Обновлено в 17:42
Музыка
Чаплин назвал кощунством новый клип «Ленинграда»
Протоиерей Всеволод Чаплин прокомментировал новое видео группы «Ленинград», в котором затрагивается религиозная тематика.
Обновлено в 06:53
Здоровье
Ученые заявили о смертельной опасности яиц
Обновлено в 08:07
Общество
Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50
Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено в 11:39
Армия и оружие
ВМС США испытали электромагнитную пушку
ВМС США провели испытания электромагнитной пушки.
Обновлено в 15:45
Футбол
В АПЛ болельщики смогут смотреть видеоповторы VAR на экранах стадионов
Как сообщает BBC, повторы игровых эпизодов будут показываться на больших экранах стадионов клубов АПЛ, если видео поможет наглядно и явно объяснить болельщикам мотив арбитра изменить первоначальное принятое им решение.
Обновлено в 13:05