Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил надежду, что в 2022 году в Катаре состоится лучший чемпионат мира в истории.

Инфантино ожидает, что ЧМ-2022 в Катаре станет лучшим в истории

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