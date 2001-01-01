Футбол
Иньеста стал капитаном «Виссел Кобе»Евро-футбол.ру 08:25
Полузащитник Андрес Иньеста стал новым капитаном "Виссел Кобе". Об этом информирует пресс-служба японского клуба. Иньеста перешёл в "Виссел Кобе" в 2018 году после долгих лет выступлений в родной "Барселоне".
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