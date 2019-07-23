Футбол

Иньеста назначен послом Ла ЛигиМатч ТВ 05:41

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Экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста стал послом Ла Лиги. В понедельник в Токио прошла торжественная церемония, в которой также принимал участие президент Ла Лиги Хавьер Тебас. На встрече Иньесте была вручена памятная футболка иконы чемпионата Испании с его номером 8.
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Иньеста назначен послом Ла Лиги

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Иньеста стал иконой чемпионата Испании

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Иньеста стал послом ла лиги

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