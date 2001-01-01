Футбол

Иньеста стал капитаном «Виссел Кобе»Евро-футбол.ру 08:25

Полузащитник Андрес Иньеста стал новым капитаном "Виссел Кобе". Об этом информирует пресс-служба японского клуба. Иньеста перешёл в "Виссел Кобе" в 2018 году после долгих лет выступлений в родной "Барселоне".
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Иньеста получил капитанскую повязку в «Виссел Кобе»

Sportbox.RU09:28

Иньеста получил капитанскую повязку в «Виссел Кобе»

Матч ТВ09:28

Чемпион мира стал капитаном «Виссел Кобе»

Sport.ru09:15

Иньеста стал капитаном «Виссел Кобе»

Евро-футбол.ру08:25

Иньеста стал новым капитаном «Виссел Кобе» вместо Подольски

Soccer.ru06:47

«Виссел Кобэ» назначил Иньесту капитаном вместо Подольски. Испанец перешел в клуб год назад

Бомбардир.ру09:32

Иньеста стал капитаном «Виссел Кобе»

Чемпионат08:35
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Происшествия

По делу Арашуковых сегодня проводятся новые задержания и обыски

Фигуранты якобы находились в дружеских отношениях с Арашуковыми, не пресекали деятельность преступного сообщества, тем самым подорвали авторитет органов государственной власти, сказала представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 09:00
Политика

Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено в 09:00
Музыка

Сергей Лазарев пообещал удивить зрителя на «Евровидении»

Обновлено в 10:05
Энергетика

Белоруссия решила помочь Украине с обходом российских нефтяных санкций

В Белоруссии решили помочь Украине обойти российские санкции, которые ограничили поставки на ее территорию темных нефтепродуктов.
Обновлено в 09:26
Политика

Кремль раскрыл детали встречи Путина и Ким Чен Ына

Российский президент Владимир Путин проведет переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном 25 апреля во Владивостоке, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
Обновлено в 09:28
Недвижимость

В России выросло число желающих продать собственную дачу

Обновлено в 05:15
Политика

ФБР опубликовало досье о бегстве Гитлера в Аргентину

Обновлено в 08:50
Армия и оружие

Первую подлодку-носитель системы «Посейдон» спустили на воду

На "Севмаше" спустили на воду атомную подводную лодку "Белгород", которая будет первым экспериментальным носителем беспилотной системы "Посейдон", передает корреспондент РИА Новости с церемонии.
Обновлено в 07:53
Футбол

Независимый врач установил, что диагноз «сотрясение мозга» у Пака не обоснован

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, в ходе слушания по делу футболиста зачитал заключение независимого врача, рассматривавшего эпизод, в ходе которого игрок ударил стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие

Путин расписался на касках сотрудников завода «Северная верфь»

Президент России Владимир Путин во время посещения судостроительного завода "Северная верфь" в Санкт-Петербурге расписался на защитных касках сотрудников предприятия.
Обновлено в 08:56
Общество

Судебный квартал ждет приговора

В ноябре 2018 года глава УДП (заказчик стройки) Александр Колпаков заявлял, что «активная фаза сооружения зданий должна начаться во втором квартале 2019 года», при этом ведомство в связи с изменившимся объемом работ «ждет еще одного решения Главгосэкспертизы», после получения которого «будут понятны сроки окончания».
Обновлено вчера в 16:01
Политика

Депутаты Верховной Рады собирают подписи за отставку Андрея Парубия

Депутаты Верховной рады Украины собирают подписи для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.
Обновлено в 09:45
Спорт

Фигурист Ковтун объявил о завершении профессиональной карьеры

Четырёхкратный чемпион России в одиночном фигурном катании Максим Ковтун объявил о завершении профессиональных выступлений в возрасте 23 лет.
Обновлено в 07:14
Политика

На Украине захотели отобрать у Порошенко кондитерскую фабрику

В Киеве лидер социалистической партии Украины Илья Кива обратился в суд с исковым заявлением, в котором требует признать приватизацию принадлежащей нынешнему главе государства кондитерской фабрики им. Карла Маркса незаконной.
Обновлено в 09:46
Происшествия

В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь

По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19
Авто

У Geely появится конкурент «Хайлендеру»

Министерство промышленности и торговли Китая выложило в общий доступ фотографии новой модели Geely — кроссовера с внутризаводским обозначением VF12.
Обновлено в 08:28
Наука

Разрушение ледового щита Гренландии ускорилось в шесть раз за полвека

Глобальное изменение климата приводит к усилению таяния гренландского льда и ледовый щит в последние десятилетия стремительно теряет массу (причем этот процесс ускоряется), но оценить темпы этого процесса до начала 1990-х годов трудно из-за недостатка надежных данных.
Обновлено вчера в 11:07
Транспорт

В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми

В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
Обновлено в 08:07
Авто

АвтоВАЗ начал продажи автомобилей LADA в Монголии

По данным аналитического агентства «АвтоСТАТ», в 2018 году объем экспорта «АвтоВАЗа» составил 38052 автомобиля — на 57% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 08:46
Политика

В Индонезии 92 сотрудника избиркома умерли от переутомления на выборах

Обновлено в 08:50
Финансы

Рубль вырос по отношению к доллару на открытии торгов

На открытии торгов Московской биржи рубль вырос по отношению к доллару на 28,5 копейки — до 63,76 руб./$.
Обновлено вчера в 04:21
Шоу-бизнес

Сергей Гармаш отменил творческую встречу из-за болезни

Народный артист РФ слег с температурой, и ему пришлось отказаться от творческой встречи с сотрудниками завода «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде 23 апреля.
Обновлено в 04:37
Происшествия

ИГ взяло ответственность за теракты на Шри-Ланке

Обновлено в 07:00
Экономика

В «Яндекс.Такси» назначили нового финансового директора

Компания "Яндекс.Такси" назначила на должность финансового директора Евгения Сендерова, ранее работавший управляющим директором направления прямых инвестиций "ВТБ Капитал".
Обновлено в 09:34
Политика

Дональд Трамп в июне посетит Британию с первым государственным визитом

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп впервые посетят Великобританию с государственным визитом.
Обновлено в 09:15
Происшествия

На крыше дома на севере Москвы произошел пожар

Порядка 60 человек эвакуированы из-за пожара в жилом доме на Фестивальной улице на севере Москвы.
Обновлено в 07:56
Экономика

Производство крафтового пива могут ограничить в России

Россияне рискуют остаться без крафтового пива, а также без иностранных и отечественных брендов «пенного», изготовленного не по ГОСТам.
Обновлено вчера в 18:12
Авто

Tesla запустит сервис беспилотного такси в следующем году

Обновлено в 05:51
Экономика

Частные акционеры «Шереметьево» задумались о продаже 30% аэропорта

Ранее А.Пономаренко (вместе с Александром Скоробогатько и Аркадием Ротенбергом владеют около 66% МАШ) заявлял о планах продажи 10% аэропорта стратегическому инвестору.
Обновлено в 09:00
Наука

Светящиеся гениталии насекомых подарили ученым надежду

Обновлено в 07:10
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Андрес Иньеста
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник, выступающий за японский клуб «Виссел Кобе». Бывший вице-капитан национальной сборной Испании. Один из самых выдающихся игроков в истории мирового футбола. Самый титулованный испанский игрок в истории.
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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