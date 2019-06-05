Футбол
Инфантино переизбрали на пост президента ФИФАУтроNews 05:44
Швейцарец Джанни Инфантино переизбран на должность президента Международной федерации футбола, передает корреспондент УтроNеws. Такое решение было принято на конгрессе организации в Париже.
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 08:24, Ашберн
Политика
Зеленский не намерен назначать Саакашвили на госдолжность
Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что пока не планирует назначать бывшего президента Грузии и экс-главу Одесской области Михаила Саакашвили на какой-либо государственный пост.
Обновлено в 05:39
Транспорт
Гендиректор Шереметьево объяснил причины сбоев с выдачей багажа
Проблемы с выдачей багажа в аэропорту Шереметьево возникли из-за изменений в технологии процесса и неправильных расчетов, сообщил гендиректор аэропорта Михаил Василенко, передает ТАСС.
Обновлено в 06:53
Общество
Первый легальный бордель с куклами открылся в Петербурге
В среду, 5 июня, в Петербурге открылось первое легальное заведение, где взрослые люди могут насладиться близким общением с реалистичными куклами.
Обновлено в 07:35
Здоровье
Россиянам посоветовали заменить мясо на ягоду
В жаркую погоду следует сократить количество потребляемого красного мяса и жирных продуктов, отдав предпочтения региональным ягодам, овощам и фруктам.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
Первая жена Меладзе рассказала о смерти сына
Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, почему погиб их общий сын.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес
Владимир Политов прокомментировал ЧП с Бари Алибасовым
Обновлено вчера в 21:02
Энергетика
Нефть дешевеет на данных API о росте запасов сырья в США
Мировые цены на нефть снижаются в среду утром на фоне данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов сырья в США на минувшей неделе, свидетельствуют данные бирж.
Обновлено в 01:40
Экономика
О. Хьюз: введение оплаты по QR-кодам может привести к отмене кешбэка
О. Хьюз считает, что при использовании QR-кода появляется дополнительное действие, что хуже с точки зрения пользовательского опыта.
Обновлено в 05:19
Политика
Молдавия не намерена платить России за газ для Приднестровья
Молдавия не собирается платить России за газ, который поставлен Приднестровскому региону, заявил президент Молдавии Игорь Додон.
Обновлено в 05:45
Хоккей
Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»
Обновлено в 06:07
Культура
Ургант высмеял решение вырезать гей-сцены из фильма об Элтоне Джоне
Телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу на Первом канале прокомментировал решение компании-прокатчика «Централ Партнершип» вырезать несколько сцен с гей-сексом и наркотиками из байопика «Рокетмен» о музыканте Элтоне Джоне.
Обновлено в 06:49
Общество
Коллегия судей отказалась заниматься жалобой мировых автоконцернов
Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрела жалобу Hyundai на мошеннические схемы взыскания компенсаций в пользу автовладельцев через суды Краснодара, однако не стала ей заниматься, сообщает РБК.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Политика
Путин сменил главу Астраханской области
Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:29
Футбол
Неймар может пропустить Кубок Америки
Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар может пропустить стартующий 14 июня Кубок Америки из-за обвинений в изнасиловании девушки.
Обновлено в 06:42
Политика
Захарова ответила на стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о подготовке командой новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского стратегии "по возвращению Крыма".
Обновлено вчера в 23:03
Авто
Объявлена цена на новый кроссовер Haval F7
Обновлено в 06:31
Футбол
Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина»
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев решил покинуть свой пост после встречи с руководством клуба, говорится в сообщении на сайте «Рубина».
Обновлено в 06:27
Общество
Росгидромет предупредил об ухудшении состояния воздуха в Москве
В целом степень загрязнения атмосферного воздуха над Москвой за минувшие сутки была повышенной, отмечает ведомство.
Обновлено в 07:32
Политика
Матвиенко предложила выделить деньги на защиту россиян за рубежом
Члены Совета Федерации подготовят и внесут в правительство России предложение по защите россиян, которые попали в затруднительную ситуацию за рубежом.
Обновлено в 05:52
Экономика
«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании
«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 06:15
Происшествия
СК завел дело после отказа турбазы принять школьников с ВИЧ
Следователи завели уголовное дело в связи с нарушением равенства прав и свобод человека, после того как одна из турбаз в Нижегородской области отказалась принять на отдых группу детей с ВИЧ-инфекцией.
Обновлено в 06:04
Политика
Зеленский назвал Юнкера «добрым дядькой»
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером положительно отозвался о нем, назвав его "добрым дядькой" и "классным мужиком".
Обновлено в 08:17
Политика
Росатом обеспечит ядерным топливом АЭС Словакии
Российская топливная компания «ТВЭЛ» (входит в Росатом) подписала с национальной электрогенерирующей компанией Словакии Slovenske elektrarn соглашение по поставкам ядерного топлива на АЭС Словакии с 2022 по 2030 годы, сообщает 5 июня пресс-служба российской компании.
Обновлено в 08:13
Политика
Зеленский обвинил Россию в обострении в Донбассе
Выразив соболезнования погибшим, Зеленский обратился к руководству России и «командованию ее оккупационных сил в Донбассе», тем самым косвенно обвинив Москву в случившемся.
Обновлено в 05:05
Общество
«Фестиваль уникального мороженого» на ВДНХ может стать ежегодным
«Фестиваль уникального мороженого», который пройдет в образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ с 11 по 16 июня 2019 г. в рамках «Дней инноваций кулинарного мастерства», может стать ежегодным.
Обновлено в 06:07
Футбол
Хадсон-Одои продлит контракт с «Челси» в ближайшие недели
18-летний полузащитник Каллум Хадсон-Одои останется в "Челси", сообщают в Англии. Новый контракт будет заключен в ближайшие недели.
Обновлено в 03:17
Политика
В Раду внесли законопроект о лишении имущества жителей Донбасса
Паспорта для жителей Донбасса В апреле Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получать российские паспорта в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 12:30