Футбол
Иньеста: «Де Йонг может стать звездой „Барселоны“»Евро-футбол.ру 01:58
Экс-футболист "Барселоны" Андрес Иньеста отметил высокий потенциал новичка "сине-гранатовых" Френки де Йонга.
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Андрес Иньеста: «Френки де Йонг может стать звездой в полузащите „Барселоны“»
Спорт-Экспрессвчера в 21:43
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