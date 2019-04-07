Индзаги: «Завтрашний матч имеет важное турнирное значение»Soccer.ru вчера в 09:16

Завтрашний матч имеет важное турнирное значение. Мы наконец-то вернулись домой после двух выездных матчей. Мы должны быть осторожны с "Сассуоло", эта команда может создать много опасностей.

Экономика Для автомобилистов могут появиться два новых налога Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.

Финансы Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.

Происшествия Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей "Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о начале сезона активности клещей, который ежегодно начинается с начала апреля с появления теплых дней и таяния снега С начала года привито от клещевого энцефалита более 800 тыс. человек, планируется привить более 3 млн человек", - говорится в сообщении.

Общество Арестованный в Греции россиянин Винник рассказал о своей голодовке Россиянин Александр Винник, который уже почти 20 месяцев без суда содержится в тюрьме в Греции, рассказал о том, почему приостановил голодовку.

Шоу-бизнес Актрису Аллу Демидову госпитализировали Народная артистка России Алла Демидова проходит плановое обследование в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гоголь-центра".

Происшествия В Тюмени девочка выпала с 10 этажа во время селфи Как написал один из очевидцев в соцсетях, тринадцатилетняя девушка решила сделать селфи на окне 10 этажа.

Общество В России вводится налог на вёсельные лодки Поправка исключает вёсельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил из перечня необлагаемых налогом транспортных средств.

Армия и оружие Стреляющий дровами танк Т-80 сняли на видео Видео испытаний боевой машины на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом опубликовал телеканал "Звезда".

Армия и оружие Пьяные украинские военные избили до смерти пожилого мужчину Пьяные украинские военнослужащие забили до смерти пожилого мужчину в прифронтовом поселке Новотошковское в Луганской области.

Политика Посол России встретился с отравленным в Эймсбери британцем Роули Житель Эймсбери Чарли Роули, который, по заявлению британских властей, был отравлен нервно-паралитическим препаратом, не знает ни о своем отравлении, ни о лечении.

Происшествия Землетрясение произошло в Черном море Магнитуда сотрясений, произошедших на глубине в 10 километров составила 3,8. Информация об этом опубликована на сайте геофизической службы РАН.

Шоу-бизнес Модельер Марк Джейкобс женился на Чарли Дефранческо 6 апреля Марк Джейкобс женился на Чарли Дефранческо. Торжество проходило в Нью-Йорке.

Наука Рак предложили лечить антибиотиками Как выяснили ученые, антибиотик клофазимин способен помочь при тяжелых формах рака груди (сам препарат известен как лекарство от совершенно других заболеваний: туберкулеза и лепры).

Шоу-бизнес Новая прическа Пугачевой вызвала восторг в интернете Певица Алла Пугачева сделала себе модную прическу. Ее фотография вызвала в Сети восторг поклонников, сообщает «Российская газета».

Футбол Игроки «Зенита» Оздоев и Ракицкий придумали новый ритуал Матч завершился вничью 1:1. В составе "Зенита" снова отличился защитник Ярослав Ракицкий.

Политика Ягланд пригрозил Европе потрясениями из-за выхода России из СЕ Чтобы избежать приостановки членства или полного выхода России из организации и создания «новой разделительной линии» на континенте, Москва, как считает глава организации, должна восстановить свои избирательные права в Совете Европы, несмотря на продолжающийся конфликт на Украине.

Происшествия Один человек погиб в перестрелке в Дании В результате один человек погиб, несколько были получили ранения. По информации СМИ, задержанным от 20 до 32.

Политика Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным «Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.

Авто Эксперты составили рейтинг лучших двигателей Toyota Эксперты составили рейтинг лучших двигателей автопроизводителя Toyota.

Общество Валентина Матвиенко отмечает юбилей Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня отмечает юбилей. Главу Совфеда поздравил Владимир Путин.