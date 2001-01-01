Футбол
Иньеста: де Йонг станет звездой «Барселоны»Чемпионат 01:20
Экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста заявил, что голландский новичок каталонского клуба Френки де Йонг обладает большим талантом и станет звездой сине-гранатовых.
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Андрес Иньеста: «Френки де Йонг может стать звездой в полузащите „Барселоны“»
Спорт-Экспрессвчера в 21:43
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:46, Вашингтон
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