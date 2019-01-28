Футбол

Индзаги: «Лацио» не заслуживал поражения от «Ювентуса»Евро-футбол.ру 04:44

Лацио — Ювентус
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Олимпико»
24′
Эмре Джан
41′
Леонардо Бонуччи
Джорджо Кьеллини
Лукас Лейва
50′
50′
Блез Матюиди
Эмре Джан
59′
60′
Блез Матюиди
Федерико Бернардески
70′
Маттиа Де Шильо
70′
Дуглас Коста
Жоау Канселу
73′
Даниэле Ругани
74′
Жоау Канселу
Сергей Милинкович-Савич
80′
80′
Джорджо Кьеллини
Луис Альберто
Валон Бериша
81′
Чиро Иммобиле
Фелипе Кайседо
83′
88′
Криштиану Роналду
Баштуш
Педру Нету
90′
Наставник "Лацио" Симоне Индзаги прокомментировал домашнее поражение от "Ювентуса" (1:2).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Индзаги: «Лацио» не заслуживал поражения от «Ювентуса»

Евро-футбол.ру04:44

Симоне Индзаги: «Не помню, когда у „Ювентуса“ были такие проблемы, как в матче с „Лацио“»

Спорт-Экспрессвчера в 23:18

Симоне Индзаги: «„Лацио“ не заслуживал поражения. Не помню ни одного сэйва Стракоши»

Sports.ruвчера в 17:06

Симоне Индзаги: «Не помню, чтобы у „Ювентуса“ были такие проблемы в нынешнем сезоне, как в этом матче»

Матч ТВвчера в 20:14

Индзаги: «Лацио» не заслуживал поражения в матче с «Ювентусом»

Чемпионатвчера в 19:53

Симоне Индзаги: Футбол жесток, мы не заслужили поражения от «Ювентуса»

Советский спортвчера в 17:36

Симоне Индзаги: «Не помню, чтобы у „Ювентуса“ были такие проблемы в нынешнем сезоне, как в этом матче»

Sportbox.RUвчера в 20:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7206 источников, обновлено в 06:10, Ашберн
Происшествия

Экс-главу «Дальспецстроя» нашли мертвым в Москве

Бывшего руководителя предприятия "Дальспецстрой" Дмитрия Савина нашли мертвым во дворе частного дома на юго-востоке Москвы.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Похититель картины Куинджи из Третьяковки задержан

Похищенная картина Куинджи обнаружена, ее прятали «на территории строящегося объекта в Одинцовском районе Подмосковья».
Обновлено в 05:21
Происшествия

Вандал облил краской памятник «Вежливым людям» в Крыму

Обновлено вчера в 21:40
Общество

В Саратове уволили чиновницу после отправки учителей на уборку снега

Обновлено в 03:18
Общество

Пособия инвалидам и ветеранам проиндексируют с 1 февраля

С 1 февраля этого года для отдельных категорий граждан пособия и компенсации будут проиндексированы на 4,3%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 23:13
Авто

Закрывшийся завод ЗИЛ продает новые «Бычки» без пробега

Всем желающим предлагается приобрести целую заводскую партию автомобилей ЗИЛ 5301 "Бычок".
Обновлено в 03:07
Общество

Умер профессор журфака МГУ Александр Тертычный

Обновлено в 05:17
Интернет

В Роскачестве рассказали о способах защиты персональных данных

Эксперты Роскачества рассказали, как избежать утечки персональных данных. Для этого нужно соблюдать несколько основных правил.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Торнадо обрушился на столицу Кубы, не менее трех человек погибло

Не менее трех человек погибли, не менее 172 пострадали.
Обновлено в 04:12
Общество

В Москве за выходные выпало больше половины месячной нормы осадков

В Москве за выходные дни выпало больше половины месячной нормы осадков, сообщили РБК в центре погоды «Фобос».
Обновлено в 02:38
Авто

В России начались продажи нового универсала KIA Ceed SW

Российские дилеры KIA начали продажи универсала KIA Ceed Sportswagon (SW) третьего поколения.
Обновлено в 00:21
Экономика

В России ограничили предельную сумму долга по потребительским кредитам

С сегодняшнего дня вступают в силу поправки в федеральные законы "О потребительском кредите (займе)" и "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".
Обновлено в 02:26
Общество

Почти 40 детей могут вернуться в Россию из Ирака в начале февраля

Более 30 детей планируется вывезти из Ирака на родину в начале февраля, предварительно в списке - 39 детей, сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова в понедельник журналистам.
Обновлено в 06:06
Гаджеты

