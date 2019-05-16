Футбол

Индзаги не уверен в своем будущем в «Лацио»Sport24.ru вчера в 20:03

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги после победы над «Аталантой» (2:0) в финале Кубка Италии выразил неуверенность в своем будущем в римском клубе.
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Симоне Индзаги: «У нас есть взаимопонимание с президентом клуба, но некоторые вещи не следует воспринимать как должное»

Матч ТВвчера в 21:00

Индзаги после победы в Кубке Италии намекнул, что может покинуть клуб

РИА Новостивчера в 18:56

Индзаги не уверен в своем будущем в «Лацио»

Sport24.ruвчера в 20:03

Симоне Индзаги: «У нас есть взаимопонимание с президентом клуба, но некоторые вещи не следует воспринимать как должное»

Sportbox.RUвчера в 21:00
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
Политика

«Роскосмос» опроверг сообщения о скорой отставке Рогозина

Ранее журналист Андрей Караулов опубликовал у себя в Facebook информацию о том, что Рогозин якобы может лишиться поста главы госкорпорации и стать советником президента России по космосу.
Обновлено в 05:48
Музыка

Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу», — пояснили представители канала.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

Кудрявцева поделилась подробностями жизни с молодым хоккеистом

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками в инстаграме подробностями жизни с хоккеистом Игорем Макаровым, передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:17
Футбол

Мирзов: потасовки с моим участием после матча с «Уралом» не было

Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов заявил РИА Новости, что никаких потасовок после ответного матча 1/2 финала Кубка России против екатеринбургского "Урала" с его участием не было.
Обновлено в 07:14
Происшествия

Мотузная потребовала миллион за дело о картинках во «ВКонтакте»

Мария Мотузная потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».
Обновлено в 06:31
Происшествия

На Ставрополье столкнулись восемь автомобилей, два человека погибли

Два человека погибли, один пострадал в результате столкновения восьми автомобилей на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по региону.
Обновлено в 07:07
Политика

Инаугурация Зеленского состоится 20 мая

Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая в 10:00, сообщил спикер Верховный рады Андрей Парубий.
Обновлено в 04:15
Происшествия

В сквер у Театра драмы привезли бетонные блоки и не подпускают людей

Утром 16 мая в сквер у Театра драмы в Екатеринбурге привезли бетонные блоки, вокруг дежурят полицейские.
Обновлено в 01:54
Политика

Иран поставлял нефть в Китай в обход санкций США

Обновлено в 07:33
Общество

Почти треть майской нормы осадков выпала в Москве за полсуток

Продолжавшийся около половины суток в Москве дождь на базовой метеостанции на ВДНХ дал прирост 15 мм осадков, что составляет почти треть от месячной нормы, сообщили "Интерфаксу" в среду в столичном метеобюро.
Обновлено в 01:45
Происшествия

70 человек задержали в ходе протестов против храма в Екатеринбурге

Обновлено в 06:43
Авто

В России резко снизились цены на внедорожники «УАЗ»

Компания «УАЗ» объявила о резком снижении цен на свои внедорожные модели – «Патриот» и «Пикап».
Обновлено в 03:27
Авто

Компания Nissan представила автопилот 5-го уровня

Японская компания Nissan решила расширить возможности системы ассистентов ProPILOT, добавив функцию полуавтономного вождения с возможностью движения «без рук».
Обновлено в 05:37
Транспорт

Система «Платон» собрала с большегрузов более 73 млрд рублей

В дорожный фонд России через систему «Платон» с начала работы проекта собрано 73,7 млрд рублей, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:17
Наука

Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз

«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Авто

В России отзывают более 400 автомобилей Lexus

Обновлено в 07:54
Происшествия

В Коми мужчина по ошибке забрал из детского сада чужого ребенка

Обновлено в 03:28
Технологии

В Сети обнаружили базу данных с паспортами российских туристов

Обновлено в 07:47
Авто

Интерьер нового Volkswagen Golf показали вживую

Напомним, что официальная презентация нового Volkswagen Golf будет проходить в октябре этого года в рамках специально организованного мероприятия в Вольфсбурге.
Обновлено в 03:16
Экономика

Российские компании вошли в топ-100 Forbes крупнейших компаний мира

Четыре российские компании вошли в число крупнейших двух тысяч компаний мира по версии Forbes.
Обновлено в 07:18
Политика

Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России

Глава МИД Украины Павел Климкин не поедет на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за решения по России, сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 04:35
Политика

В Совбезе оценили влияние санкций США на энергобезопасность России

Санкции США против проекта "Северный поток-2" и российской СПГ-индустрии усиливают угрозы энергетической безопасности России, заявил журналистам помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Абелин.
Обновлено в 06:52
Общество

Уроженцам и жителям Татарстана запретили въезд в китайский Фуюань

В хабаровских турфирмах висит предупреждение: «С этого года, если в загранпаспорте местом рождения указаны Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, а также Дагестан или Татарстан, то ваш въезд в составе туристической группы в Фуюань не представляется возможным».
Обновлено в 04:52
Общество

В Алабаме проголосовали за жесткий запрет абортов

Правозащитники намерены не допустить вступления документа в силу. Заксобрание штата Алабама, США, проголосовало за жесткий запрет абортов.
Обновлено вчера в 05:42
Шоу-бизнес

Из-за болезни Бритни Спирс может навсегда покинуть сцену

Болезнь певицы Бритни Спирс может окончательно разрушить её карьеру.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Главу компании-собственника «Зимней вишни» обвинили в создании ОПГ

Обновлено в 03:53
Общество

Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни

Обычной семье из трех человек в России нужно 78 тысяч рублей в месяц, чтобы иметь все необходимое, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Ромира".
Обновлено в 01:54
Политика

«Нафтогаз» рассказал об условиях для переговоров по газу с Россией

Переговоры Украины и России о новом контракте на транзит газа могут возобновиться только после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского и его разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:28
Общество

Суд взыскал с «Уральских пельменей» 813 тысяч рублей

По информации официального представителя Нетиевского Ольги Куликовой, суд решил взыскать с коллектива 813 тысяч рублей в качестве судебных издержек.
Обновлено в 05:38
Политика

Путин поддержал бесплатное питание для школьников

Обновлено в 08:15
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Симоне Индзаги
Итальянский футболист
Итальянский футболист, большую часть карьеры выступавший за римский клуб «Лацио». В настоящее время главный тренер «Лацио». В сезоне Лиги чемпионов 1999/00 в одном матче забил четыре мяча, что удавалось сделать только семи футболистам.
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Лацио
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из Рима, основанный в 1900 году. Выступает в Серии А - высшем итальянском футбольном дивизионе, где провёл большую часть своей истории в качестве одного из лидеров. Футболисты «Лацио» дважды были чемпионами Италии, шесть раз выигрывали Кубок Италии, трижды Суперкубок Италии, а также европейские трофеи Кубок обладателей кубков УЕФА и Суперкубок УЕФА по одному разу.
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