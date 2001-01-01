Футбол

Иньеста назвал тройку фаворитов Лиги чемпионовЕвро-футбол.ру 06:03

Ливерпуль — Порту
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Энфилд»
Хавбек японского "Виссел Кобе" Андрес Иньеста, ранее выступавший за "Барселону", назвал главных фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.
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