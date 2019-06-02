Индонезия рассчитывает на начало поставок Су-35 до конца 2019 годаRT на русском 02:09

Индонезия рассчитывает на начало поставок российских истребителей Су-35 до конца 2019 года, заявил глава индонезийского Минобороны Риамизард Риачуду.

Индонезия рассчитывает на начало поставок Су-35 до конца 2019 года

Происшествия На Урале ребенок погиб от удара смесителя, выброшенного из окна Установлено, что тяжелый предмет сбросил с одного из верхних этажей жилого дома шестилетний ребенок, сообщили в воскресенье в следственном управлении СК по региону.

Политика Саакашвили раскритиковал текущее состояние Украины Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украину в ее текущем состоянии скоро перестанет быть даже "аграрным придатком" Европы.

Политика Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник Известный российский юрист и политик, бывший генеральный прокурор РФ Алексей Казанник скончался в Омске в возрасте 77 лет, сообщил РИА Новости представитель Омского госуниверситета.

Происшествия Взрывы в Дзержинске повредили 100 детсадов и школ Последствия взрывов на заводе в общей сложности затронули 70 детских садов и 31 школу в Дзержинске, заявил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания оперативного штаба.

Футбол Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась 1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».

Армия и оружие Опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии Армия обороны Израиля опубликовала в твиттере видео ракетного удара по Сирии.

Политика Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова-Риббентропа В Сети впервые опубликованы сканы советского оригинала Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом от 23 августа 1939 года и секретного дополнительного протокола к нему.

Происшествия Ураган снес крышу на украинском рок-фестивале В Днепропетровской области во время крупнейшего этно-рок-фестиваля Kozak Fest начался ураган, передает УНИАН.

Политика Лидер социал-демократов Германии Андреа Налес уходит в отставку Председатель Социал-демократической партии Германии Андреа Налес объявила о своей отставке с поста лидера партии и главы фракции в бундестаге.

Спорт Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 По утверждению издания, Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 из-за того, что "высокопоставленные чиновники из ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики) были в курсе изготовления поддельных документов, которые могли бы скрыть допинговые нарушения со стороны прыгуна в высоту, который считается претендентом на золото Игр в Токио".

Происшествия При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.

Общество Ради выезда за рубеж россияне выплатили долги на 26 млрд рублей Россияне, попавшие в этом году в списки невыездных, выплатили долги на 26 млрд рублей.

Политика Вятрович предложил создать в России «оккупационную администрацию» В эфире «4 канала» директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предложил создать в России «оккупационную администрацию» по примеру послевоенной Германии.

Армия и оружие СМИ назвали F-35 худшим образцом вооружения США Американский портал Business Insider назвал истребитель F-35 худшим из образцов всего разрабатываемого для армии США вооружения.

Происшествия Миссия ООН: полиция Косова применила силу чрезмерно и неоправданно Косовский спецназ во время вторжения на север сербского края 28 мая применил силу чрезмерно и неоправданно.

Происшествия Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.

Футбол Клопп рассказал о разговоре с Гвардиолой после победы «Ливерпуля» в ЛЧ Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что после победы в финале футбольной Лиги чемпионов над «Тоттенхэмом» поговорил по телефону с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

Шоу-бизнес Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность «Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.

Политика Савченко заявила, что Порошенко «наработал» на трибунал Депутат Верховной рады Надежда Савченко потребовала уголовного наказания для экс-президента Украины Петра Порошенко.

Происшествия СК показал видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Следственный комитет России на своём YouTube-канале выложил кадры оперативной съёмки задержания бывшего губернатора Ивановской области, а ныне депутата регионального парламента Павла Конькова.

Политика Порошенко поздравил столицу Крыма с Днём города Бывший президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей Симферополя с Днём города.

Шоу-бизнес Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.

Происшествия Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.

Политика Владимир Познер попал в базу данных «Миротворца» Имя известного российского журналиста и телеведущего Владимира Познера внесено в базу данных украинского сайта "Миротворец".