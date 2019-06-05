Футбол
Инфантино переизбрали на пост главы ФИФА аплодисментамиВзгляд.ру 06:07
На новый четырехлетний срок на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА) был переизбран швейцарец Джанни Инфантино. Процедура выборов проходила по упрощенной схеме, поскольку в ней принимал участие один кандидат, передает ТАСС.
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Экономика
Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга
Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес
Саша Савельева ушла из «Фабрики»
Первой группу покинула Мария Алалыкина. В 2010 году из «Фабрики» ушла Сати Казанова.
Обновлено вчера в 14:41
Происшествия
В Дагестане самодельный мост рухнул вместе с автомобилями
В дагестанском селе Бежта обвалился самодельный мост, пострадали несколько припаркованных на нем автомобилей.
Обновлено в 06:33
Авто
На ПМЭФ привезли золотой Aurus Senat
Российский автомобиль Aurus Senat золотого цвета, построенный в рамках федерального проекта «Кортеж», показали на променаде Экспофорума, где сейчас проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
Обновлено в 06:20
Происшествия
СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ
"Возбуждено уголовное дело по факту отказа школьникам в летнем отдыхе на одной из баз в Богородском районе Нижегородской области по признакам преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:29
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия
СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Общество
«Росконтроль» нашел в свином шашлыке опасные микроорганизмы
Обновлено в 04:26
Политика
Зеленский пообещал украинцам референдум о присоединении к НАТО
Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что расскажет жителям страны о важности вступления Украины в НАТО.
Обновлено в 05:14
Политика
В Киеве сообщили, что ищут варианты заполнения хранилищ газом
Украина ищет варианты максимального заполнения своих подземных хранилищ природным газом (ПХГ) к новому отопительному сезону на случай полного прекращения транзита российского природного газа.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено вчера в 19:36
Авто
BMW представила обновленное семейство BMW M8
BMW M8 представлена в кузове купе и кабриолет, которые приводятся в движение 600-сильным 4,4-литровый мотором V8 с двойным турбонаддувом, который также применяется в «заряженном» седана M5.
Обновлено в 00:18
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.
Обновлено в 05:51
Общество
Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes
Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.
Обновлено вчера в 22:37
Армия и оружие
Флагман Черноморского флота «Москва» вышел в море после ремонта
5 июня флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» покинул Севастополь и впервые за три года вышел в морские полигоны боевой подготовки Черного моря.
Обновлено в 05:09
Политика
Матвиенко назвала сроки принятия решения о возвращении РФ в ПАСЕ
Решение о возобновлении участия России в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) будет принято до середины июня, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 06:35
Авто
В Тульской области официально запущен автомобильный завод Great Wall
Сегодня в индустриальном парке Узловая официально открыли производство по выпуску кроссоверов, рамных внедорожников, пикапов и легковых автомобилей.
Обновлено в 06:05
Культура
В аэропорту «Шереметьево» открыли памятник Пушкину
Памятник Александру Пушкину открыт накануне его 220-летия в международном аэропорту Шереметьево, отныне носящим имя поэта.
Обновлено в 04:58
Политика
Зеленский: «Слава Богу, что меня не лечит Супрун»
Президент Украины Зеленский заявил, что рад тому обстоятельству, что его семью не лечит и.о. главы Минздрава Украины Супрун.
Обновлено в 05:36
Энергетика
Гройсман пообещал обязать «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство обяжет «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения, а также инициирует проверку формирования этой цены.
Обновлено в 05:22
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
В Раду внесли законопроект о лишении имущества жителей Донбасса
Паспорта для жителей Донбасса В апреле Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получать российские паспорта в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие
Удар «сталинской трещоткой» прямой наводкой попал на видео
Повстанцы ведут огонь из орудия, установленного на автомобиль, прямой наводкой.
Обновлено в 06:43
Экономика
Всемирный банк предрек замедление российской экономики
Всемирный банк заявил о рекордном росте экономики России в 2018 году - на 2,3%. Вместе с тем ВБ ухудшил свой прогноз по росту ВВП в 2019 году из-за повышения НДС, снижения объемов добычи нефти и других факторов.
Обновлено в 03:40
Спорт
Олимпийская чемпионка Липницкая празднует день рождения
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Юлия Липницкая 5 июня празднует свой день рождения.
Обновлено в 04:43
Музыка
Новый клип «Ленинграда» восприняли неоднозначно
Пользователи в комментариях отмечают высокое качество клипа и обсуждают острую тему, которую Сергей Шнуров затронул в новой работе.
Обновлено в 01:21
Армия и оружие
Штаб ВСУ сообщил о двух убитых и трех раненых в боях с ополчением Донбасса
Во вторник, 4 июня, защитники Донбасса 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ в ответ на провокационные обстрелы.
Обновлено в 02:51