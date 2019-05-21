Футбол

Индзаги согласился возглавить «Ювентус»Советский спорт 02:59

Главный тренер Лацио Симоне Индзаги согласился возглавить Ювентус, сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио. На прошлой неделе у спортивного директора чемпионов Италии Фабио Паратичи состоялась секретная встреча с 43-летним тренером в его родном городе Пьяченце.
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Индзаги согласился возглавить «Ювентус»

Советский спорт02:59

С. Индзаги согласился возглавить «Ювентус»

Газета.Ru01:57

Симоне Индзаги согласен возглавить «Ювентус», клуб рассматривает и Сарри

Sports.ruвчера в 23:35

СМИ: Индзаги согласился возглавить «Ювентус»

Матч ТВ01:25

Источник: Симоне Индзаги согласился возглавить «Ювентус»

Спорт-Экспресс01:08

Симоне Индзаги дал согласие возглавить «Ювентус»

Sport24.ru00:55

С. Индзаги согласился возглавить «Ювентус»

Чемпионат01:26
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Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 05:29, Ашберн
Происшествия

Суд вынес приговор эксперту по делу о ДТП с «пьяным мальчиком»

Щелковский городской суд признал виновным в халатности эксперта Михаила Клейменова, нашедшего алкоголь в крови шестилетнего мальчика, который погиб в ДТП в Балашихе.
Обновлено в 05:17
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Армия и оружие

В Минобороны России рассказали о рационе солдат

Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков рассказал, чем кормят солдат в армии.
Обновлено в 03:59
Происшествия

ОНК: Рауф Арашуков хочет «что-то рассказать» во время встречи в СИЗО

Подозреваемый и отстраненный от должности сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков занялся спортом в СИЗО "Лефортово", конкретных жалоб на содержание у него нет, но он просит обязательно посетить его в следующий раз, рассказала в интервью РИА Новости замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Автоцентр в Кемерове возобновит работу через полгода на прежнем месте

Сотрудники и владельцы автосалона в Кемерове, где в понедельник вечером произошел пожар, начали восстанавливать пострадавшее от огня здание и планируют возобновить работу на прежнем месте через полгода, сообщил во вторник ТАСС руководитель отдела продаж автоцентра Сергей Сагалдинов.
Обновлено в 05:11
Политика

В Санкт-Петербурге в Главке полиции назначили новых руководителей

Приказ подписал начальник ГУ МВД Роман Плугин В руководстве подразделений ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области произошли новые назначения.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Самолет SSJ-100 отложил вылет из Екатеринбурга

Представитель авиакомпании "Ямал" проинформировал о задержании вылета самолета SSJ-100 из Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:02
Политика

Зеленский попросил ЕС об усилении антироссийских санкций

Зеленский назвал окончание войны в Донбассе первым из стоящих перед ним вызовов и отметил «важность усиления санкций против страны-агрессора», говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 20:17
Политика

Австрийская партия свободы поддержит вотум недоверия Курцу

Глава МВД Австрии Херберт Кикль сообщил, что Австрийская партия свободы (АПС) после выхода из коалиции с Австрийской народной партией (АНП) поддержит вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу.
Обновлено в 04:53
Экономика

Семь структур Дерипаски зарегистрировались в российском офшоре

Семь международных компаний зарегистрировались в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития, поступившем в РБК.
Обновлено в 04:30
Общество

Forbes назвал самых перспективных россиян до 30 лет

Обновлено в 03:37
Происшествия

В Подмосковье женщину зверско убили в лесу во время пикника

Обновлено в 05:21
Происшествия

В Таджикистане во время бунта в колонии погибли десятки заключенных

Обновлено вчера в 07:36
Авто

«Яндекс.Авто» установят на 2 млн моделей Lada, Renault и Nissan

Обновлено в 03:22
Экономика

Орешкин исключил техническую рецессию во второй половине года

Прогноз по росту ВВП в 2019 году пока сохраняется на уровне 1,3%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в ответ на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.
Обновлено в 03:30
Общество

The Bell: В Пушкине построят резиденцию патриарха Кирилла за 2,8 млрд

Новую загородную резиденцию патриарха Московского и всея Руси Кирилла построят под Петербургом в Пушкине, об этом сообщает The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 05:01
Баскетбол

«Голден Стэйт» пятый раз подряд вышел в финал плей-офф НБА

Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" в овертайме на выезде обыграл "Портленд" в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф со счетом 119:117.
Обновлено в 00:16
Культура

В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»

В польском городе Гданьске во время акции в музее Второй мировой войны директор учреждения прервал выступление певца Петра Косевского, который исполнял песню Марка Бернеса «Темная ночь».
Обновлено в 04:17
Политика

Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрацию

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию, сообщает «Укринформ».
Обновлено в 04:22
Хоккей

Бусаров продолжит карьеру в московском «Динамо»

Нападающий Георгий Бусаров покидает уфимский "Салават Юлаев" и будет выступать за московское "Динамо", сообщается на официальном сайте клуба КХЛ из Башкортостана.
Обновлено в 04:50
Политика

Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому

Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Политика

Поклонская прокомментировала слова Зеленского о Крыме

Обновлено в 01:44
Армия и оружие

Директор ФСБ: террористы могут распылить химоружие с беспилотников

Выступая на Совете руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ, директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что террористы располагают инфраструктурой для создания химического оружия, передает "Интерфакс".
Обновлено в 03:28
Финансы

Доллар и евро снижаются на открытии торгов

Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 03:13
Происшествия

Расстрелявшего мечети в Новой Зеландии обвинили в терроризме

Мужчине, расстрелявшему людей в мечетях в Новой Зеландии, предъявлено обвинение в терроризме.
Обновлено в 03:43
Кино

Финал сериала «Игра престолов» установил рекорд по просмотрам

На канале HBO вышел заключительный эпизод сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 19:43
Политика

Порошенко переехал из администрации президента

В понедельник в украинской столице прошла инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 16:04
Политика

Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты

Источники рассказали, что зарплаты сотрудников администрации президента и аппарата правительства вернулись к докризисному уровню.
Обновлено в 03:15
Авто

В Сети появились первые изображения BMW X6 третьего поколения

Немецкий автопроизводитель готовит к премьере BMW X6 третьего поколения, модель не один раз была замечена на дорожных испытаниях.
Обновлено в 04:43
Политика

США дали Huawei временную лицензию

Министерство торговли США выдало китайской компании Huawei временную лицензию, которая позволит ей поддерживать существующие сети и обновлять программное обеспечение устройств.
Обновлено вчера в 19:38
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Симоне Индзаги
Итальянский футболист
Итальянский футболист, большую часть карьеры выступавший за римский клуб «Лацио». В настоящее время главный тренер «Лацио». В сезоне Лиги чемпионов 1999/00 в одном матче забил четыре мяча, что удавалось сделать только семи футболистам.
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Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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