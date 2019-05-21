Футбол
Индзаги согласился возглавить «Ювентус»Советский спорт 02:59
Главный тренер Лацио Симоне Индзаги согласился возглавить Ювентус, сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио. На прошлой неделе у спортивного директора чемпионов Италии Фабио Паратичи состоялась секретная встреча с 43-летним тренером в его родном городе Пьяченце.
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Происшествия
Суд вынес приговор эксперту по делу о ДТП с «пьяным мальчиком»
Щелковский городской суд признал виновным в халатности эксперта Михаила Клейменова, нашедшего алкоголь в крови шестилетнего мальчика, который погиб в ДТП в Балашихе.
Обновлено в 05:17
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Армия и оружие
В Минобороны России рассказали о рационе солдат
Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков рассказал, чем кормят солдат в армии.
Обновлено в 03:59
Происшествия
ОНК: Рауф Арашуков хочет «что-то рассказать» во время встречи в СИЗО
Подозреваемый и отстраненный от должности сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков занялся спортом в СИЗО "Лефортово", конкретных жалоб на содержание у него нет, но он просит обязательно посетить его в следующий раз, рассказала в интервью РИА Новости замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Автоцентр в Кемерове возобновит работу через полгода на прежнем месте
Сотрудники и владельцы автосалона в Кемерове, где в понедельник вечером произошел пожар, начали восстанавливать пострадавшее от огня здание и планируют возобновить работу на прежнем месте через полгода, сообщил во вторник ТАСС руководитель отдела продаж автоцентра Сергей Сагалдинов.
Обновлено в 05:11
Политика
В Санкт-Петербурге в Главке полиции назначили новых руководителей
Приказ подписал начальник ГУ МВД Роман Плугин В руководстве подразделений ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области произошли новые назначения.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Самолет SSJ-100 отложил вылет из Екатеринбурга
Представитель авиакомпании "Ямал" проинформировал о задержании вылета самолета SSJ-100 из Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:02
Политика
Зеленский попросил ЕС об усилении антироссийских санкций
Зеленский назвал окончание войны в Донбассе первым из стоящих перед ним вызовов и отметил «важность усиления санкций против страны-агрессора», говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 20:17
Политика
Австрийская партия свободы поддержит вотум недоверия Курцу
Глава МВД Австрии Херберт Кикль сообщил, что Австрийская партия свободы (АПС) после выхода из коалиции с Австрийской народной партией (АНП) поддержит вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу.
Обновлено в 04:53
Экономика
Семь структур Дерипаски зарегистрировались в российском офшоре
Семь международных компаний зарегистрировались в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития, поступившем в РБК.
Обновлено в 04:30
Общество
Forbes назвал самых перспективных россиян до 30 лет
Обновлено в 03:37
Происшествия
В Таджикистане во время бунта в колонии погибли десятки заключенных
Обновлено вчера в 07:36
Авто
«Яндекс.Авто» установят на 2 млн моделей Lada, Renault и Nissan
Обновлено в 03:22
Экономика
Орешкин исключил техническую рецессию во второй половине года
Прогноз по росту ВВП в 2019 году пока сохраняется на уровне 1,3%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в ответ на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.
Обновлено в 03:30
Общество
The Bell: В Пушкине построят резиденцию патриарха Кирилла за 2,8 млрд
Новую загородную резиденцию патриарха Московского и всея Руси Кирилла построят под Петербургом в Пушкине, об этом сообщает The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 05:01
Баскетбол
«Голден Стэйт» пятый раз подряд вышел в финал плей-офф НБА
Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" в овертайме на выезде обыграл "Портленд" в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф со счетом 119:117.
Обновлено в 00:16
Культура
В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»
В польском городе Гданьске во время акции в музее Второй мировой войны директор учреждения прервал выступление певца Петра Косевского, который исполнял песню Марка Бернеса «Темная ночь».
Обновлено в 04:17
Политика
Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрацию
Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию, сообщает «Укринформ».
Обновлено в 04:22
Хоккей
Бусаров продолжит карьеру в московском «Динамо»
Нападающий Георгий Бусаров покидает уфимский "Салават Юлаев" и будет выступать за московское "Динамо", сообщается на официальном сайте клуба КХЛ из Башкортостана.
Обновлено в 04:50
Политика
Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому
Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Политика
Поклонская прокомментировала слова Зеленского о Крыме
Обновлено в 01:44
Армия и оружие
Директор ФСБ: террористы могут распылить химоружие с беспилотников
Выступая на Совете руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ, директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что террористы располагают инфраструктурой для создания химического оружия, передает "Интерфакс".
Обновлено в 03:28
Финансы
Доллар и евро снижаются на открытии торгов
Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 03:13
Происшествия
Расстрелявшего мечети в Новой Зеландии обвинили в терроризме
Мужчине, расстрелявшему людей в мечетях в Новой Зеландии, предъявлено обвинение в терроризме.
Обновлено в 03:43
Кино
Финал сериала «Игра престолов» установил рекорд по просмотрам
На канале HBO вышел заключительный эпизод сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 19:43
Политика
Порошенко переехал из администрации президента
В понедельник в украинской столице прошла инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 16:04
Политика
Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты
Источники рассказали, что зарплаты сотрудников администрации президента и аппарата правительства вернулись к докризисному уровню.
Обновлено в 03:15
Авто
В Сети появились первые изображения BMW X6 третьего поколения
Немецкий автопроизводитель готовит к премьере BMW X6 третьего поколения, модель не один раз была замечена на дорожных испытаниях.
Обновлено в 04:43
Политика
США дали Huawei временную лицензию
Министерство торговли США выдало китайской компании Huawei временную лицензию, которая позволит ей поддерживать существующие сети и обновлять программное обеспечение устройств.
Обновлено вчера в 19:38