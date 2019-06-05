Футбол
Инфантино переизбран на пост президента ФИФАЧемпионат 06:00
Джанни Инфантино переизбран президентом Международной федерации футбола на новый четырёхлетний срок. Такое решение было принято сегодня, 5 июня, на конгрессе организации в Париже.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 17:37, Ашберн
Политика
Греция потребовала у Германии €320 млрд репараций
Как отмечается, Греция запросила у Германии репараций на сумму в €320 млрд.
Обновлено вчера в 16:55
Армия и оружие
Первый образец новейшего орудия для ВДВ «Лотос» показали в действии
Самоходное артиллерийское орудие может стрелять на 13 километров и использовать высокоточные боеприпасы Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) показал в действии первый образец самоходного артиллерийского орудия для Воздушно-десантных войск России "Лотос", кадры выкатки самоходки выложил телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:16
Происшествия
Представитель опроверг смерть Бари Алибасова
Обновлено в 16:42
Экономика
Минприроды и РЭО проработали первые изменения в закон об отходах
Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Российский экологический оператор (РЭО) проработали первые изменения в федеральный закон «Об отходах производства и потребления».
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
НАТО разместит в Черногории 3D-радар дальнего обнаружения
В ближайшие два года на территории Черногории будет установлен 3D-радар дальнего обнаружения, обеспечивающий радиолокационное покрытие в трех измерениях — дальность, направление и высота.
Обновлено в 03:51
Политика
Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбы
Сергей Морозов, которого президент Владимир Путин снял с должности врио губернатора Астраханской области, будет работать в одной из спецслужб, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:16
Футбол
Курбан Бердыев ушел из «Рубина»
Обновлено в 09:13
Происшествия
Взрыв прогремел в аэропорту штата Нью-Мексико в США
Взрыв прогремел в среду, 5 июня, в международном аэропорту американского города Розуэлл (штат Нью-Мексико).
Обновлено в 16:48
Культура
Суд продолжит рассматривать иск Kinodanz к BadComedian
Красногорский районный городской суд Московской области продолжит рассматривать иск кинокомпании Kinodanz к блогеру Евгению Баженову (BadComedian).
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
«План Б»: Ольгу Бузову застрахуют на 5 миллионов рублей
Шоу "Замуж за Бузову" прошлой осенью побило все рейтинги, несмотря на то, что главная задача проекта так и не была выполнена.
Обновлено в 13:50
Происшествия
Подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка полицейских уволили
Полицейских, подозреваемых в причастности к убийству 5-летнего ребенка в Киевской области, уволили со службы, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:38
Кино
«Мир Юрского периода» станет мультсериалом от Netflix
Онлайн-платформа Netflix и компания DreamWorks Animation запустили в разработку мультсериал по мотивам фильма «Мир Юрского периода».
Обновлено в 07:30
Политика
Кучма предложил снять с Донбасса экономическую блокаду
На переговорах трехсторонней группы по Донбассу в Минске представитель Киева Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с ЛНР и ДНР, сообщил представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 14:20
Общество
Первый легальный бордель с секс-куклами открылся в Санкт-Петербурге
Отмечается, что это первый бордель с куклами открывшийся Северной столице.
Обновлено в 05:46
Политика
Россию пригласили на торжества в Нормандии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено 03 июня в 11:14
Теннис
Четвертьфиналы на «Ролан Гаррос» отложены из-за дождя
В 15:00 по московскому времени должны были начаться два матча 1/4 финала в женском одиночном разряде: Симона Халеп - Аманда Анисимова и Мэдисон Киз - Эшли Барти.
Обновлено в 08:09
Происшествия
МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100.
Обновлено в 08:54
Политика
Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины
Сухогруз MELITA под российским флагом вошел в территориальные воды Украины из-за шторма, сообщается на странице ВМС Украины в Facebook.
Обновлено в 14:35
Религия
Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня
Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.
Обновлено в 07:08
Экономика
Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики
Фото: EPA-EFE / FRANCK ROBICHON По оценкам Всемирного банка, рост мировой экономики в этом году замедлится до 2,6% с 3% в 2018 г. Январский прогноз предполагал более значительный подъем в 2019 г. - на 2,9%.
Обновлено в 01:58
Энергетика
Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения
Правительство Украины на заседании приняло постановление, которым обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения, передает «Прямий».
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
Опубликовано фото новейшего российского военного вертолёта Ка-65
В сети появилось фото перспективного палубного вертолета «Минога» В сети интернет опубликованы фотографии нового вертолета Ка-65 «Минога».
Обновлено в 07:40
Политика
«Нафтогаз» отреагировал на заявление Медведева о транзите газа
Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года.
Обновлено в 10:55
Технологии
IKEA представила роботизированную мебель для жителей маленьких квартир
IKEA запускает новую роботизированную систему Rognan, которая может сэкономить до 8 кв. м площади квартиры.
Обновлено вчера в 15:01
Игры
PlayStation 5 получит SSD в базовой версии и 4К с частотой 120 Гц
Предположительно, новинка появится осенью 2020 года. Также стоит отметить, что PlayStation 5 это условное обозначение консоли.
Обновлено в 10:01
Футбол
Инсинье: «Если Сарри возглавит „Ювентус“, это будет предательством»
Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье прокомментировал возможность того, что бывший наставник неаполитанцев Маурицио Сарри может возглавить "Ювентус".
Обновлено в 08:57
Происшествия
На юге Москвы загорелось складское здание
Обновлено в 16:33