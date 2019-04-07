Футбол

Индзаги: «Завтрашний матч имеет важное турнирное значение»Soccer.ru вчера в 09:16

Завтрашний матч имеет важное турнирное значение. Мы наконец-то вернулись домой после двух выездных матчей. Мы должны быть осторожны с "Сассуоло", эта команда может создать много опасностей.
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«Сельта» — «Реал Сосьедад». Видеотрансляция, смотреть онлайн

Sport24.ru11:22

Индзаги: «Завтрашний матч имеет важное турнирное значение»

Soccer.ruвчера в 09:16
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Происшествия

В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога

Обновлено в 07:03
Экономика

Для автомобилистов могут появиться два новых налога

Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
Обновлено в 08:25
Финансы

Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года

Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей

Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о начале сезона активности клещей, который ежегодно начинается с начала апреля с появления теплых дней и таяния снега С начала года привито от клещевого энцефалита более 800 тыс. человек, планируется привить более 3 млн человек", - говорится в сообщении.
Обновлено в 10:11
Общество

Арестованный в Греции россиянин Винник рассказал о своей голодовке

Россиянин Александр Винник, который уже почти 20 месяцев без суда содержится в тюрьме в Греции, рассказал о том, почему приостановил голодовку.
Обновлено в 13:35
Шоу-бизнес

Актрису Аллу Демидову госпитализировали

Народная артистка России Алла Демидова проходит плановое обследование в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гоголь-центра".
Обновлено в 12:34
Происшествия

В Тюмени девочка выпала с 10 этажа во время селфи

Как написал один из очевидцев в соцсетях, тринадцатилетняя девушка решила сделать селфи на окне 10 этажа.
Обновлено в 00:28
Общество

В России вводится налог на вёсельные лодки

Поправка исключает вёсельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил из перечня необлагаемых налогом транспортных средств.
Обновлено 05 апреля в 08:38
Хоккей

Кучеров прокомментировал свой рекорд результативности в НХЛ

Обновлено вчера в 16:54
Хоккей

СКА победил ЦСКА и сравнял счёт в серии

Обновлено в 12:43
Армия и оружие

Стреляющий дровами танк Т-80 сняли на видео

Видео испытаний боевой машины на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом опубликовал телеканал "Звезда".
Обновлено в 15:35
Армия и оружие

Пьяные украинские военные избили до смерти пожилого мужчину

Пьяные украинские военнослужащие забили до смерти пожилого мужчину в прифронтовом поселке Новотошковское в Луганской области.
Обновлено в 12:46
Политика

Посол России встретился с отравленным в Эймсбери британцем Роули

Житель Эймсбери Чарли Роули, который, по заявлению британских властей, был отравлен нервно-паралитическим препаратом, не знает ни о своем отравлении, ни о лечении.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Обновлено в 09:12
Происшествия

Землетрясение произошло в Черном море

Магнитуда сотрясений, произошедших на глубине в 10 километров составила 3,8. Информация об этом опубликована на сайте геофизической службы РАН.
Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес

Модельер Марк Джейкобс женился на Чарли Дефранческо

6 апреля Марк Джейкобс женился на Чарли Дефранческо. Торжество проходило в Нью-Йорке.
Обновлено в 07:47
Наука

Рак предложили лечить антибиотиками

Как выяснили ученые, антибиотик клофазимин способен помочь при тяжелых формах рака груди (сам препарат известен как лекарство от совершенно других заболеваний: туберкулеза и лепры).
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес

Новая прическа Пугачевой вызвала восторг в интернете

Певица Алла Пугачева сделала себе модную прическу. Ее фотография вызвала в Сети восторг поклонников, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 09:45
Футбол

Игроки «Зенита» Оздоев и Ракицкий придумали новый ритуал

Матч завершился вничью 1:1. В составе "Зенита" снова отличился защитник Ярослав Ракицкий.
Обновлено в 15:54
Политика

Ягланд пригрозил Европе потрясениями из-за выхода России из СЕ

Чтобы избежать приостановки членства или полного выхода России из организации и создания «новой разделительной линии» на континенте, Москва, как считает глава организации, должна восстановить свои избирательные права в Совете Европы, несмотря на продолжающийся конфликт на Украине.
Обновлено в 16:23
Здоровье

Названы снижающие давление продукты

Обновлено вчера в 07:00
Футбол

Диего Коста получил красную карточку за оскорбление судьи

Обновлено вчера в 17:55
Происшествия

Один человек погиб в перестрелке в Дании

В результате один человек погиб, несколько были получили ранения. По информации СМИ, задержанным от 20 до 32.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие

В Сирии испытали новейший российский ударный беспилотник

Обновлено в 04:09
Политика

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

«Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.
Обновлено в 15:33
Авто

Эксперты составили рейтинг лучших двигателей Toyota

Эксперты составили рейтинг лучших двигателей автопроизводителя Toyota.
Обновлено в 09:46
Общество

Валентина Матвиенко отмечает юбилей

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня отмечает юбилей. Главу Совфеда поздравил Владимир Путин.
Обновлено в 04:32
Политика

МИД Венгрии вызвал посла Украины

Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в ведомство для разбирательств. Хунор ездит по миру с румынским дипломатическим паспортом.
Обновлено в 09:27
Происшествия

В Костромской области пропали два ребенка

Обновлено в 15:35
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