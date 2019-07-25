Футбол

Иньеста и Вилья тепло встретили игроков «Барселоны» в ЯпонииSoccer.ru 04:28

В субботу "Барселона" сыграет товарищеский матч в Японии против "Виссел Кобе", за который выступают экс-игроки каталонцев Давид Вилья и Андреас Иньеста. Футболисты поприветствовали своих бывших партнеров по команде.
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Иньеста и Вилья тепло встретили игроков «Барселоны» в Японии. Видео

Спорт-Экспресс01:29

СМИ: Вермален станет одноклубником Иньесты в Японии

Матч ТВ01:30

Вермален прибыл в Японию, чтобы вновь стать одноклубником Иньесты

Чемпионат01:02

Иньеста и Вилья устроили теплый прием игрокам «Барселоны» в Японии

Sport24.ru00:55

Экс-футболист «Барселоны» может продолжить карьеру в Японии

Газета.Ruвчера в 17:14

Источник: Вермален продолжит карьеру в Японии

Советский спортвчера в 16:58

Экс-защитник «Барсы» Вермален близок к переходу в «Виссел Кобе». В клубе уже играют Иньеста и Вилья

Sports.ruвчера в 16:18
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Происшествия

В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник

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В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом

В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
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Происшествия

На западе Москвы возник лесной пожар

На площади около 400 кв. м на западе Москвы загорелся лес. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.
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35 лет назад состоялся выход Светланы Савицкой в открытый космос

25 июля 1984 года Светлана Савицкая стала первой женщиной-космонавтом, вышедшей в открытый космос.
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Увеличен предельный возраст службы для полицейских

Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено вчера в 16:20
Армия и оружие

На Украине прошли очередные испытания ракеты «Ольха»

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Пожар на звездолете SpaceX сняли на видео

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Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»

Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
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Экономика

Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей

Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Напавшие на церковь в Грозном студенты договорились о джихаде

Как рассказали следователи, в конце февраля — начале марта 2018-го Цечоев, Элисултанов и Юнусовы задумались о радикальных действиях: они решили напасть на полицейских или иноверцев.
Обновлено в 04:09
Единоборства

Нурмагомедов прокомментировал смерть боксера Дадашева

Обновлено вчера в 21:51
Экономика

Объем выданных кредитов населению вырос в I полугодии на 11%

В сообщении отмечается, что количество новых кредитов наличными, выданных в I полугодии текущего года, выросло на 14%, а объем кредитования в данном сегменте увеличился на 24%.
Обновлено в 04:05
Музыка

Макс Барских завершает музыкальную карьеру ради личной жизни

Певец назвал причиной завершения музыкальной карьеры желание упорядочить личную жизнь.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия

Полиция Ленинградской области раскрыла убийство 14-летней давности

"Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России [по Санкт-Петербургу и Ленинградской области], уголовного розыска Лужского района и следственного отдела по города Луга СУ СК задержали 35-летнего неработающего жителя Всеволожска по подозрению в данном преступлении", - говорится в распространенном ведомством сообщении.
Обновлено в 04:20
Происшествия

Спасавшего детей при пожаре в лагере мальчика посмертно наградят

Обновлено в 02:39
Футбол

В ПФЛ заявили, что официальный сайт был атакован хакерами

Отмечается, что в результате действий хакеров на сайте появилась страница несуществующего клуба, прописанного в Москве под названием «Газмяс», который широко известен из комедийного сериала «Наша Russia».
Обновлено в 03:37
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
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Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.
Обновлено в 03:29
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В Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль»

В Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль».
Обновлено в 00:47
Происшествия

Глава пермского УФССП задержан за взятки

Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Пермскому краю Игорь Кожевников задержан.
Обновлено в 02:51
Происшествия

В МИД Белоруссии рассказали о состоянии раненого в Анкаре дипломата

Врачи оценивают состояние раненого советника посольства Белоруссии в Турции после проведенной экстренной операции как тяжелое.
Обновлено в 02:19
Политика

Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании

Еще весной палата общин заблокировала этот вариант, а уже сегодня во главе правительства оказался человек, который готов пойти на выход из ЕС без сделки, и именно эта готовность и стала его главным преимуществом в борьбе за пост премьер-министра.
Обновлено вчера в 16:32
Политика

Мальдивы хотели бы расширить авиасообщение с Россией

Мальдивы хотели бы расширения авиасообщения с Россией, планируют прилагать больше усилий в этом направлении, сказал в интервью РИА Новости глава МИД Мальдивской Республики Абдулла Шахид, который около месяца назад посетил российскую столицу с визитом.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Следователи отмечают профессиональный праздник

25 июля отмечается День сотрудника органов следствия РФ.
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Разогнанная AMD Radeon RX 5700XT обошла GeForce RTX 2080 в 3DMark

Видеокарты AMD обычно неплохо разгоняются.
Обновлено в 03:54
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В Петербурге начался митинг против нарушений на выборах

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Футбол

Капитан «Порту» Перейра покинул команду из-за ссоры с тренером

Португальский футболист, капитан ФК «Порту» Данилу Перейра вынужден был покинуть расположение клуба, поскольку поссорился с главным тренером команды Сержиу Консейсау.
Обновлено в 02:58
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В Подмосковье задержана банда Олега Черного

Как сообщила начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Татьяна Петрова, возглавлял ячейку известный в уголовных кругах 49-летний гражданин по прозвищу Олег Черный.
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Житель Кубани посадил на цепь 10-летнего сына

Житель Кубани стал фигурантом уголовного дела после того, как он, предположительно, посадил на цепь своего 10-летнего сына.
Обновлено 22 июля в 12:58
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В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами и увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев.
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Испанский футболист, полузащитник, выступающий за японский клуб «Виссел Кобе». Бывший вице-капитан национальной сборной Испании. Один из самых выдающихся игроков в истории мирового футбола. Самый титулованный испанский игрок в истории.
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Томас Вермален
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Бельгийский футболист, центральный защитник национальной сборной Бельгии.
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