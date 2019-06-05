Футбол

Инфантино переизбран на пост президента ФИФА до 2023 годаSports.ru 05:34

Джанни Инфантино переизбран на пост президента ФИФА до 2023 года. 49-летний швейцарец являлся единственным кандидатом на должность, выборы на конгрессе организации в Париже прошли на безальтернативной основе. Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года, сменив на этом посту Йозефа Блаттера.
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Инфантино готов позволить Китаю подать заявку на проведение ЧМ-2030

Sport24.ru13:40

Инфантино переизбран на пост президента ФИФА

Чемпионат06:00

Инфантино переизбран на пост президента ФИФА до 2023 года

Sports.ru05:34

Признание успехов. Инфантино доверили управлять мировым футболом еще четыре года

ТАСС11:26

Инфантино переизбран на пост президента ФИФА

Российская газета06:05

Конгресс ФИФА-2020 пройдет в Эфиопии

Спорт-Экспресс06:52

Инфантино переизбран на пост президента ФИФА

Матч ТВ05:57
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 14:34, Ашберн
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Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»

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Зеленский обратился к России из-за «обострения конфликта» в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к России, комментируя последствия обстрелов в Донбассе, где, по его словам, погибли три человека.
Обновлено в 04:31
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РПЛ назвала болельщиков «Краснодара» лучшими

Обновлено в 14:10
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Российский сухогруз занесло в воды Украины

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Авто

В Тульской области начал работу завод Great Wall

Производитель автомобилей из Китая Great Wall Motor 5 июня открыл завод на территории индустриального парка «Узловая» в Тульской области.
Обновлено в 09:00
Происшествия

ФСИН пообещала организовать поездку Калви в Петербург на ПМЭФ

ФСИН готова оказать содействие основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви в поездке на Петербургский экономический форум, сообщил РБК заместитель руководителя службы Валерий Максименко.
Обновлено в 08:38
Общество

Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50

Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено в 11:39
Происшествия

Дацик пытался сорвать конференцию партии «Яблоко»

В Петербурге сегодня, 5 июня, в офис партии «Яблоко» ворвался Вячеслав Дацик, известный как «Рыжий Тарзан».
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Шоу-бизнес

Меган Маркл запрещает принцу Гарри общаться с неугодными ей друзьями

Британский принц Гарри перестал общаться со многими своими друзьями после женитьбы на Меган Маркл.
Обновлено в 11:15
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено в 09:02
Происшествия

Названа причина крушения самолета Качиньского

В Следственном комитете России заявили, что результаты осмотра обломков упавшего лайнера польского президента Леха Качиньского свидетельствуют об ошибке экипажа.
Обновлено в 13:37
Космос

Зонд Parker разгадает тайну перегрева Солнца

Примерно через два года зонд станет первым искусственным кораблем, который войдет в зону, окружающую Солнце, где нагрев выглядит принципиально иначе, чем то, что ранее было замечено в космосе.
Обновлено в 01:29
Происшествия

Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца

Обновлено вчера в 06:38
Происшествия

Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене

Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Авто

АвтоВАЗ отзывает автомобили Lada Xray из-за серьезной поломки

Обновлено вчера в 20:15
Музыка

Новый клип «Ленинграда» восприняли неоднозначно

Пользователи в комментариях отмечают высокое качество клипа и обсуждают острую тему, которую Сергей Шнуров затронул в новой работе.
Обновлено в 01:21
Политика

Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились стать хранителями мира

Расчеты в нацвалютах После переговоров на совместной пресс-конференции Путин заявил, что Россия и Китай продолжат развивать систему взаиморасчетов в национальных валютах.
Обновлено в 13:12
Общество

Учеными предсказана скорая гибель человеческой цивилизации

Эксперты из Мельбурна представили доклад, в котором предрекли скорую гибель человечества.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено вчера в 19:36
Армия и оружие

В ЛНР суд вынес приговор диверсантам, причастным к терактам в Донбассе

Военный суд самопровозглашенной Луганской народной республики вынес приговор 16 диверсантам, причастным к терактам в Донбассе и убийству начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко, сообщил журналистам заместитель начальника отдела Генпрокуратуры ЛНР Дмитрий Солонина.
Обновлено в 10:52
Общество

Дом на набережной в центре Москвы заселили сотрудниками мэрии

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Общество

YouTube запретил шовинистические видео

Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено в 12:58
Шоу-бизнес

Суд взыскал с Лолиты Милявской более 720 тысяч рублей за долги по ЖКХ

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Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила Министерство иностранных дел страны в работе на предыдущего главу государства Петра Порошенко.
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Глухонемые россияне оказались на острове и не смогли позвать на помощь

Обновлено в 13:45
Общество

На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
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Кино

На съемках фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв

На съемках 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде контролируемый взрыв повредил декорации, сообщается в Twitter кинокартины.
Обновлено вчера в 22:48
Политика

Зеленский рассказал о смерти российского «имперского проекта»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление страны в ЕС смертью "российского имперского проекта".
Обновлено в 11:07
Политика

Кучма: заседание по Донбассу в Минске впервые прошло конструктивно

Экс-президент Украины Леонида Куча – представитель Киева на переговорах контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе – заявил, что заседание в Минске впервые прошло конструктивно.
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Девятилетняя девочка пролетела 18 этажей в сорвавшемся лифте и выжила

Обновлено в 04:27
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Джанни Инфантино
Спортивный функционер, 9-й президент ФИФА с 26 февраля 2016 года, юрист по специальности. Имеет швейцарское и итальянское гражданства.
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