Футбол

Инфантино ожидает, что ЧМ-2022 в Катаре станет лучшим в истории
REGNUM
02:57

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил надежду, что в 2022 году в Катаре состоится лучший чемпионат мира в истории.
REGNUM02:57

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Инфантино: ЧМ-2022 в Катаре будет лучшим в истории

Life.ru02:54

Джанни Инфантино: Приезжайте в Катар в 2022 году и насладитесь лучшим чемпионатом мира!

Советский спорт02:07

Президент ФИФА Инфантино: «Катар в 2022 году проведет лучший чемпионат мира»

Sport24.ru01:58

Джанни Инфантино: «Все говорит за то, что ЧМ в Катаре получится фантастическим»

Матч ТВ01:39

Джанни Инфантино: «Все говорит за то, что ЧМ в Катаре получится фантастическим»

Sportbox.RU01:29

Инфантино: «В Катаре будет лучший чемпионат мира»

Евро-футбол.ру00:11

Джанни Инфантино: «ЧМ-2022 поможет навести мосты на Востоке»

Спорт-Экспресс00:18
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Футбол

Полузащитник «Барселоны»: «Будем рады, если Неймар вернется»

Полузащитник «Барселоны» Карлес Аленья высказался о возможном возвращении форварда «ПСЖ» Неймара в каталонский клуб.
Обновлено в 03:44
Футбол

Клубы Бундеслиги выступили против матчей в понедельник

Клубы Бундеслиги договорились об отмене матчей первенства страны по понедельникам, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:43
Футбол

Болельщики назвали Дзюбу лучшим футболистом сборной РФ в Лиге наций

Лучшим игроком сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА по версии болельщиков стал форвард Артем Дзюба, сообщает пресс-служба команды в своем официальном Instagram.
Обновлено в 03:51
Футбол

Гвардиола: рано или поздно стану тренером сборной

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен, что в его тренерской карьере настанет момент, когда он возглавит одну из сборных.
Обновлено в 03:17
Футбол

Лапорт: «Хочу соответствовать стандартам Рамоса»

Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт хочет выйти на уровень Серхио Рамоса.
Обновлено в 03:51
Футбол

«Динамо» проиграло «Перудже» в матче волейбольной Лиги чемпионов

Московское «Динамо» потерпело поражение от итальянской «Перуджи» в матче первого тура группового этапа волейбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:51
Футбол

Суд отклонил апелляцию Бендтнера, игрок проведет 50 суток в тюрьме

Бывший нападающий лондонского "Арсенала", "Ювентуса" и сборной Дании Никлас Бендтнер приковорен к 50 суткам тюремного заключения за избиение таксиста.
Обновлено в 03:26
Футбол

«Арсенал» планирует приобрести полузащитника дортмундской «Боруссии»

Лондонский "Арсенал" планирует приобрести полузащитника дортмундской "Боруссии" Юлиана Вайгля, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:46
Футбол

Смоллинг хочет зарабатывать в «Манчестер Юнайтед» £ 120 тыс. в неделю

Как сообщает Daily Mail, 29-летний футболист готов остаться в команде, но при условии увеличения зарплаты с £ 80 тыс. до £ 120 тыс. в неделю (около € 134 тыс.).
Обновлено в 02:25
Футбол

Годин может перейти из «Атлетико» в «Милан»

Действующий контракт Година с «Атлетико» истекает следующим летом. «Милан» сейчас испытывает серьезные кадровые проблемы в защите.
Обновлено в 03:26
Футбол

Футбольный матч «Енисей» – «Ахмат» пройдет в Красноярске

Как стало известно по итогам заседания бюро исполкома РФС, игру красноярского «Енисея» против грозненского «Ахмата» разрешили провести в манеже в виде исключения.
Обновлено в 03:48
Футбол

Дрогба подтвердил, что завершит карьеру

Ранее бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба намекнул, что может продолжить карьеру, но теперь окончательно объявил, что больше не будет играть в футбол на профессиональном уровне.
Обновлено в 03:50
Футбол

Игнашевич пошутил над современным поколением футболистов

Тренер молодежной команды ЦСКА Сергей Игнашевич пошутил над нынешним поколением футболистов.
Обновлено в 03:07
Футбол

Баскетбольный «Зенит» в овертайме упустил победу над «Тренто»

Баскетболисты петербургского "Зенита" потерпели поражение в овертайме матча регулярного чемпионата Кубка Европы с итальянским "Тренто".
Обновлено в 02:40
Футбол

Мбаппе не хватило двух голов до рекорда Анри

Форварду "ПСЖ" Килиану Мбаппе не хватило двух забитых мячей, чтобы повторить рекорд Тьерри Анри в сборной Франции.
Обновлено в 02:46
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Джанни Инфантино
Спортивный функционер, 9-й президент ФИФА с 26 февраля 2016 года, юрист по специальности. Имеет швейцарское и итальянское гражданства.
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Катар
Государство в Передней Азии
Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
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