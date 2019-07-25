Футбол
Иньеста и Вилья тепло встретили игроков «Барселоны» в ЯпонииSoccer.ru 04:28
В субботу "Барселона" сыграет товарищеский матч в Японии против "Виссел Кобе", за который выступают экс-игроки каталонцев Давид Вилья и Андреас Иньеста. Футболисты поприветствовали своих бывших партнеров по команде.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 04:39, Вашингтон
Происшествия
В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
Обновлено в 02:56
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Происшествия
На западе Москвы возник лесной пожар
На площади около 400 кв. м на западе Москвы загорелся лес. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.
Обновлено в 03:35
Космос
35 лет назад состоялся выход Светланы Савицкой в открытый космос
25 июля 1984 года Светлана Савицкая стала первой женщиной-космонавтом, вышедшей в открытый космос.
Обновлено в 04:33
Общество
Увеличен предельный возраст службы для полицейских
Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено вчера в 16:20
Армия и оружие
На Украине прошли очередные испытания ракеты «Ольха»
Обновлено в 03:25
Космос
Пожар на звездолете SpaceX сняли на видео
Обновлено в 03:25
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Экономика
Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей
Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Напавшие на церковь в Грозном студенты договорились о джихаде
Как рассказали следователи, в конце февраля — начале марта 2018-го Цечоев, Элисултанов и Юнусовы задумались о радикальных действиях: они решили напасть на полицейских или иноверцев.
Обновлено в 04:09
Единоборства
Нурмагомедов прокомментировал смерть боксера Дадашева
Обновлено вчера в 21:51
Экономика
Объем выданных кредитов населению вырос в I полугодии на 11%
В сообщении отмечается, что количество новых кредитов наличными, выданных в I полугодии текущего года, выросло на 14%, а объем кредитования в данном сегменте увеличился на 24%.
Обновлено в 04:05
Музыка
Макс Барских завершает музыкальную карьеру ради личной жизни
Певец назвал причиной завершения музыкальной карьеры желание упорядочить личную жизнь.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
Полиция Ленинградской области раскрыла убийство 14-летней давности
"Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России [по Санкт-Петербургу и Ленинградской области], уголовного розыска Лужского района и следственного отдела по города Луга СУ СК задержали 35-летнего неработающего жителя Всеволожска по подозрению в данном преступлении", - говорится в распространенном ведомством сообщении.
Обновлено в 04:20
Футбол
В ПФЛ заявили, что официальный сайт был атакован хакерами
Отмечается, что в результате действий хакеров на сайте появилась страница несуществующего клуба, прописанного в Москве под названием «Газмяс», который широко известен из комедийного сериала «Наша Russia».
Обновлено в 03:37
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Спорт
Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.
Обновлено в 03:29
Кино
В Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль»
В Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль».
Обновлено в 00:47
Происшествия
Глава пермского УФССП задержан за взятки
Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Пермскому краю Игорь Кожевников задержан.
Обновлено в 02:51
Происшествия
В МИД Белоруссии рассказали о состоянии раненого в Анкаре дипломата
Врачи оценивают состояние раненого советника посольства Белоруссии в Турции после проведенной экстренной операции как тяжелое.
Обновлено в 02:19
Политика
Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании
Еще весной палата общин заблокировала этот вариант, а уже сегодня во главе правительства оказался человек, который готов пойти на выход из ЕС без сделки, и именно эта готовность и стала его главным преимуществом в борьбе за пост премьер-министра.
Обновлено вчера в 16:32
Политика
Мальдивы хотели бы расширить авиасообщение с Россией
Мальдивы хотели бы расширения авиасообщения с Россией, планируют прилагать больше усилий в этом направлении, сказал в интервью РИА Новости глава МИД Мальдивской Республики Абдулла Шахид, который около месяца назад посетил российскую столицу с визитом.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Следователи отмечают профессиональный праздник
25 июля отмечается День сотрудника органов следствия РФ.
Обновлено в 03:33
Гаджеты
Разогнанная AMD Radeon RX 5700XT обошла GeForce RTX 2080 в 3DMark
Видеокарты AMD обычно неплохо разгоняются.
Обновлено в 03:54
Политика
В Петербурге начался митинг против нарушений на выборах
Обновлено вчера в 12:08
Футбол
Капитан «Порту» Перейра покинул команду из-за ссоры с тренером
Португальский футболист, капитан ФК «Порту» Данилу Перейра вынужден был покинуть расположение клуба, поскольку поссорился с главным тренером команды Сержиу Консейсау.
Обновлено в 02:58
Происшествия
В Подмосковье задержана банда Олега Черного
Как сообщила начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Татьяна Петрова, возглавлял ячейку известный в уголовных кругах 49-летний гражданин по прозвищу Олег Черный.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь 10-летнего сына
Житель Кубани стал фигурантом уголовного дела после того, как он, предположительно, посадил на цепь своего 10-летнего сына.
Обновлено 22 июля в 12:58
Общество
В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами и увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев.
Обновлено вчера в 22:51