Футбол

Инфантино переизбрали на пост президента ФИФАУтроNews 05:44

Швейцарец Джанни Инфантино переизбран на должность президента Международной федерации футбола, передает корреспондент УтроNеws. Такое решение было принято на конгрессе организации в Париже.
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Инфантино переизбран президентом ФИФА

Советский спорт06:01

Инфантино намерен сделать соревновательный календарь ФИФА менее «европейским»

ТАСС08:00

Инфантино переизбран на пост президента ФИФА

Матч ТВ05:57

Инфантино переизбран на пост президента ФИФА

Российская газета06:05

Джанни Инфантино переизбран на пост президента ФИФА

РИА Новости05:27

Конгресс ФИФА-2020 пройдет в Эфиопии

Спорт-Экспресс06:52

Инфантино переизбран на пост президента ФИФА

Чемпионат06:00
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 08:24, Ашберн
Политика

Зеленский не намерен назначать Саакашвили на госдолжность

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что пока не планирует назначать бывшего президента Грузии и экс-главу Одесской области Михаила Саакашвили на какой-либо государственный пост.
Обновлено в 05:39
Транспорт

Гендиректор Шереметьево объяснил причины сбоев с выдачей багажа

Проблемы с выдачей багажа в аэропорту Шереметьево возникли из-за изменений в технологии процесса и неправильных расчетов, сообщил гендиректор аэропорта Михаил Василенко, передает ТАСС.
Обновлено в 06:53
Общество

Первый легальный бордель с куклами открылся в Петербурге

В среду, 5 июня, в Петербурге открылось первое легальное заведение, где взрослые люди могут насладиться близким общением с реалистичными куклами.
Обновлено в 07:35
Здоровье

Россиянам посоветовали заменить мясо на ягоду

В жаркую погоду следует сократить количество потребляемого красного мяса и жирных продуктов, отдав предпочтения региональным ягодам, овощам и фруктам.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

Первая жена Меладзе рассказала о смерти сына

Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, почему погиб их общий сын.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес

Владимир Политов прокомментировал ЧП с Бари Алибасовым

Обновлено вчера в 21:02
Энергетика

Нефть дешевеет на данных API о росте запасов сырья в США

Мировые цены на нефть снижаются в среду утром на фоне данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов сырья в США на минувшей неделе, свидетельствуют данные бирж.
Обновлено в 01:40
Экономика

О. Хьюз: введение оплаты по QR-кодам может привести к отмене кешбэка

О. Хьюз считает, что при использовании QR-кода появляется дополнительное действие, что хуже с точки зрения пользовательского опыта.
Обновлено в 05:19
Политика

Молдавия не намерена платить России за газ для Приднестровья

Молдавия не собирается платить России за газ, который поставлен Приднестровскому региону, заявил президент Молдавии Игорь Додон.
Обновлено в 05:45
Хоккей

Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»

Обновлено в 06:07
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

Обновлено в 04:56
Культура

Ургант высмеял решение вырезать гей-сцены из фильма об Элтоне Джоне

Телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу на Первом канале прокомментировал решение компании-прокатчика «Централ Партнершип» вырезать несколько сцен с гей-сексом и наркотиками из байопика «Рокетмен» о музыканте Элтоне Джоне.
Обновлено в 06:49
Общество

Коллегия судей отказалась заниматься жалобой мировых автоконцернов

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрела жалобу Hyundai на мошеннические схемы взыскания компенсаций в пользу автовладельцев через суды Краснодара, однако не стала ей заниматься, сообщает РБК.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Политика

Путин сменил главу Астраханской области

Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:29
Футбол

Неймар может пропустить Кубок Америки

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар может пропустить стартующий 14 июня Кубок Америки из-за обвинений в изнасиловании девушки.
Обновлено в 06:42
Политика

Захарова ответила на стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о подготовке командой новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского стратегии "по возвращению Крыма".
Обновлено вчера в 23:03
Авто

Объявлена цена на новый кроссовер Haval F7

Обновлено в 06:31
Футбол

Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев решил покинуть свой пост после встречи с руководством клуба, говорится в сообщении на сайте «Рубина».
Обновлено в 06:27
Общество

Росгидромет предупредил об ухудшении состояния воздуха в Москве

В целом степень загрязнения атмосферного воздуха над Москвой за минувшие сутки была повышенной, отмечает ведомство.
Обновлено в 07:32
Политика

Матвиенко предложила выделить деньги на защиту россиян за рубежом

Члены Совета Федерации подготовят и внесут в правительство России предложение по защите россиян, которые попали в затруднительную ситуацию за рубежом.
Обновлено в 05:52
Экономика

«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании

«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 06:15
Происшествия

СК завел дело после отказа турбазы принять школьников с ВИЧ

Следователи завели уголовное дело в связи с нарушением равенства прав и свобод человека, после того как одна из турбаз в Нижегородской области отказалась принять на отдых группу детей с ВИЧ-инфекцией.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие

США сообщили об опасном перехвате своего самолета российским Су-35

Обновлено в 02:21
Политика

Зеленский назвал Юнкера «добрым дядькой»

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером положительно отозвался о нем, назвав его "добрым дядькой" и "классным мужиком".
Обновлено в 08:17
Политика

Росатом обеспечит ядерным топливом АЭС Словакии

Российская топливная компания «ТВЭЛ» (входит в Росатом) подписала с национальной электрогенерирующей компанией Словакии Slovenske elektrarn соглашение по поставкам ядерного топлива на АЭС Словакии с 2022 по 2030 годы, сообщает 5 июня пресс-служба российской компании.
Обновлено в 08:13
Политика

Зеленский обвинил Россию в обострении в Донбассе

Выразив соболезнования погибшим, Зеленский обратился к руководству России и «командованию ее оккупационных сил в Донбассе», тем самым косвенно обвинив Москву в случившемся.
Обновлено в 05:05
Общество

«Фестиваль уникального мороженого» на ВДНХ может стать ежегодным

«Фестиваль уникального мороженого», который пройдет в образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ с 11 по 16 июня 2019 г. в рамках «Дней инноваций кулинарного мастерства», может стать ежегодным.
Обновлено в 06:07
Футбол

Хадсон-Одои продлит контракт с «Челси» в ближайшие недели

18-летний полузащитник Каллум Хадсон-Одои останется в "Челси", сообщают в Англии. Новый контракт будет заключен в ближайшие недели.
Обновлено в 03:17
Политика

В Раду внесли законопроект о лишении имущества жителей Донбасса

Паспорта для жителей Донбасса В апреле Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получать российские паспорта в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 12:30
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Джанни Инфантино
Спортивный функционер, 9-й президент ФИФА с 26 февраля 2016 года, юрист по специальности. Имеет швейцарское и итальянское гражданства.
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