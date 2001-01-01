Футбол

Иньеста не включил «Манчестер Сити» в число фаворитов Лиги чемпионовSoccer.ru 05:05

Ливерпуль — Порту
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Энфилд»
Бывший игрок "Барселоны" Андрес Иньеста назвал главных фаворитов Лиги чемпионов.
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Иньеста не считает «Манчестер Сити» фаворитом Лиги чемпионов

ProstoProSport05:20

Андрес Иньеста: «Фавориты Лиги чемпионов - „Барселона“, „Ливерпуль“, „Ювентус“»

Спорт-Экспресс05:09

Иньеста не включил «Манчестер Сити» в тройку фаворитов Лиги чемпионов

Чемпионат04:41

Иньеста не включил «Манчестер Сити» в число фаворитов Лиги чемпионов

Soccer.ru05:05

Андрес Иньеста: «Фавориты Лиги чемпионов – „Барселона“, „Ливерпуль“, „Ювентус“»

Sports.ru03:55
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"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее жена и мама Кокорина прибыли в суд на заседание по делу футболиста.
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В мэрии Сочи правоохранители провели выемку документов

В администрации Сочи сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов.
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Ведущая программы «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» на телеканале НТВ - 47-летняя Лера Кудрявцева - опубликовала в Instagram свежий кадр из своей поездки в Лондон.
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Суд отклонил жалобу Аленичева на лишение прав и штраф

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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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