Индзаги не уверен в своем будущем в «Лацио»Sport24.ru вчера в 20:03

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги после победы над «Аталантой» (2:0) в финале Кубка Италии выразил неуверенность в своем будущем в римском клубе.

Индзаги не уверен в своем будущем в «Лацио»

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