Политика
Индонезия рассчитывает на начало поставок Су-35 до конца 2019 годаRT на русском 02:09
Индонезия рассчитывает на начало поставок российских истребителей Су-35 до конца 2019 года, заявил глава индонезийского Минобороны Риамизард Риачуду.
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Армия и оружие
В США встревожены огневой мощью нового МиГ-35
Обновлено вчера в 03:19
Происшествия
На «Бизон-трек-шоу» под Ростовом трактор въехал в журналистов
Напомним, гонки на тракторах «Бизон-трек-шоу» проходят в Ростовской области в 17-й раз. Механизаторы соревнуются в Мясниковском районе.
Обновлено в 06:07
Происшествия
На украинском фестивале ураган убил человека
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес
Ксения Бородина заявила, что не может дважды надеть одно платье
Как сообщает "СтарХит", телеведущая не может надеть тот или иной наряд второй раз. "Один раз выгуляла и все", – пожаловалась Ксения.
Обновлено в 00:51
Спорт
Глава ОКР опроверг угрозу отстранения сборной России от Олимпиады-2020
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 не находится под угрозой.
Обновлено в 05:35
Футбол
Смолов не понимает шуток над Комличенко
Как считает Смолов, шутить над Комличенко не имеет смысла, поскольку 29 голов в сезоне — это очень хороший результат.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Под Краснодаром в пассажирский поезд врезался грузовик
Сообщается, что на перегоне Шеджий – Энем-2 однопутного электрифицированного участка Энем – Горячий Ключ водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 346 Адлер - Нижневартовск.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия
Из-за взрыва на заводе в Дзержинске повреждено 13 школ и 70 детсадов
Из-за серии взрывов в цеху по производству тротила на заводе «Кристалл» в Нижегородской области повреждены 261 квартира, 13 школ и 70 детских садов.
Обновлено вчера в 13:01
Хоккей
«Бостон» разгромил «Сент-Луис» и повёл в серии финала Кубка Стэнли
«Бостон Брюинз» одержал крупную победу над «Сент-Луис Блюз» в третьем матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:13
Единоборства
Джошуа проиграл Руису и лишился чемпионских титулов
Британец Энтони Джошуа не смог защитить титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, проиграв американскому боксеру Энди Руису.
Обновлено в 02:29
Политика
В Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова
Обновлено в 07:21
Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП
На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП.
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Венеции столкнулись круизный лайнер и туристический теплоход
В венецианском канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход под названием Michelangelo.
Обновлено в 05:39
Гаджеты
Foxconn приостановила производство китайских смартфонов Huawei
Компания Foxconn, которая занимается сборкой различной техники, заявила о приостановке производства бренда Huawei.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В Понтонном водитель фургона расстрелял строптивого пешехода
В воскресенье, 2 июня, стало известно, что у дома №54 на Шлиссельбургском шоссе в посёлке Понтонный водитель фургона марки Mercedes три раза выстрелил в прохожего.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Четыре ребенка погибли на пожаре в Свердловской области
Четверо детей стали жертвами пожара в квартире в городе Богдановиче Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 06:46
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Общество
На следующей неделе москвичей ждет эталонная погода для июня
Много солнца и мало осадков будет в Москве на грядущей неделе, сообщил «РИА Новости» в воскресенье, 2 июня, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Обновлено в 04:06
Теннис
Тима заставили освободить зал для пресс-конференций для Серены Уильямс
Австрийского теннисиста Доминика Тима вынудили прервать пресс-конференцию после победы над уругвайцем Пабло Куэвасом в 3-м круге Открытого чемпионата Франции по теннису.
Обновлено в 03:58
Общество
В Москве сегодня пройдет пятикилометровый «Красочный забег»
Предстоит миновать четыре красочные зоны, где участников забега будут осыпать яркими красками.
Обновлено в 00:07
Футбол
Transfermarkt снизит стоимость Головина на € 5 млн, а Черышева — на 2
Денис Черышев подешевеет с € 7 млн до 5. В первом случае решающим фактором оказался неудачный сезон всего «Монако», в составе которого потеряют в стоимости все игроки, во втором — высокая травматичность игрока.
Обновлено в 05:35
Футбол
«Реал» предложит «МЮ» четырех игроков в обмен на Погба
Руководство «Реала» собирается предложить «Манчестер Юнайтед» четырех футболистов в обмен на французского полузащитника Поля Погба.
Обновлено в 04:58
Авто
Американцы сделали «Урал» в русском стиле
Обновлено в 05:15
Энергетика
Добыча нефти выросла в мае в России
В России добыча нефти и газового конденсата в мае 2019 года увеличилась на 1,3 процентных пункта.
Обновлено в 05:51
Происшествия
На ВДНХ загорелся павильон «Рыболовство»
В Москве на ВДНХ в воскресенье загорелся павильон "Рыболовство". Как сообщает "Интерфакс", при пожаре на цокольном этаже никто не пострадал.
Обновлено в 05:35
Здоровье
Ученые установили необходимое для долгой жизни время отдыха
Выяснилось, что положительно на здоровье организма сказываются даже четыре дня без работы, так как снижается уровень стресса.
Обновлено вчера в 22:18
Политика
Познер попал в базу «Миротворца»
Российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу данных украинского сайта "Миротворец", передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:41
Политика
Глава немецких социал-демократов ушла в отставку
Решение Налес уйти в отставку может иметь серьезные последствия для правящей в Германии коалиции (блок ХДС/ХСС и СДПГ) и при определенном стечении обстоятельств даже привести к ее распаду.
Обновлено в 05:39