Футбол

Иньеста не включил «Манчестер Сити» в число фаворитов Лиги чемпионовSoccer.ru 05:05

Ливерпуль — Порту
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Энфилд»
Бывший игрок "Барселоны" Андрес Иньеста назвал главных фаворитов Лиги чемпионов.
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Иньеста назвал трех фаворитов на победу в Лиге чемпионов

Матч ТВ05:44

Иньеста не считает «Манчестер Сити» фаворитом Лиги чемпионов

Sport.ru07:14

Андрес Иньеста: «Фавориты Лиги чемпионов - „Барселона“, „Ливерпуль“, „Ювентус“»

Спорт-Экспресс05:09

Иньеста не включил «Манчестер Сити» в число фаворитов Лиги чемпионов

Soccer.ru05:05

Иньеста не включил «Манчестер Сити» в тройку фаворитов Лиги чемпионов

Чемпионат04:41

Иньеста не считает «Манчестер Сити» фаворитом Лиги чемпионов

ProstoProSport05:20

Андрес Иньеста: «Фавориты Лиги чемпионов – „Барселона“, „Ливерпуль“, „Ювентус“»

Sports.ru03:55
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 11:48, Ашберн
Происшествия

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк

Обновлено в 09:31
Экономика

Контейнерные грузы отправят из Ленинградской области на Камчатку

30 млн тонн составят контейнерные грузы. Проект предполагает создание особой экономической зоны на территории Ленинградской области.
Обновлено в 11:08
Спорт

Уткин назвал Фетисова «бюрократом и каменной задницей»

Уткин назвал интервью Фетисова лицемерным и демагогическим.
Обновлено в 09:54
Политика

Путин поспорил с президентом Финляндии о санкциях против России

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании Арктического форума.
Обновлено в 09:26
Происшествия

В интернет выложили базу данных пациентов подмосковной скорой помощи

В интернете в открытом доступе выложили базу данных пациентов скорой помощи пяти городов Московской области.
Обновлено в 06:22
Политика

Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Происшествия

В Германии завершили анализ ДНК тел погибших в ходе авиакатастрофы

Анализ ДНК тел погибших при авиакатастрофе в ФРГ завершен, гибель совладелицы S7 подтверждена, заявили РИА Новости в прокуратуре Дармштадта.
Обновлено в 11:03
Общество

В Генпрокуратуре считают «ВКонтакте» причиной 75% дел об экстремизме

Генпрокурор России Юрий Чайка представил доклад Совфеду, в котором говорится, что большая часть дел по экстремизму была возбуждена по статьям 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).
Обновлено в 10:18
Общество

Суд отклонил апелляцию на приговор экс-главе Сахалина Хорошавину

Обновлено в 00:41
Авто

Range Rover Velar получил спецсерию BASE

Российские дилеры компании Jaguar Land Rover подготовили ограниченную партию внедорожников Range Rover Velar специальной серии BASE, которая отличается контрастной черной крышей и богатым набором опций, максимально востребованных в России, по цене от 3880000 рублей (с учетом скидки по программе Trade In).
Обновлено вчера в 09:19
Финансы

Чистый отток капитала из России вырос более чем в полтора раза

Чистый отток капитала из России в январе – марте 2019 г. вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $25,2 млрд, сообщает ЦБ.
Обновлено в 09:51
Политика

Порошенко извинился за агитационные плакаты с Путиным

Обновлено в 10:39
Политика

ФСБ задержала активиста «Правого сектора» Пирожка

«Органами ФСБ России совместно с МВД России в результате проведенных 9 апреля оперативно-следственных мероприятий на территории Московского региона задержан гражданин Украины Пирожок И.Н.», — сказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:22
Футбол

Голкипер «Спартака» Селихов перенес операцию и пропустит четыре недели

Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов во вторник перенес операцию и вернется к тренировкам без ограничений через четыре недели, сообщается на сайте футбольного клуба.
Обновлено в 10:14
Наука

Эксперимент подтвердил, что кошки знают и понимают свои клички

Главным был вопрос, могут ли кошки отличить свою кличку от других кличек и слов.
Обновлено 07 апреля в 09:40
Политика

Фарион призвала не давать русскоязычным украинцам работу и образование

Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион в эфире украинского телевидения призвала не давать русскоязычным украинцам работу и образование, назвав их рабами.
Обновлено 07 апреля в 21:40
Футбол

«Бордо» претендует на Жиру

Руководство "Бордо" присматривается к форварду "Челси" Оливье Жиру, который летом может покинуть клуб.
Обновлено в 09:33
Наука

Компонент перца чили замедлил развитие рака легких

Обновлено вчера в 06:22
Шоу-бизнес

Дочь Кейт Миддлтон носит поношенную одежду

Британские репортеры заметили, что дочь Кэтрин и Уильяма, принцесса Шарлотта, носит одежду, которую не так давно носил ее братик, принц Джордж.
Обновлено в 05:57
Политика

К офису Зеленского в Киеве пришла толпа

В Киеве возле офиса команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского собралась толпа, сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 11:37
Экономика

Медведев призвал развивать систему льгот при оплате утилизации мусора

Регионы должны развивать практику предоставления отдельным категориям граждан льгот при оплате утилизации мусора, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 09:02
Политика

Поклонская рассказала об отношении к Зеленскому

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма рассказала Piter.TV, что ей импонирует кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 07:02
Авто

Два дополнительных налога для автомобилистов введут в России

Экологический и утилизационный - два новых дополнительных налога введут для автовладельцев России.
Обновлено в 03:17
Авто

Компания Renault представит городской кроссовер с нулевым выбросом

Французский автопроизводитель Renault в ближайшее время официально представит городской кроссовер с нулевым выбросом City K-ZE.
Обновлено в 10:35
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро вслед за дорожающей нефтью

Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне нефти, цены на которую находятся вблизи максимумов за 5 месяцев.
Обновлено в 03:26
Экономика

Saudi Aramco разместила евробонды на $12 млрд при ажиотажном спросе

Нефтяная госкорпорация Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) во вторник разместила сразу 5 выпусков долларовых еврооблигаций на общую сумму $12 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Обновлено в 11:33
Политика

В США заявили, что будут и дальше применять санкции в отношении России

Министерство финансов США считает, что политика санкций в отношении России показала свою успешность, Вашингтон продолжит применять новые санкции против Москвы.
Обновлено в 10:52
Экономика

Сердюков оценил отсталость авиастроения России

В июле 2018 года в «Роскосмосе» ответили на высказывание директора авиационного кластера «Ростеха» Анатолия Сердюкова, в 2007-2012 годах занимавшего должность министра обороны России, о конкуренции за производство двигателей ракет «Союз-2».
Обновлено в 11:18
Транспорт

Петербург и Кудрово может связать канатная дорога

Примыкающий к Петербургу с востока город Кудрово (Всеволожский район Ленинградской области) могут связать канатной дорогой со станцией «Улица Дыбенко» Петербургского метрополитена.
Обновлено в 11:03
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Обновлено вчера в 15:14
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Испанский футболист, полузащитник, выступающий за японский клуб «Виссел Кобе». Бывший вице-капитан национальной сборной Испании. Один из самых выдающихся игроков в истории мирового футбола. Самый титулованный испанский игрок в истории.
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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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