Футбол
Инфантино переизбран на пост главы ФИФАRT на русском 05:34
Инфантино являлся единственным кандидатом. Инфантино возглавил ФИФА в феврале 2016 года после отставки Зеппа Блаттера из-за коррупционного скандала. Ранее Инфантино признал, что его работа на посту главы ФИФА не была идеальной.
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Происшествия
Бари Алибасов находится в токсикореанимации
Обновлено в 02:12
Политика
Путин принял отставку губернатора Астраханской области
Обновлено в 08:20
Происшествия
Административное здание горит на востоке Москвы
Представитель пресс-службы столичного ГУ МЧС сообщил, что пожар в административном здании на востоке Москвы, где загорелась крыша, локализован.
Обновлено в 08:08
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.
Обновлено в 05:51
Политика
Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.
Обновлено в 09:16
Экономика
ВТБ не исключил повышения номинала акций
ВТБ не исключает повышения номинала акций для удобства работы с ними, сообщил президент - председатель правления банка Андрей Костин в ходе годового собрания акционеров кредитной организации.
Обновлено в 09:52
Религия
Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня
Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.
Обновлено в 07:08
Авто
Dodge Charger SRT Hellcat получил новую спецсерию Octane Edition
Напомним, актуальная модификация впервые появилась в продаже в 2011 году, однако производителю удается продвигать новый функционал в популярный автомобиль.
Обновлено в 04:14
Общество
Град размером с яйцо: на Крым обрушилась непогода
Непогода обрушилась на крымский полуостров в среду днем, в ряде регионов сообщают о граде и грозе.
Обновлено в 08:37
Авто
BMW и Jaguar Land Rover будут вместе разрабатывать электромобили
Компании BMW и Jaguar Land Rover займутся совместной разработки электродвигателей и трансмиссий для электромобилей.
Обновлено в 08:19
Авто
Компания Kia показала кроссовер Kia XCeed
Компания Kia опубликовала первую официальную фотографию нового кроссовера XCeed, построенного на базе модели Ceed третьего поколения.
Обновлено в 04:30
Экономика
После отмены роуминга в России подорожала мобильная связь
С декабря по май в России в среднем на 3% выросла цена минимального пакетного тарифа на мобильную связь, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 09:29
Общество
В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии
Обновлено вчера в 13:54
Авто
Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено в 05:00
Происшествия
СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Транспорт
В российских поездах появились ароматизированные вагоны
В России Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) запустила пилотный проект по ароматизации вагонов.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина намерена увеличить грудь
Диана Шурыгина обнародовала в аккаунте в соцсети Instagram пост, в котором призналась, что хотела увеличить размер груди еще год назад, однако тогда врач посоветовал ей временно отложить операцию и еще раз все обдумать.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Певица Нюша назвала причины расставания с Егором Кридом
Российская певица Нюша на YouTube-канале «Нежный редактор» высказалась по поводу недавнего интервью Егора Крида, в котором он рассказал о причинах их расставания.
Обновлено вчера в 21:55
Общество
Мэр Омска упала в лужу во время инспекции дома
Мэр Омска Оксана Фадина в среду во время работы в Советском административном округе после сильного ливня, пытаясь перепрыгнуть большую лужу, упала, но отнеслась к произошедшему с иронией, сообщили РИА Новости в мэрии города.
Обновлено в 06:07
Политика
Матвиенко: Россия до середины июня примет решение о возвращении в ПАСЕ
Россия до середины июня примет решение о возможности своего участия в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 07:00
Политика
Опрос выявил отношение украинцев к вступлению в ЕС и НАТО
При ответе на вопрос о выборе нескольких векторов экономической интеграции 57% поддержали вступление в ЕС, 24% проголосовали за равноудаленность от России и Запада, 10% сочли правильным вступление в Таможенный союз.
Обновлено в 08:17
Политика
Путин назвал отношения России и Китая беспрецедентными
Обновлено в 08:10
Экономика
Всемирный банк предрек замедление российской экономики
Всемирный банк заявил о рекордном росте экономики России в 2018 году - на 2,3%. Вместе с тем ВБ ухудшил свой прогноз по росту ВВП в 2019 году из-за повышения НДС, снижения объемов добычи нефти и других факторов.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой
Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
Обновлено в 03:11
Транспорт
Гендиректор Шереметьево объяснил задержку с багажом
Обновлено в 07:05
Происшествия
Сотрудники ФСБ раскрыли ячейку Свидетелей Иеговы в Севастополе
Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли деятельность ячейки религиозной организации Свидетели Иеговы, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ, сообщило ведомство в среду.
Обновлено в 06:51
Авто
Стартовали продажи нового Chevrolet Tracker
Несмотря на схожесть дизайнерских черт нового поколения Chevrolet Tracker с предыдущими моделями, новинка привлекает внимание более спортивным стилем, крупной многогранной радиаторной решеткой и L-образными светодиодными огнями дневного хода.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) представил первый опытный образец новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос", передает корреспондент РИА Новости с церемонии выкатки.
Обновлено в 06:32