Футбол
Инфантино переизбран на пост главы ФИФАRT на русском 05:34
Инфантино являлся единственным кандидатом. Инфантино возглавил ФИФА в феврале 2016 года после отставки Зеппа Блаттера из-за коррупционного скандала. Ранее Инфантино признал, что его работа на посту главы ФИФА не была идеальной.
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 16:04, Ашберн
Происшествия
Смерть Бари Алибасова опровергли
Новости о смерти музыкального продюсера Бари Алибасова оказались неправдой.
Обновлено в 15:23
Футбол
ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона
Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 12:36
Происшествия
На Украине уволили полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка
Двух полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области, уволили со службы.
Обновлено в 15:24
Происшествия
Ребенок выжил после падения лифта с 19 этажа
В Китае 9-летняя девочка выжила после того, как кабина лифта, в котором она ехала, сорвалась с 19 этажа.
Обновлено в 10:37
Политика
Контактная группа согласовала новое перемирие в Донбассе
«Стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для возможного подписания уже на следующей встрече 19 июня», — заявил полпред России на минских переговорах Борис Грызлов по итогам заседания контактной группы.
Обновлено в 12:10
Авто
Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
Обновлено в 10:46
Политика
Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе
В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Общество
YouTube запретил шовинистические видео
Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено в 12:58
Футбол
Месси: ложь, что мы с отцом подбираем игроков для сборной
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о предстоящем Кубке Америки и опроверг информацию, что со своим отцом он подбирает игроков для национальной команды.
Обновлено в 12:59
Политика
Жителя Ставрополья ждет суд за пост о Путине
Канал «Дождь» сообщает, что административное дело против жителя города Изобильный (Ставропольский край) возбудили за запись в «ВКонтакте», в которой он назвал главу государства «фарисействующим» и ничего не умеющим человеком.
Обновлено в 10:49
Технологии
Группа «Абсолют» вложит $50 млн в страховой проект на big data
Группа «Абсолют» летом запустит страховой онлайн-проект под названием Mafin, который на первом этапе будет специализироваться на продаже полисов каско и ОСАГО, рассказал РБК совладелец группы Александр Светаков (занимает 43-е место в списке Forbes с состоянием $2,5 млрд).
Обновлено в 04:02
Здоровье
Ученые назвали новое оптимальное число шагов в день
Из чего ученые сделали вывод, что оптимальное количество шагов для снижения риска смертности 7,5 тыс. Ранее ученые из университета Массачусетса заявили, что ежедневное употребление даже нескольких яиц увеличивает риск преждевременной смерти и возможность развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 15:30
Религия
Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня
Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Названа причина крушения самолета Качиньского
Ранее сообщалось, что СК предоставил новые данные по крушению самолета Качиньского.
Обновлено в 13:37
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Химки» на старте финальной серии плей-офф Лиги ВТБ
Московский ЦСКА одержал победу над подмосковными "Химками" в первом матче финальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 14:38
Политика
Путин принял отставку губернатора Астраханской области
Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова.
Обновлено в 08:20
Общество
Навальный обвинил сотрудников мэрии Москвы в покупке элитных квартир по заниженным ценам
Обновлено в 12:50
Наука
Генетики расшифровали геномы первых сибиряков и эскимосов
Обновлено в 13:00
Авто
Гордон Мюррей выпустит преемника McLaren F1 за £2,5 млн
Легендарный дизайнер Гордон Мюррей, создавший McLaren F1, представил совершенно новый сверхлегкий гиперкар стоимостью 2,5 миллиона фунтов стерлингов или более 207 млн рублей, который, по его мнению, превзойдет всех конкурентов, в том числе Aston Martin Valkyrie и Mercedes-AMG One.
Обновлено в 00:40
Общество
Роскачество нашло кишечную палочку и плесень в популярных марках чая
Обновлено вчера в 04:13
Политика
Представитель Порошенко обвинил Зеленского в плагиате
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Брюсселе процитировал заявление своего предшественника Петра Порошенко, заявил пресс-секретарь экс-главы Незалежной Святослав Цеголко.
Обновлено в 14:45
Экономика
Костин назвал причину заморозки проекта региональной авиакомпании
Глава ВТБ Андрей Костин объяснил приостановку проекта региональной авиакомпании, который прорабатывался со Сбербанком, отсутствием поддержки со стороны действующих эксплуатантов.
Обновлено в 15:19
Общество
Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе
На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.
Обновлено в 08:41
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с января 2019 года, свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE).
Обновлено в 12:41