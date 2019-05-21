Футбол

Индзаги согласился возглавить «Ювентус»Советский спорт 02:59

Главный тренер Лацио Симоне Индзаги согласился возглавить Ювентус, сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио. На прошлой неделе у спортивного директора чемпионов Италии Фабио Паратичи состоялась секретная встреча с 43-летним тренером в его родном городе Пьяченце.
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Индзаги согласился возглавить «Ювентус»

Советский спорт02:59

Источник: Симоне Индзаги согласился возглавить «Ювентус»

Спорт-Экспресс01:08

С. Индзаги согласился возглавить «Ювентус»

Чемпионат01:26

СМИ: Индзаги согласился возглавить «Ювентус»

Матч ТВ01:25

С. Индзаги согласился возглавить «Ювентус»

Газета.Ru01:57

Симоне Индзаги дал согласие возглавить «Ювентус»

Sport24.ru00:55

Симоне Индзаги согласен возглавить «Ювентус»

Sports.ruвчера в 23:35
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