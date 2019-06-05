Футбол
Инфантино: моя работа на посту главы ФИФА не была идеальнойРИА Новости 04:19
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что его работа на данном посту не была идеальной, но он постарается добиться улучшения. В среду на конгрессе ФИФА в Париже состоятся выборы главы организации, Инфантино является единственным кандидатом.
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