Футбол

Инфантино: моя работа на посту главы ФИФА не была идеальнойРИА Новости 04:19

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что его работа на данном посту не была идеальной, но он постарается добиться улучшения. В среду на конгрессе ФИФА в Париже состоятся выборы главы организации, Инфантино является единственным кандидатом.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ФИФА упростила выборы президента из одного кандидата

Спорт-Экспресс04:44

Инфантино: «Последние три года моя работа на посту президента ФИФА не была идеальной»

Sport24.ru04:43

Инфантино: моя работа на посту главы ФИФА не была идеальной

РИА Новости04:19

Инфантино признал, что его работа на посту главы ФИФА не была идеальной

RT на русском04:50

Джанни Инфантино может вновь стать президентом ФИФА

Вечерний курьер02:22

Инфантино: ФИФА сейчас является синонимом честности, равенства и качества

ТАСС04:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
Происшествия

Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца

Обновлено вчера в 06:38
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила провокационный клип

Группа "Ленинград" представила клип на песню "i_$uss". Видео опубликовано на канале коллектива в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 04:21
Авто

Новый кроссовер Kia получит название Seltos

Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.
Обновлено вчера в 00:34
Экономика

Контроль за зарубежными счетами российских компаний ужесточился

В феврале 2016 г. была упразднена Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор), и часть ее функций валютного контроля перешла к Федеральной налоговой службе (ФНС).
Обновлено вчера в 17:51
Общество

Роскачество обнаружило в пакетиках черного чая кишечную палочку

Специалисты Роскачества проверили пакетированный черный чай и в 11 из 35 образцов обнаружили бактерии кишечной палочки.
Обновлено вчера в 07:16
Кино

На съемках фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв

Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии

Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Наука

Защищая от ВИЧ, мутация увеличивает риск смерти детей от всех причин

Защищающая от ВИЧ мутация в гомозиготном состоянии повысила риск смерти от всех причин.
Обновлено вчера в 08:03
Футбол

«СКА-Хабаровск» покинули 9 футболистов

Обновлено в 04:58
Футбол

Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон

Бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон скончался в Швеции после непродолжительной болезни. Бывшему главе европейского футбола было 89 лет.
Обновлено в 02:24
Здоровье

Чем может быть опасно чрезмерное употребление яиц, рассказали учёные

Учёные из Университета Массачусетс Лоуэлл рассказали, чем может быть опасно чрезмерное употребление яиц.
Обновлено в 02:34
Политика

В Забайкалье всех чиновников лишили личных служебных машин

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов лишил региональных чиновников закрепленных за ними персональных служебных автомобилей.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Общество

Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes

Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.
Обновлено вчера в 22:37
Политика

В Праге 120 тысяч человек вышли на улицы и требуют отставку премьера

Обновлено в 04:41
Экономика

Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга

С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Политика

Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба

Украинский лидер Владимир Зеленский решил, что Генштаб на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске представит замкомандующего операцией объединенных сил Богдан Бондар, участия главы Генштаба пока не требуется.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие

Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии

Обновлено в 03:57
Футбол

«Рубин» отправил Бердыева в отставку

Казанский "Рубин" отправил в отставку главного тренера Курбана Бердыева.
Обновлено в 05:14
Экономика

РЖД потратит больше миллиарда евро на новые «Сапсаны»

Компания «Российские железные дороги» потратит 1,1 млрд евро на закупку 13 «Сапсанов» по десять вагонов в каждом и их техобслуживание в течение 30 лет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:02
Происшествия

В Петербурге столкнулись четыре автомобиля

Обновлено в 04:45
Наука

Радиоуглеродный анализ помог распознать современную подделку картины XIX века

Радиоуглеродный анализ помог доказать, что картина, якобы написанная в середине XIX века, на самом деле является подделкой конца XX века.
Обновлено вчера в 05:30
Кино

Тор из «Мстителей» временно уходит из кино

Австралийский актёр, сыгравший Тора в "Мстителях", Крис Хемсворт временно уходит из кино. Об этом во вторник сообщает Mirror.
Обновлено вчера в 06:00
Общество

Минприроды: Косаток и белух выпустят из «китовой тюрьмы» до конца лета

В июле-августе животных из "китовой тюрьмы" в бухте Средней Приморского края планируют выпустить на волю.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие

США предъявили Турции ультиматум из-за С-400

Обновлено в 01:54
Политика

Кабмин Украины решил обязать «Нафтогаз» снизить цены для граждан

Украинский премьер добавил, что правительство в среду утвердит документ, которым обяжет компанию в июне снизить цены и не злоупотреблять своим монопольным положением на рынке.
Обновлено в 05:15
Гаджеты

Легендарные фотоаппараты «Зенит» возвращаются на российский рынок

Новая модель легендарного советского фотоаппарата «Зенит М» поступила в продажу.
Обновлено вчера в 01:00
Армия и оружие

В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой

Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
Обновлено в 03:11
Общество

Предсказана скорая гибель человеческой цивилизации

Австралийские эксперты из Мельбурна подготовили доклад, согласно которому человеческая цивилизация в современном виде подошла к концу своего существования.
Обновлено в 00:37
Экономика

Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России

Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.
Обновлено вчера в 20:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джанни Инфантино
Спортивный функционер, 9-й президент ФИФА с 26 февраля 2016 года, юрист по специальности. Имеет швейцарское и итальянское гражданства.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное