Футбол

Инфантино переизбран на пост главы ФИФАRT на русском 05:34

Инфантино являлся единственным кандидатом. Инфантино возглавил ФИФА в феврале 2016 года после отставки Зеппа Блаттера из-за коррупционного скандала. Ранее Инфантино признал, что его работа на посту главы ФИФА не была идеальной.
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Инфантино переизбран президентом ФИФА

Советский спорт06:01

Конгресс ФИФА-2020 пройдет в Эфиопии

Спорт-Экспресс06:52

Инфантино переизбран на пост президента ФИФА

Матч ТВ05:57

Инфантино переизбран на пост президента ФИФА

Российская газета06:05

Джанни Инфантино переизбран на пост президента ФИФА

РИА Новости05:27

Инфантино переизбран на пост президента ФИФА

Чемпионат06:00

Конгресс ФИФА в 2020 году пройдет в Эфиопии

ТАСС05:56
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Происшествия

Бари Алибасов находится в токсикореанимации

Обновлено в 02:12
Политика

Путин принял отставку губернатора Астраханской области

Обновлено в 08:20
Происшествия

Административное здание горит на востоке Москвы

Представитель пресс-службы столичного ГУ МЧС сообщил, что пожар в административном здании на востоке Москвы, где загорелась крыша, локализован.
Обновлено в 08:08
Общество

Определены самые грязные и чистые регионы России

Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.
Обновлено в 05:51
Политика

Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.
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Антон Беляев и «Моя Мишель» откроют Зеленый театр на ВДНХ 14 июня

Обновлено в 09:11
Экономика

ВТБ не исключил повышения номинала акций

ВТБ не исключает повышения номинала акций для удобства работы с ними, сообщил президент - председатель правления банка Андрей Костин в ходе годового собрания акционеров кредитной организации.
Обновлено в 09:52
Религия

Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня

Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.
Обновлено в 07:08
Авто

Dodge Charger SRT Hellcat получил новую спецсерию Octane Edition

Напомним, актуальная модификация впервые появилась в продаже в 2011 году, однако производителю удается продвигать новый функционал в популярный автомобиль.
Обновлено в 04:14
Общество

Град размером с яйцо: на Крым обрушилась непогода

Непогода обрушилась на крымский полуостров в среду днем, в ряде регионов сообщают о граде и грозе.
Обновлено в 08:37
Авто

BMW и Jaguar Land Rover будут вместе разрабатывать электромобили

Компании BMW и Jaguar Land Rover займутся совместной разработки электродвигателей и трансмиссий для электромобилей.
Обновлено в 08:19
Авто

Компания Kia показала кроссовер Kia XCeed

Компания Kia опубликовала первую официальную фотографию нового кроссовера XCeed, построенного на базе модели Ceed третьего поколения.
Обновлено в 04:30
Экономика

После отмены роуминга в России подорожала мобильная связь

С декабря по май в России в среднем на 3% выросла цена минимального пакетного тарифа на мобильную связь, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 09:29
Общество

В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии

Обновлено вчера в 13:54
Авто

Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено в 05:00
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
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Транспорт

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В России Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) запустила пилотный проект по ароматизации вагонов.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина намерена увеличить грудь

Диана Шурыгина обнародовала в аккаунте в соцсети Instagram пост, в котором призналась, что хотела увеличить размер груди еще год назад, однако тогда врач посоветовал ей временно отложить операцию и еще раз все обдумать.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес

Певица Нюша назвала причины расставания с Егором Кридом

Российская певица Нюша на YouTube-канале «Нежный редактор» высказалась по поводу недавнего интервью Егора Крида, в котором он рассказал о причинах их расставания.
Обновлено вчера в 21:55
Общество

Мэр Омска упала в лужу во время инспекции дома

Мэр Омска Оксана Фадина в среду во время работы в Советском административном округе после сильного ливня, пытаясь перепрыгнуть большую лужу, упала, но отнеслась к произошедшему с иронией, сообщили РИА Новости в мэрии города.
Обновлено в 06:07
Политика

Матвиенко: Россия до середины июня примет решение о возвращении в ПАСЕ

Россия до середины июня примет решение о возможности своего участия в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 07:00
Политика

Опрос выявил отношение украинцев к вступлению в ЕС и НАТО

При ответе на вопрос о выборе нескольких векторов экономической интеграции 57% поддержали вступление в ЕС, 24% проголосовали за равноудаленность от России и Запада, 10% сочли правильным вступление в Таможенный союз.
Обновлено в 08:17
Политика

Путин назвал отношения России и Китая беспрецедентными

Обновлено в 08:10
Экономика

Всемирный банк предрек замедление российской экономики

Всемирный банк заявил о рекордном росте экономики России в 2018 году - на 2,3%. Вместе с тем ВБ ухудшил свой прогноз по росту ВВП в 2019 году из-за повышения НДС, снижения объемов добычи нефти и других факторов.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие

В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой

Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
Обновлено в 03:11
Транспорт

Гендиректор Шереметьево объяснил задержку с багажом

Обновлено в 07:05
Происшествия

Сотрудники ФСБ раскрыли ячейку Свидетелей Иеговы в Севастополе

Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли деятельность ячейки религиозной организации Свидетели Иеговы, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ, сообщило ведомство в среду.
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Авто

Стартовали продажи нового Chevrolet Tracker

Несмотря на схожесть дизайнерских черт нового поколения Chevrolet Tracker с предыдущими моделями, новинка привлекает внимание более спортивным стилем, крупной многогранной радиаторной решеткой и L-образными светодиодными огнями дневного хода.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие

Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) представил первый опытный образец новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос", передает корреспондент РИА Новости с церемонии выкатки.
Обновлено в 06:32
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Матвиенко предложила защищать россиян за рубежом на бюджетные деньги

Обновлено в 08:13
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Джанни Инфантино
Спортивный функционер, 9-й президент ФИФА с 26 февраля 2016 года, юрист по специальности. Имеет швейцарское и итальянское гражданства.
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