Samsung откажется от пластика в упаковке устройств

Обновлено в 05:10
Экономика

«Ъ»: ФРИИ предлагает гражданам заработать на своих персональных данных

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) подготовил проект изменений в закон "Об информации", в рамках которого предлагается разрешить свободный оборот на рынке "деперсонализированных" пользовательских данных.
Обновлено в 00:45
Происшествия

В Воронежской области обрушилась кровля детского сада

В городе Поворино Воронежской области под тяжестью снега обрушилась кровля детского сада, сообщил РИА Новости представитель районной службы ГО и ЧС.
Обновлено в 04:15
Авто

Nissan поднял цены на свои кроссоверы

Обновленный кроссовер Nissan Terrano, поступивший в продажу в ноябре прошлого года подорожал на 41-61 тысячу рублей и обойдется покупателям по цене от 1 021 000 рублей, а модель 2018 года прибавила в цене 17-22 тысячи рублей, и ее стоимость начинается с отметки в 997 000 рублей.
Обновлено вчера в 07:03
Транспорт

«Ъ» составил топ-10 самых популярных нарушений ПДД 2018 года

Сотрудники ГИБДД возбудили дела по 131,1 млн нарушений, что на 17% больше, чем в 2017 году.
Обновлено вчера в 18:10
Экономика

LME сняла запрет на хранение металла Русала на своих складах

Минфин США объявил в воскресенье о снятии санкций с Русала, En+ и Евросибэнерго - трех компаний, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской.
Обновлено в 03:14
Авто

Tesla оснастит автомобили новой системой безопасности и музыкой Баха

Ожидается, что новый противоугонный комплекс получат электрокары Tesla Model S, Model X и Model 3. При этом Sentry Mode сможет передавать изображение с камер, расположенных как внутри автомобиля, так и снаружи, что позволит быстрее найти угнанный автомобиль.
Обновлено в 00:25
Общество

Роскомнадзор снял блокировку с 18,9 тыс. IP-адресов

Роскомнадзор снял ограничение доступа с 18,9 тыс.
Обновлено в 05:47
Авто

Составлен ТОП-5 автомобилей, которые лучше не покупать

Обновлено вчера в 23:21
Кино

В США назвали лауреатов премии Гильдии киноактеров

В номинации «Лучший актер» награда досталась Рами Малеку, исполнившему роль Фреди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия», лауреатом премии в категории «Лучшая актриса» стала Глен Клоуз за роль в фильме «Жена».
Обновлено в 04:10
Происшествия

В аэропорту Кольцово спецавтомобиль повредил самолет

Обновлено в 05:00
Авто

Mercedes-Benz отзывает в России восемь автомобилей Sprinter

Росстандарт сообщил об отзыве восьми автомобилей Mercedes-Benz Sprinter (906) на территории России.
Обновлено в 05:03
Политика

В МВД России заявили о массовой переброске боевиков ИГ в Таджикистан

Боевики «Исламского государства»* массово перебрасываются неизвестными вертолётами из Пакистана в Таджикистан, при этом в Москве не исключают провокаций с «выдавливанием» беженцев в сторону России.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Звонки о минировании заведений поступили в ряд регионов Сибири

Обновлено вчера в 23:33
Авто

Chevrolet выпустил специальную серию Corvette Drivers Series Edition

Во время гонки Rolex Daytona 24 Hours на минувших выходных, Chevrolet, помимо участия в гонке представил четыре Corvette Drivers - автомобили специальной серии, посвященной автоспорту.
Обновлено в 04:27
Общество

Рособрнадзор лишил лицензии частный московский институт

В конце октября 2018 года Рособрнадзор лишил лицензии Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино» (МИТРО), а также временно приостановил действие лицензии у Московского технологического института.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес

Екатерина Архарова сообщила о бесследном исчезновении мужа-бизнесмена

Актриса Екатерина Архарова обратилась к подписчикам в соцсети с просьбой о помощи в розыске бесследно пропавшего мужа — бизнесмена Артема Илясова.
Обновлено в 04:14
ещё по теме
Симоне Индзаги
Итальянский футболист
Итальянский футболист, большую часть карьеры выступавший за римский клуб «Лацио». В настоящее время главный тренер «Лацио». В сезоне Лиги чемпионов 1999/00 в одном матче забил четыре мяча, что удавалось сделать только семи футболистам.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное