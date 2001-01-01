Футбол

Иньеста: де Йонг станет звездой «Барселоны»Чемпионат 01:20

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Экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста заявил, что голландский новичок каталонского клуба Френки де Йонг обладает большим талантом и станет звездой сине-гранатовых.
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