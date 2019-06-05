Футбол
Инфантино переизбран на пост президента ФИФА до 2023 годаSports.ru 05:34
Джанни Инфантино переизбран на пост президента ФИФА до 2023 года. 49-летний швейцарец являлся единственным кандидатом на должность, выборы на конгрессе организации в Париже прошли на безальтернативной основе. Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года, сменив на этом посту Йозефа Блаттера.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 14:34, Ашберн
Политика
Зеленский обратился к России из-за «обострения конфликта» в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к России, комментируя последствия обстрелов в Донбассе, где, по его словам, погибли три человека.
Обновлено в 04:31
Футбол
РПЛ назвала болельщиков «Краснодара» лучшими
Обновлено в 14:10
Политика
Российский сухогруз занесло в воды Украины
Обновлено в 14:05
Авто
В Тульской области начал работу завод Great Wall
Производитель автомобилей из Китая Great Wall Motor 5 июня открыл завод на территории индустриального парка «Узловая» в Тульской области.
Обновлено в 09:00
Происшествия
ФСИН пообещала организовать поездку Калви в Петербург на ПМЭФ
ФСИН готова оказать содействие основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви в поездке на Петербургский экономический форум, сообщил РБК заместитель руководителя службы Валерий Максименко.
Обновлено в 08:38
Общество
Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50
Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Дацик пытался сорвать конференцию партии «Яблоко»
В Петербурге сегодня, 5 июня, в офис партии «Яблоко» ворвался Вячеслав Дацик, известный как «Рыжий Тарзан».
Обновлено в 13:03
Шоу-бизнес
Меган Маркл запрещает принцу Гарри общаться с неугодными ей друзьями
Британский принц Гарри перестал общаться со многими своими друзьями после женитьбы на Меган Маркл.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено в 09:02
Происшествия
Названа причина крушения самолета Качиньского
В Следственном комитете России заявили, что результаты осмотра обломков упавшего лайнера польского президента Леха Качиньского свидетельствуют об ошибке экипажа.
Обновлено в 13:37
Космос
Зонд Parker разгадает тайну перегрева Солнца
Примерно через два года зонд станет первым искусственным кораблем, который войдет в зону, окружающую Солнце, где нагрев выглядит принципиально иначе, чем то, что ранее было замечено в космосе.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца
Обновлено вчера в 06:38
Происшествия
Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене
Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Авто
АвтоВАЗ отзывает автомобили Lada Xray из-за серьезной поломки
Обновлено вчера в 20:15
Музыка
Новый клип «Ленинграда» восприняли неоднозначно
Пользователи в комментариях отмечают высокое качество клипа и обсуждают острую тему, которую Сергей Шнуров затронул в новой работе.
Обновлено в 01:21
Политика
Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились стать хранителями мира
Расчеты в нацвалютах После переговоров на совместной пресс-конференции Путин заявил, что Россия и Китай продолжат развивать систему взаиморасчетов в национальных валютах.
Обновлено в 13:12
Общество
Учеными предсказана скорая гибель человеческой цивилизации
Эксперты из Мельбурна представили доклад, в котором предрекли скорую гибель человечества.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено вчера в 19:36
Армия и оружие
В ЛНР суд вынес приговор диверсантам, причастным к терактам в Донбассе
Военный суд самопровозглашенной Луганской народной республики вынес приговор 16 диверсантам, причастным к терактам в Донбассе и убийству начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко, сообщил журналистам заместитель начальника отдела Генпрокуратуры ЛНР Дмитрий Солонина.
Обновлено в 10:52
Общество
YouTube запретил шовинистические видео
Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено в 12:58
Политика
Администрация Зеленского обвинила МИД Украины в работе на Порошенко
Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила Министерство иностранных дел страны в работе на предыдущего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 14:09
Общество
На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела
Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
Обновлено в 04:45
Кино
На съемках фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв
На съемках 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде контролируемый взрыв повредил декорации, сообщается в Twitter кинокартины.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
Зеленский рассказал о смерти российского «имперского проекта»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление страны в ЕС смертью "российского имперского проекта".
Обновлено в 11:07
Политика
Кучма: заседание по Донбассу в Минске впервые прошло конструктивно
Экс-президент Украины Леонида Куча – представитель Киева на переговорах контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе – заявил, что заседание в Минске впервые прошло конструктивно.
Обновлено в 13:00