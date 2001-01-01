Футбол
Иньеста не включил «Манчестер Сити» в число фаворитов Лиги чемпионовSoccer.ru 05:05
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Политика
Немцы в ПАСЕ ответили руганью на вопрос украинцев о России
Руководитель делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Андреас Ник отреагировал недопустимыми ругательствами на вопрос украинских депутатов о России.
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Обновлено в 03:55
Политика
Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова
Украина в 2018 году приняла решение выдать России 22 человека, среди которых фигурант дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова Магомед Дукузов.
Обновлено в 02:22
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным
Украинский президент Петр Порошенко заявил, что считает себя русскоязычным.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее жена и мама Кокорина прибыли в суд на заседание по делу футболиста.
Обновлено в 05:12
Политика
Климкина возмутила позиция главы Совета Европы по России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что желание генсека Совета Европы (СЕ) Турбьерна Ягланда вернуть России право голоса в организации не выдерживает критики.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в коррупции
Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:51
Футбол
Все билеты на матч «Ростов» — «Спартак» проданы
Все билеты на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак» проданы.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес
Алла Пугачева проигнорировала концерт в свою честь
В свою очередь, экс-супруг артистки Филипп Киркоров организовал в ее честь специальный концерт, который виновница торжества просто проигнорировала.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие
Шойгу: ремонт «Адмирала Кузнецова» завершится в следующем году
Ремонт и модернизация авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» завершатся в следующем году.
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено вчера в 15:14
Авто
Range Rover Velar получил спецсерию BASE
Российские дилеры компании Jaguar Land Rover подготовили ограниченную партию внедорожников Range Rover Velar специальной серии BASE, которая отличается контрастной черной крышей и богатым набором опций, максимально востребованных в России, по цене от 3880000 рублей (с учетом скидки по программе Trade In).
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия
В мэрии Сочи правоохранители провели выемку документов
В администрации Сочи сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
Из Лондона с любовью: Лера Кудрявцева объявилась в Англии и без ребенка
Ведущая программы «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» на телеканале НТВ - 47-летняя Лера Кудрявцева - опубликовала в Instagram свежий кадр из своей поездки в Лондон.
Обновлено в 04:05
Общество
Депутаты предлагают обязать супермаркеты принимать стеклотару
Депутаты фракции партии "Справедливая Россия" в Госдуме РФ разработали законопроект, согласно которому торговые сети могут обязать принимать стеклотару, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 04:42
Политика
Зеленский отказался повторно сдавать анализы
Обновлено в 03:50
Финансы
Всемирный банк сообщил о рекордных денежных переводах в 2018 году
Рекорд поставили денежные переводы в страны с низким и средним уровнем доходов — они достигли $529 млрд в 2018 году, рост составил 9,6% по сравнению с 2017 годом.
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия
В офисе польского телеканала «Белсат» в Минске идут обыски
Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) сообщила, что сотрудники милиции проводят обыск в минском офисе польского телеканала «Белсат».
Обновлено в 03:00
Происшествия
Суд отклонил жалобу Аленичева на лишение прав и штраф
Ленинский районный суд Красноярска отклонил жалобу главного тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева на лишение его водительского удостоверения и наложении штрафа, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:04
Общество
В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Обновлено вчера в 21:13
Общество
В Архангельске задержали участников бессрочной акции протеста
Обновлено вчера в 08:08
Политика
Дочь Назарбаева отказалась участвовать в президентских выборах
Утром во вторник, 9 апреля, Токаев объявил досрочные президентские выборы.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
На Западе оценили боеприпасы РФ, пробивающие лучшие танки США
Американское издание The National Interest восхитилось новейшим боевым танком России Т-14 на платформе "Армата", пушками и снарядами в публикации, которая посвящена бронетанковым войскам и вооружению РФ.
Обновлено в 02:48
Театры
Актера Сухорукова выписали из больницы
Советский и российский актер театра и кино Виктор Сухоруков покинул НИИ имени Склифосовского. Об этом рассказали в медицинском учреждении.
Обновлено в 02:46
Футбол
Тренер «Витесса» Леонид Слуцкий может быть наказан за критику арбитра
Слуцкий остался недоволен тем, что арбитр решил не обращаться к услугам VAR после назначения двух пенальти в ворота «Витесса».
Обновлено вчера в 10:30
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян считают инвестиции в биткойн невыгодными
"Можно сказать, что биткойны пока не завоевали популярность среди наших сограждан: две трети россиян, слышавших о них (65%), считают вложение денег в биткойны невыгодной инвестицией, лишь 2% покупали биткойны", - говорится в пресс-релизе ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 09:00
Транспорт
На платных участках трассы М-4 «Дон» введут сезонные тарифы на проезд
Обновлено вчера в 08:32
Кино
Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино
Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет во вторник в Центральном доме кино (ЦДК).
Обновлено вчера в 17:34