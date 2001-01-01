Футбол
Иньеста не включил «Манчестер Сити» в число фаворитов Лиги чемпионовSoccer.ru 05:05
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Экономика
Контейнерные грузы отправят из Ленинградской области на Камчатку
30 млн тонн составят контейнерные грузы. Проект предполагает создание особой экономической зоны на территории Ленинградской области.
Обновлено в 11:08
Спорт
Уткин назвал Фетисова «бюрократом и каменной задницей»
Уткин назвал интервью Фетисова лицемерным и демагогическим.
Обновлено в 09:54
Политика
Путин поспорил с президентом Финляндии о санкциях против России
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании Арктического форума.
Обновлено в 09:26
Происшествия
В интернет выложили базу данных пациентов подмосковной скорой помощи
В интернете в открытом доступе выложили базу данных пациентов скорой помощи пяти городов Московской области.
Обновлено в 06:22
Политика
Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Происшествия
В Германии завершили анализ ДНК тел погибших в ходе авиакатастрофы
Анализ ДНК тел погибших при авиакатастрофе в ФРГ завершен, гибель совладелицы S7 подтверждена, заявили РИА Новости в прокуратуре Дармштадта.
Обновлено в 11:03
Общество
В Генпрокуратуре считают «ВКонтакте» причиной 75% дел об экстремизме
Генпрокурор России Юрий Чайка представил доклад Совфеду, в котором говорится, что большая часть дел по экстремизму была возбуждена по статьям 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).
Обновлено в 10:18
Авто
Range Rover Velar получил спецсерию BASE
Российские дилеры компании Jaguar Land Rover подготовили ограниченную партию внедорожников Range Rover Velar специальной серии BASE, которая отличается контрастной черной крышей и богатым набором опций, максимально востребованных в России, по цене от 3880000 рублей (с учетом скидки по программе Trade In).
Обновлено вчера в 09:19
Финансы
Чистый отток капитала из России вырос более чем в полтора раза
Чистый отток капитала из России в январе – марте 2019 г. вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $25,2 млрд, сообщает ЦБ.
Обновлено в 09:51
Политика
Порошенко извинился за агитационные плакаты с Путиным
Обновлено в 10:39
Политика
ФСБ задержала активиста «Правого сектора» Пирожка
«Органами ФСБ России совместно с МВД России в результате проведенных 9 апреля оперативно-следственных мероприятий на территории Московского региона задержан гражданин Украины Пирожок И.Н.», — сказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:22
Футбол
Голкипер «Спартака» Селихов перенес операцию и пропустит четыре недели
Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов во вторник перенес операцию и вернется к тренировкам без ограничений через четыре недели, сообщается на сайте футбольного клуба.
Обновлено в 10:14
Наука
Эксперимент подтвердил, что кошки знают и понимают свои клички
Главным был вопрос, могут ли кошки отличить свою кличку от других кличек и слов.
Обновлено 07 апреля в 09:40
Политика
Фарион призвала не давать русскоязычным украинцам работу и образование
Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион в эфире украинского телевидения призвала не давать русскоязычным украинцам работу и образование, назвав их рабами.
Обновлено 07 апреля в 21:40
Футбол
«Бордо» претендует на Жиру
Руководство "Бордо" присматривается к форварду "Челси" Оливье Жиру, который летом может покинуть клуб.
Обновлено в 09:33
Наука
Компонент перца чили замедлил развитие рака легких
Обновлено вчера в 06:22
Шоу-бизнес
Дочь Кейт Миддлтон носит поношенную одежду
Британские репортеры заметили, что дочь Кэтрин и Уильяма, принцесса Шарлотта, носит одежду, которую не так давно носил ее братик, принц Джордж.
Обновлено в 05:57
Политика
К офису Зеленского в Киеве пришла толпа
В Киеве возле офиса команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского собралась толпа, сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 11:37
Экономика
Медведев призвал развивать систему льгот при оплате утилизации мусора
Регионы должны развивать практику предоставления отдельным категориям граждан льгот при оплате утилизации мусора, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 09:02
Политика
Поклонская рассказала об отношении к Зеленскому
Депутат Госдумы Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма рассказала Piter.TV, что ей импонирует кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 07:02
Авто
Два дополнительных налога для автомобилистов введут в России
Экологический и утилизационный - два новых дополнительных налога введут для автовладельцев России.
Обновлено в 03:17
Авто
Компания Renault представит городской кроссовер с нулевым выбросом
Французский автопроизводитель Renault в ближайшее время официально представит городской кроссовер с нулевым выбросом City K-ZE.
Обновлено в 10:35
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро вслед за дорожающей нефтью
Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне нефти, цены на которую находятся вблизи максимумов за 5 месяцев.
Обновлено в 03:26
Экономика
Saudi Aramco разместила евробонды на $12 млрд при ажиотажном спросе
Нефтяная госкорпорация Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) во вторник разместила сразу 5 выпусков долларовых еврооблигаций на общую сумму $12 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Обновлено в 11:33
Политика
В США заявили, что будут и дальше применять санкции в отношении России
Министерство финансов США считает, что политика санкций в отношении России показала свою успешность, Вашингтон продолжит применять новые санкции против Москвы.
Обновлено в 10:52
Экономика
Сердюков оценил отсталость авиастроения России
В июле 2018 года в «Роскосмосе» ответили на высказывание директора авиационного кластера «Ростеха» Анатолия Сердюкова, в 2007-2012 годах занимавшего должность министра обороны России, о конкуренции за производство двигателей ракет «Союз-2».
Обновлено в 11:18
Транспорт
Петербург и Кудрово может связать канатная дорога
Примыкающий к Петербургу с востока город Кудрово (Всеволожский район Ленинградской области) могут связать канатной дорогой со станцией «Улица Дыбенко» Петербургского метрополитена.
Обновлено в 11:03
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Обновлено вчера в 15:14