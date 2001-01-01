Футбол

Иньеста: «Де Йонг может стать звездой „Барселоны“»Евро-футбол.ру 01:58

3 фото
Экс-футболист "Барселоны" Андрес Иньеста отметил высокий потенциал новичка "сине-гранатовых" Френки де Йонга.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Андрес Иньеста: «Де Йонг станет настоящей звездой „Барселоны“»

Матч ТВ03:03

Андрес Иньеста: «Де Йонг станет настоящей звездой „Барселоны“»

Sportbox.RU03:03

Иньеста: де Йонг станет звездой «Барселоны»

Чемпионат01:20

Иньеста: «Де Йонг может стать звездой „Барселоны“»

Евро-футбол.ру01:58

Андрес Иньеста: «Френки де Йонг может стать звездой в полузащите „Барселоны“»

Спорт-Экспрессвчера в 21:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:39, Вашингтон
Происшествия

В Индии леопард напал на мужчину и съел его ногу

Обновлено в 00:35
Политика

ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду

Центризбирком Украины завершил подсчет голосов на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке признал вину

Обновлено в 02:07
Политика

Механик задержанного российского танкера рассказал о действиях СБУ

Старший механик Сергей Карпов рассказал, что сотрудники СБУ при задержании российского танкера в порту Измаил вели себя нормально.
Обновлено в 02:32
Общество

Жизнь россиян изменится с 1 августа

Множество изменений ожидают жителей России с 1 августа. Прибавку к пенсии в размере 244 рублей получат работающие пенсионеры.
Обновлено в 02:20
Происшествия

В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали

Как сообщало ГУМВД России по региону, в пятницу в Ленинском районе Челябинске произошло ДТП, в котором один человек погиб, информация о пострадавших уточнялась.
Обновлено в 02:09
Общество

Пик паводка в Благовещенске ожидается 27 июля

Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил о том, что пик паводка в амурском городе Благовещенск ожидается 27 июля.
Обновлено в 01:55
Гаджеты

Первый смартфон с площадью дисплея более 100% появился на фото

Обновлено вчера в 10:42
Музыка

Кузьмин рассказал о проведенной с Пугачевой ночи

По слухам, Игорь Николаев придумал этот хит, когда после одной из вечеринок зашел в комнату, где спали Пугачева и Кузьмин.
Обновлено в 03:23
Гаджеты

Смартфон Nokia 8.2 получит выдвижную фронтальную камеру на 32 МП

В 2018-м компания HMD Global выпустила смартфон Nokia 8.1, получивший 6, 18-дюймовый экран Full HD + с крупной "челкой" вверху, процессор Snapdragon 710, двойную основную (12+13 МП) и одинарную фронтальную (20 МП) камеры, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти.
Обновлено в 01:22
Происшествия

Футболисты «Арсенала» подверглись вооруженному нападению

Обновлено вчера в 16:26
Теннис

Джокович не сыграет на турнире «Мастерс» в Монреале

Обновлено в 02:43
Политика

Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома

Обновлено вчера в 17:31
Политика

Задержан министр финансов Астраханской области

Источник в правоохранительных органах проинформировал о задержании бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова, а также и. о. министра финансов региона Виталия Шведова.
Обновлено в 02:58
Космос

Ученые нашли подтверждения теории относительности Эйнштейна

Обновлено в 03:03
Финансы

Украина займет у Cargill 250 млн евро

В опубликованном документе говорится, что финансирование должно поступить двумя траншами: 100 миллионов евро на два года под 5,15% годовых и 150 миллионов евро на пять лет под 6,25%.
Обновлено в 02:43
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского РАМ Банка

ЦБ лишил лицензии на осуществление банковских операций московский РАМ Банк.
Обновлено в 01:53
Единоборства

Еще один боксер умер из-за полученных на ринге травм

Обновлено в 03:10
Политика

Бывший боец «Азова» объяснил, почему напал на Порошенко

Обновлено в 00:25
Политика

В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко

Обновлено вчера в 21:39
Политика

Помпео подтвердил намерение США выйти 2 августа из ДРСМД

В своем интервью телеканалу Fox News госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерение США выйти 2 августа из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 02:00
Экономика

«Газпром» собрал заявки на 200 млрд руб. на покупку собственных акций

Сколько инвесторы готовы заплатить за акции "Газпрома" "Дочки" "Газпрома" — голландская Gazprom Gerosgaz Holdings и кипрская Rosingaz — получили 494 заявки на 198,894 млрд руб. в рамках продажи 2,93% его акций, говорится в материалах газовой монополии, опубликованных в центре раскрытия корпоративной информации.
Обновлено вчера в 15:08
Экономика

Россиян предупредили о подорожании сладостей

Кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7 процентов. Об этом «Известиям» сообщили в Московской торгово-промышленной палате.
Обновлено в 00:59
Происшествия

В нелегальном палаточном лагере под Хабаровском ребенок получил травмы

Уголовное дело возбуждено после получения травм 11-летним ребенком в несанкционированном палаточном лагере в селе Мирное под Хабаровском, сообщил РИА Новости прокурор Хабаровского района Дмитрий Ханюков.
Обновлено в 01:14
Авто

АвтоВАЗ снова повысит цены на модели Lada

Обновлено в 01:58
Общество

Пожилой человек скончался от теплового удара в Испании

В результате теплового удара в Испании скончался пожилой мужчина, сообщает газета El Pais.
Обновлено вчера в 18:58
Общество

Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве

Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Участницу Олимпийских игр задержали с 50 кг наркотиков

Голландская легкоатлетка Мадия Гафур была задержана в прошлом месяце после того, как у нее в машине обнаружили более 50 кг наркотиков, сообщает Sport1.de.
Обновлено в 02:46
Политика

Зеленский и Трамп поговорили по телефону

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено вчера в 14:03
Авто

Озвучены цены на новый седан Audi S6

За счет нового силового агрегата осуществить разгон до 100 км в час станет возможным за 4,4 секунды.
Обновлено в 02:02
ещё по теме
Андрес Иньеста
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник, выступающий за японский клуб «Виссел Кобе». Бывший вице-капитан национальной сборной Испании. Один из самых выдающихся игроков в истории мирового футбола. Самый титулованный испанский игрок в истории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное