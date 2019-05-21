Футбол
Индзаги согласился возглавить «Ювентус»Советский спорт 02:59
Главный тренер Лацио Симоне Индзаги согласился возглавить Ювентус, сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио. На прошлой неделе у спортивного директора чемпионов Италии Фабио Паратичи состоялась секретная встреча с 43-летним тренером в его родном городе Пьяченце.
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Политика
В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ
Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18
Общество
Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского
Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.
Обновлено вчера в 12:37
Футбол
Орещук займёт пост спортивного директора «Динамо»
Ранее Орещук уже занимал пост спортивного директора "бело-голубых" с 1 июня по 6 сентября в 2016 году.
Обновлено в 03:28
Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Транспорт
Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс
На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Финансы
Курс рубля вырос к доллару и евро
Доллар опустился на 17,08 коп. по сравнению со средневзвешенным значением предыдущего торгового дня.
Обновлено вчера в 05:10
Армия и оружие
В Минобороны рассказали, чем кормят солдат
Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам" рассказал, чем кормят солдат в армии.
Обновлено в 01:06
Политика
Владимир Зеленский во время инаугурации распустил Раду
Новый украинский лидер Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил о досрочном роспуске Верховной рады Украины.
Обновлено вчера в 19:32
Музыка
Полина Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на проекте «Голос. Дети»
Певица подытожила, что в данном скандале нет вины Микеллы, в связи с чем, стоит прекратить нападки на ребенка.
Обновлено в 03:50
Происшествия
МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник
Обновлено в 00:42
Авто
В России начнется серийный выпуск электромобилей
Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено вчера в 10:37
Происшествия
Абызов ни на что не жалуется в СИЗО «Лефортово»
Бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов, заключенный под стражу в московском СИЗО «Лефортово», ни на что не жалуется, рассказала «РИА Новости» замглавы общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Обновлено вчера в 22:24
Экономика
Отдых в Турции станет чуть дороже, но с большими скидками
Глава федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал, что в новом сезоне цены для российских туристов на отдых в стране могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования будут предоставляться значительные скидки.
Обновлено вчера в 22:22
Финансы
Орешкин исключил техническую рецессию во второй половине года
Прогноз по росту ВВП в 2019 году пока сохраняется на уровне 1,3%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в ответ на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.
Обновлено в 03:30
Общество
Экоактивисты: около летней резиденции патриарха Кирилла вырублены краснокнижные сосны
Обновлено вчера в 20:58
Экономика
Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам
Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам Минкультуры разослало подведомственным организациям письмо с рекомендациями переводить зарплатные проекты в системно значимые банки.
Обновлено вчера в 18:44
Здоровье
В приморском селе ввели карантин из-за псевдочумы птиц
В селе Комаровка Кировского района Приморского края введен карантин из-за обнаруженной у домашних птиц болезни Ньюкасла.
Обновлено в 00:00
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Музыка
Опубликованы подробные результаты голосования на Евровидении
Обновлено вчера в 13:49
Политика
Посольство Украины выдало евреев на фото за крымских татар
Обновлено в 02:49
Происшествия
Мошенники придумали очень простую схему кражи денег со Сбербанка
О простом алгоритме, где деньги выводятся без взлома систем банка или считывания данных карт, обнаружил «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 12:12
Гаджеты
Huawei заменит Android операционной системой Hongmeng
Китайская корпорация Huawei представила собственную операционную систему, которая должна заменить Android. Об этом сообщает Huawei Central.
Обновлено в 00:31
Армия и оружие
Производство Су-34 переносят из Новосибирска в Комсомольск
Новосибирский авиазавод имени Чкалова лишается производства истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Представитель Британии перебил Небензю на заседании СБ ООН
Заместитель постоянного представителя Великобритании в Совете Безопасности ООН Джонатан Аллен прервал выступление своего российского коллеги Василия Небензи.
Обновлено вчера в 17:26
Спорт
Швейцарские биатлонисты сфотографировались голыми
Мужская сборная Швейцарии по биатлону сфотографировалась голой.
Обновлено вчера в 15:22
Политика
Журналисты «Коммерсанта» обратились к читателям в связи с увольнениями
Журналисты Издательского дома "Коммерсант" опубликовали в фейсбуке журналиста газеты Александра Черных неформальное обращение к читателям в связи с увольнением ряда ведущих сотрудников.
Обновлено вчера в 15:55
Экономика
Минпромторг готовит распределение субсидий в промышленности
Распределение субсидий оговорено в постановлении правительства от 25 мая 2017 года.
Обновлено в 03:44