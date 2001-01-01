Футбол
Иньеста назвал тройку фаворитов Лиги чемпионовЕвро-футбол.ру 06:03
Хавбек японского "Виссел Кобе" Андрес Иньеста, ранее выступавший за "Барселону", назвал главных фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.
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Премьер Швеции пошутил об отношениях с Россией
Премьер-министр Швеции Стефан Левен шутливо высказался об истории отношений с РФ, вспомнив строки из "Медного всадника" Александра Пушкина.
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Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не является сторонником неконтролируемого роста цен на нефть.
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Григорян, как старый друг Кокорина-старшего, был в компании с футболистами в то утро и лично наблюдал за событиями, ставшими поводом для уголовного дела.
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Закон об устойчивом Рунете вступит в силу не раньше 1 ноября
Законопроект вступит в силу не раньше 1 ноября 2019 года, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
Обновлено в 09:03
Политика
Лукашенко удивился реакции на его слова о победе Порошенко на выборах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался по поводу бурной реакции на его слова о выборах президента Украины.
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Космос
Индия не смогла вывести сделанные в Литве спутники на расчетную орбиту
Индийская ракета-носитель PSLV-C45 вывела два изготовленных в Литве малых технологических спутника на более низкую орбиту, чем планировалось ранее, 8 апреля сообщила пресс-служба компании NanoAvionics.
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Чайка заявил о хищении более 1,6 млрд руб. в «Роскосмосе» и «Ростехе»
Число коррумпированных работников Следственного комитета России в 2018 году увеличилось с 21 до 29 (на 38,1%), сотрудников органов внутренних дел — с 956 до 971 (на 1,6%).
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ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
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Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию
Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
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Народная артистка Алла Пугачева не приехала на концерт, приуроченный к ее 70-летию.
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YouTube разблокировал клип на песню «На заре» группы «Альянс»
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Армия и оружие
Более 13 тыс. человек примут участие в параде Победы
Обновлено в 06:29
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
СМИ США: российские снаряды являются угрозой западным танкам
Эксперты издания The National Interest (США) заявили о том, что в России разработан оперенный снаряд, представляющий угрозу для американских танков.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
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Общество
Малышева показала упражнения «для потрясающего секса»
Телеведущая Елена Малышева опубликовала в Instagram пост с 10 упражнениями «для потрясающего секса».
Обновлено в 07:03
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Уткин назвал Фетисова «бюрократом и каменной задницей»
Уткин назвал интервью Фетисова лицемерным и демагогическим.
Обновлено в 09:54
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Священника отдали под суд за развращение 12-летней девочки
Вологодский священник пойдет под суд за развращение 12-летней девочки и распространении порнографии.
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Авто
Почему автолюбители не любят балансировать колеса
Еще до наступления времени смены зимнего типа резины на летнюю среди автомобилистов появляются разные мнения по поводу необходимости балансировки колес.
Обновлено в 04:18
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Подержанные автомобили в марте покупали реже
Обновлено в 09:06
Финансы
Чистый отток капитала из России вырос более чем в 1,5 раза
Чистый отток капитала из России в январе – марте 2019 г. вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $25,2 млрд, сообщает ЦБ.
Обновлено в 09:51
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Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище
Народный артист СССР, режиссёр Георгий Данелия похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, передаёт ТАСС.
Обновлено в 09:43
Экономика
Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума
Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено вчера в 16:01
Авто
В России новый Suzuki Jimny появится только осенью
Компактный внедорожник Suzuki Jimny нового поколения приедет в Россию к началу осени 2019 года. Цены станут известны ближе к старту продаж.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта
В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено вчера в 13:11
Игры
Авторы ремейка Resident Evil 2 начали продавать разблокировку бонусов
Несколько дней назад Capcom начала продавать моментальную разблокировку игровых бонусов для ремейка Resident Evil 2, которые ещё с релиза можно открыть прямо в игре: какие-то за прохождение проекта, какие-то — за выполнение иных условий.
Обновлено вчера в 08:58
Гаджеты
Samsung закрыла линейку смартфонов Galaxy J
Обновлено в 04:45