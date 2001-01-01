Футбол

Иньеста назвал тройку фаворитов Лиги чемпионовЕвро-футбол.ру 06:03

Ливерпуль — Порту
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Энфилд»
Хавбек японского "Виссел Кобе" Андрес Иньеста, ранее выступавший за "Барселону", назвал главных фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Иньеста не считает «Манчестер Сити» фаворитом Лиги чемпионов

Sport.ru07:14

Иньеста не считает «Манчестер Сити» фаворитом Лиги чемпионов

ProstoProSport05:20

Андрес Иньеста: «Фавориты Лиги чемпионов - „Барселона“, „Ливерпуль“, „Ювентус“»

Спорт-Экспресс05:09

Иньеста не включил «Манчестер Сити» в число фаворитов Лиги чемпионов

Soccer.ru05:05

Иньеста назвал трех фаворитов на победу в Лиге чемпионов

Матч ТВ05:44

Подкаст «Чемпионата»: «МЮ» — «Барселона» и другие пары 1/4 Лиги чемпионов

Чемпионат06:30

Андрес Иньеста: «Фавориты Лиги чемпионов – „Барселона“, „Ливерпуль“, „Ювентус“»

Sports.ru03:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 08:43, Ашберн
Общество

Малышева показала упражнения «для потрясающего секса»

Обновлено в 07:03
Экономика

На Московской бирже предложили выпустить катастрофические облигации

Полностью принадлежащая ЦБ Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) ведет с Московской биржей переговоры о создании нового финансового инструмента — так называемых облигаций катастроф (сатаsтrорне bonds, cat bonds), сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие

Минобороны опровергло информацию о переброске Су-57 в Сирию

Обновлено в 07:24
Авто

Mercedes-AMG представил спортивный CLA 35

Компания Mercedes-Benz представила «горячую» версию седана CLA-Class — CLA 35.
Обновлено в 04:00
Спорт

Алина Загитова с трёхчасовой задержкой прилетела в Россию из Японии

В аэропорту юную чемпионку мира ожидали самые преданные поклонники Чемпионка мира 2019 Алина Загитова вернулась из Японии в Россию.
Обновлено в 02:28
Происшествия

Свидетель заявил в суде, что один из потерпевших первым ударил Мамаева

Свидетель по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина заявил, что один из потерпевших - водитель Виталий Соловчук - первым ударил Мамаева, передает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда Москвы, где во вторник началось слушание уголовного дела по существу.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева в день рождения опубликовала архивное фото

Сегодня, 9 апреля, бывшая солистка группы «ВИА Гра» отмечает 40-летний юбилей.
Обновлено в 06:59
Политика

Порошенко назвал себя русскоязычным человеком

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.
Обновлено вчера в 17:02
Наука

Пермский ученый открыл девять новых видов морозостойких комаров

"Доцент кафедры зоологии беспозвоночных и водной экологии Пермского университета Андрей Крашенинников открыл девять новых видов комаров-звонцов для архипелага Земля Франца-Иосифа", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:41
Авто

Lexus подтвердил выпуск минивэна

Несколько дней назад в сети был опубликован тизер новой модели Lexus. Тогда сам производитель воздержался от пояснений и комментариев.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Начальник СвЖД Алексей Миронов остался под домашним арестом

Начальник СвЖД Алексей Миронов останется под домашним арестом как минимум до 12 июня.
Обновлено в 08:10
Футбол

«Думали, я раздвину ноги»: украинский футболист отказал клубу из Москвы

Озвучили сумму и думали, что я раздвину ножки и рвану.
Обновлено в 04:57
Политика

Генпрокуратура поддержала отмену клеток и «аквариумов» в судах

В Генпрокуратуре поддерживают инициативу по отмене клеток и "аквариумов" в судах.
Обновлено в 06:05
Технологии

Альпы могут лишиться всех ледников и горнолыжных курортов к 2100 году

Альпийские горы лишатся почти всех ледников и запасов "многолетнего" снега к концу столетия из-за глобального потепления, причем большая часть из них исчезнет вне зависимости от дальнейших действий человечества.
Обновлено в 08:01
Общество

В Минфине опровергли слухи о введении налога на весельные лодки

Владельцам весельных лодок беспокоиться не стоит. Никакого налога на их имущество вводиться не будет.
Обновлено в 06:48
Хоккей

«Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв «Салават Юлаев»

Омский "Авангард" обыграл уфимский "Салават Юлаев" в третьем овертайме шестого матча полуфинальной серии плей-офф КХЛ и стал первым финалистом Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 14:27
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Винокура разводится с мужем

Сама Анастасия Винокур отрицает информацию о разводе и подаче иска.
Обновлено вчера в 12:21
Общество

Число браков в России снизилось до минимума с начала века

По данным Росстата, количество свадеб по итогам прошлого года снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тысяч.
Обновлено вчера в 16:29
Здоровье

Ученые назвали чаще всего диагностируемые виды рака у россиян

В МНИОИ подсчитали, что чаще всего у россиян диагностировали рак кожи (14,4%), молочных желез (11,5%), трахеи, бронхов и легких (10,1%).
Обновлено в 08:29
Политика

Одесский губернатор не подчинился указу Порошенко о своей отставке

Глава администрации Одесской Области Максим Степанов, отправленный в отставку президентом Украины, отказался покидать свой пост.
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия

В Мытищах мать найденных в квартире детей вернулась домой пьяной

Найденные в захламленной квартире в Мытищах четверо детей были с бабушкой, пьяная мать пришла во время работы правоохранителей, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 06:26
Экономика

Набсовет «Восточного» рассмотрит отставку руководства банка

Наблюдательный совет банка "Восточный" 10 апреля рассмотрит вопрос о прекращении полномочий исполняющего обязанности председателя правления Александра Нестеренко, следует из сведений на портале раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие

Японский истребитель F-35A пропал с радаров над Тихим океаном

Обновлено в 08:19
Происшествия

Священника отдали под суд за развращение 12-летней девочки

Вологодский священник пойдет под суд за развращение 12-летней девочки и распространении порнографии.
Обновлено в 07:40
Авто

Hyundai рассекретила новый ультрабюджетный кроссовер Hyundai Venue

Hyundai продолжает подогревать интерес к новому ультрабюджетному кроссоверу Hyundai Venue, премьера которого состоится 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:45
Транспорт

В Новокузнецке отменили льготный проезд для пенсионеров в маршрутках

Обновлено в 06:03
Общество

Синоптики предупредили о грозе в Москве

В Москве и Подмосковье 9 апреля ожидается гроза, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:54
Политика

Президент Исландии заговорил по-русски в Петербурге

Президент Республики Исландия Гудни Торласиус Йоханнессон, выступая на пленарном заседании в рамках форума «Арктика – территория диалога» в Петербурге 9 апреля, заговорил на русском языке.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Адвокат Кокорина объяснил, почему футболист бил чиновника стулом

Адвокат футболиста Александра Кокорина прояснил эпизод с избиением чиновника Минпромторга Дениса Пака.
Обновлено в 07:37
Политика

На Украине появились билборды с Порошенко и Путиным

На Украине перед вторым туром выборов президента страны появились билборды, на которых рядом с профилем действующего главы государства Петра Порошенко изображен профиль президента России Владимира Путина.
Обновлено в 05:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрес Иньеста
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник, выступающий за японский клуб «Виссел Кобе». Бывший вице-капитан национальной сборной Испании. Один из самых выдающихся игроков в истории мирового футбола. Самый титулованный испанский игрок в истории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное