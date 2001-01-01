Футбол
Иньеста назвал тройку фаворитов Лиги чемпионовЕвро-футбол.ру 06:03
Хавбек японского "Виссел Кобе" Андрес Иньеста, ранее выступавший за "Барселону", назвал главных фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.
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Общество
Малышева показала упражнения «для потрясающего секса»
Обновлено в 07:03
Экономика
На Московской бирже предложили выпустить катастрофические облигации
Полностью принадлежащая ЦБ Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) ведет с Московской биржей переговоры о создании нового финансового инструмента — так называемых облигаций катастроф (сатаsтrорне bonds, cat bonds), сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:56
Авто
Mercedes-AMG представил спортивный CLA 35
Компания Mercedes-Benz представила «горячую» версию седана CLA-Class — CLA 35.
Обновлено в 04:00
Спорт
Алина Загитова с трёхчасовой задержкой прилетела в Россию из Японии
В аэропорту юную чемпионку мира ожидали самые преданные поклонники Чемпионка мира 2019 Алина Загитова вернулась из Японии в Россию.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Свидетель заявил в суде, что один из потерпевших первым ударил Мамаева
Свидетель по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина заявил, что один из потерпевших - водитель Виталий Соловчук - первым ударил Мамаева, передает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда Москвы, где во вторник началось слушание уголовного дела по существу.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева в день рождения опубликовала архивное фото
Сегодня, 9 апреля, бывшая солистка группы «ВИА Гра» отмечает 40-летний юбилей.
Обновлено в 06:59
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным человеком
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.
Обновлено вчера в 17:02
Наука
Пермский ученый открыл девять новых видов морозостойких комаров
"Доцент кафедры зоологии беспозвоночных и водной экологии Пермского университета Андрей Крашенинников открыл девять новых видов комаров-звонцов для архипелага Земля Франца-Иосифа", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:41
Авто
Lexus подтвердил выпуск минивэна
Несколько дней назад в сети был опубликован тизер новой модели Lexus. Тогда сам производитель воздержался от пояснений и комментариев.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Начальник СвЖД Алексей Миронов остался под домашним арестом
Начальник СвЖД Алексей Миронов останется под домашним арестом как минимум до 12 июня.
Обновлено в 08:10
Футбол
«Думали, я раздвину ноги»: украинский футболист отказал клубу из Москвы
Озвучили сумму и думали, что я раздвину ножки и рвану.
Обновлено в 04:57
Политика
Генпрокуратура поддержала отмену клеток и «аквариумов» в судах
В Генпрокуратуре поддерживают инициативу по отмене клеток и "аквариумов" в судах.
Обновлено в 06:05
Технологии
Альпы могут лишиться всех ледников и горнолыжных курортов к 2100 году
Альпийские горы лишатся почти всех ледников и запасов "многолетнего" снега к концу столетия из-за глобального потепления, причем большая часть из них исчезнет вне зависимости от дальнейших действий человечества.
Обновлено в 08:01
Общество
В Минфине опровергли слухи о введении налога на весельные лодки
Владельцам весельных лодок беспокоиться не стоит. Никакого налога на их имущество вводиться не будет.
Обновлено в 06:48
Хоккей
«Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв «Салават Юлаев»
Омский "Авангард" обыграл уфимский "Салават Юлаев" в третьем овертайме шестого матча полуфинальной серии плей-офф КХЛ и стал первым финалистом Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 14:27
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура разводится с мужем
Сама Анастасия Винокур отрицает информацию о разводе и подаче иска.
Обновлено вчера в 12:21
Общество
Число браков в России снизилось до минимума с начала века
По данным Росстата, количество свадеб по итогам прошлого года снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тысяч.
Обновлено вчера в 16:29
Здоровье
Ученые назвали чаще всего диагностируемые виды рака у россиян
В МНИОИ подсчитали, что чаще всего у россиян диагностировали рак кожи (14,4%), молочных желез (11,5%), трахеи, бронхов и легких (10,1%).
Обновлено в 08:29
Политика
Одесский губернатор не подчинился указу Порошенко о своей отставке
Глава администрации Одесской Области Максим Степанов, отправленный в отставку президентом Украины, отказался покидать свой пост.
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия
В Мытищах мать найденных в квартире детей вернулась домой пьяной
Найденные в захламленной квартире в Мытищах четверо детей были с бабушкой, пьяная мать пришла во время работы правоохранителей, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 06:26
Экономика
Набсовет «Восточного» рассмотрит отставку руководства банка
Наблюдательный совет банка "Восточный" 10 апреля рассмотрит вопрос о прекращении полномочий исполняющего обязанности председателя правления Александра Нестеренко, следует из сведений на портале раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Священника отдали под суд за развращение 12-летней девочки
Вологодский священник пойдет под суд за развращение 12-летней девочки и распространении порнографии.
Обновлено в 07:40
Авто
Hyundai рассекретила новый ультрабюджетный кроссовер Hyundai Venue
Hyundai продолжает подогревать интерес к новому ультрабюджетному кроссоверу Hyundai Venue, премьера которого состоится 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:45
Общество
Синоптики предупредили о грозе в Москве
В Москве и Подмосковье 9 апреля ожидается гроза, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:54
Политика
Президент Исландии заговорил по-русски в Петербурге
Президент Республики Исландия Гудни Торласиус Йоханнессон, выступая на пленарном заседании в рамках форума «Арктика – территория диалога» в Петербурге 9 апреля, заговорил на русском языке.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Адвокат Кокорина объяснил, почему футболист бил чиновника стулом
Адвокат футболиста Александра Кокорина прояснил эпизод с избиением чиновника Минпромторга Дениса Пака.
Обновлено в 07:37
Политика
На Украине появились билборды с Порошенко и Путиным
На Украине перед вторым туром выборов президента страны появились билборды, на которых рядом с профилем действующего главы государства Петра Порошенко изображен профиль президента России Владимира Путина.
Обновлено в 05:18