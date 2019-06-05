Футбол

Инфантино переизбран на пост президента ФИФАЧемпионат 06:00

Джанни Инфантино переизбран президентом Международной федерации футбола на новый четырёхлетний срок. Такое решение было принято сегодня, 5 июня, на конгрессе организации в Париже.
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Инфантино готов позволить Китаю подать заявку на проведение ЧМ-2030

Sport24.ru13:40

Инфантино переизбран на пост президента ФИФА

Российская газета06:05

Инфантино переизбран на пост президента ФИФА

Матч ТВ05:57

Признание успехов. Инфантино доверили управлять мировым футболом еще четыре года

ТАСС11:26

Инфантино переизбран на пост президента ФИФА

Чемпионат06:00

Конгресс ФИФА-2020 пройдет в Эфиопии

Спорт-Экспресс06:52

Инфантино переизбран на пост президента ФИФА до 2023 года

Sports.ru05:34
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 17:37, Ашберн
Политика

Греция потребовала у Германии €320 млрд репараций

Как отмечается, Греция запросила у Германии репараций на сумму в €320 млрд.
Обновлено вчера в 16:55
Шоу-бизнес

Суд взыскал с Лолиты Милявской более 720 тысяч рублей за долги по ЖКХ

Обновлено в 12:59
Армия и оружие

Первый образец новейшего орудия для ВДВ «Лотос» показали в действии

Самоходное артиллерийское орудие может стрелять на 13 километров и использовать высокоточные боеприпасы Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) показал в действии первый образец самоходного артиллерийского орудия для Воздушно-десантных войск России "Лотос", кадры выкатки самоходки выложил телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:16
Происшествия

Представитель опроверг смерть Бари Алибасова

Обновлено в 16:42
Экономика

Минприроды и РЭО проработали первые изменения в закон об отходах

Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Российский экологический оператор (РЭО) проработали первые изменения в федеральный закон «Об отходах производства и потребления».
Обновлено в 06:13
Армия и оружие

НАТО разместит в Черногории 3D-радар дальнего обнаружения

В ближайшие два года на территории Черногории будет установлен 3D-радар дальнего обнаружения, обеспечивающий радиолокационное покрытие в трех измерениях — дальность, направление и высота.
Обновлено в 03:51
Политика

Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбы

Сергей Морозов, которого президент Владимир Путин снял с должности врио губернатора Астраханской области, будет работать в одной из спецслужб, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:16
Транспорт

ЦОДД предупредил об ограничении движения на западе Москвы в выходные

Обновлено в 10:06
Футбол

Курбан Бердыев ушел из «Рубина»

Обновлено в 09:13
Происшествия

Взрыв прогремел в аэропорту штата Нью-Мексико в США

Взрыв прогремел в среду, 5 июня, в международном аэропорту американского города Розуэлл (штат Нью-Мексико).
Обновлено в 16:48
Культура

Суд продолжит рассматривать иск Kinodanz к BadComedian

Красногорский районный городской суд Московской области продолжит рассматривать иск кинокомпании Kinodanz к блогеру Евгению Баженову (BadComedian).
Обновлено в 05:45
Происшествия

Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес

«План Б»: Ольгу Бузову застрахуют на 5 миллионов рублей

Шоу "Замуж за Бузову" прошлой осенью побило все рейтинги, несмотря на то, что главная задача проекта так и не была выполнена.
Обновлено в 13:50
Происшествия

Подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка полицейских уволили

Полицейских, подозреваемых в причастности к убийству 5-летнего ребенка в Киевской области, уволили со службы, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:38
Кино

«Мир Юрского периода» станет мультсериалом от Netflix

Онлайн-платформа Netflix и компания DreamWorks Animation запустили в разработку мультсериал по мотивам фильма «Мир Юрского периода».
Обновлено в 07:30
Политика

Кучма предложил снять с Донбасса экономическую блокаду

На переговорах трехсторонней группы по Донбассу в Минске представитель Киева Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с ЛНР и ДНР, сообщил представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 14:20
Общество

Первый легальный бордель с секс-куклами открылся в Санкт-Петербурге

Отмечается, что это первый бордель с куклами открывшийся Северной столице.
Обновлено в 05:46
Политика

Россию пригласили на торжества в Нормандии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено 03 июня в 11:14
Теннис

Четвертьфиналы на «Ролан Гаррос» отложены из-за дождя

В 15:00 по московскому времени должны были начаться два матча 1/4 финала в женском одиночном разряде: Симона Халеп - Аманда Анисимова и Мэдисон Киз - Эшли Барти.
Обновлено в 08:09
Происшествия

МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100.
Обновлено в 08:54
Политика

Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины

Сухогруз MELITA под российским флагом вошел в территориальные воды Украины из-за шторма, сообщается на странице ВМС Украины в Facebook.
Обновлено в 14:35
Религия

Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня

Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.
Обновлено в 07:08
Экономика

Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики

Фото: EPA-EFE / FRANCK ROBICHON По оценкам Всемирного банка, рост мировой экономики в этом году замедлится до 2,6% с 3% в 2018 г. Январский прогноз предполагал более значительный подъем в 2019 г. - на 2,9%.
Обновлено в 01:58
Энергетика

Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения

Правительство Украины на заседании приняло постановление, которым обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения, передает «Прямий».
Обновлено в 07:46
Армия и оружие

Опубликовано фото новейшего российского военного вертолёта Ка-65

В сети появилось фото перспективного палубного вертолета «Минога» В сети интернет опубликованы фотографии нового вертолета Ка-65 «Минога».
Обновлено в 07:40
Политика

«Нафтогаз» отреагировал на заявление Медведева о транзите газа

Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года.
Обновлено в 10:55
Технологии

IKEA представила роботизированную мебель для жителей маленьких квартир

IKEA запускает новую роботизированную систему Rognan, которая может сэкономить до 8 кв. м площади квартиры.
Обновлено вчера в 15:01
Игры

PlayStation 5 получит SSD в базовой версии и 4К с частотой 120 Гц

Предположительно, новинка появится осенью 2020 года. Также стоит отметить, что PlayStation 5 это условное обозначение консоли.
Обновлено в 10:01
Футбол

Инсинье: «Если Сарри возглавит „Ювентус“, это будет предательством»

Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье прокомментировал возможность того, что бывший наставник неаполитанцев Маурицио Сарри может возглавить "Ювентус".
Обновлено в 08:57
Происшествия

На юге Москвы загорелось складское здание

Обновлено в 16:33
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Джанни Инфантино
Спортивный функционер, 9-й президент ФИФА с 26 февраля 2016 года, юрист по специальности. Имеет швейцарское и итальянское гражданства.
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