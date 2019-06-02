Политика

Индонезия рассчитывает на начало поставок Су-35 до конца 2019 годаRT на русском 02:09

Индонезия рассчитывает на начало поставок российских истребителей Су-35 до конца 2019 года, заявил глава индонезийского Минобороны Риамизард Риачуду.
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Индонезия рассчитывает начать получать Су-35 до конца 2019 года

News.ru02:47

Индонезия ожидает начало поставок Су-35 до конца 2019 года

Известия01:48

Индонезия рассчитывает на начало поставок российских Су-35 до конца года

Аргументы и Факты02:22

Индонезия рассчитывает на начало поставок Су-35 до конца 2019 года

RT на русском02:09

Индонезия рассчитывает, что поставки российских истребителей Су-35 начнутся до конца года

Эхо Москвы02:30

Индонезия назвала сроки получения Су-35

Взгляд.ру01:48

Индонезия рассчитывает на начало поставок Су-35 до конца года

ТАСС01:44
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 03:14, Ашберн
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Руис одержал победу над Джошуа в бою за звание чемпиона мира по боксу

Обновлено в 01:34
Происшествия

О последствиях взрывов в Дзержинске рассказали власти

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что последствия взрывов на заводе "Кристалл" затронули 70 детских садов и 31 школу в Дзержинске, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:14
Происшествия

Неймара обвинили в изнасиловании

Обновлено вчера в 23:05
Теннис

Тима по ходу пресс-конференции попросили освободить зал, чтобы Серена пообщалась с журналистами после поражения

Вчера на «Ролан Гаррос» пресс-конференцию Доминика Тима после победы над Пабло Куэвасом остановили досрочно, чтобы с журналистами пообщалась проигравшая Серена Уильямс.
Обновлено в 02:35
Единоборства

Шведский боец UFC Густафссон объявил о завершении карьеры

Швед Александр Густафссон после проигрыша Энтони Смиту на турнире UFC в Стокгольме объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие

СМИ назвали F-35 худшим образцом вооружения США

Американский портал Business Insider назвал истребитель F-35 худшим из образцов всего разрабатываемого для армии США вооружения.
Обновлено вчера в 23:39
Спорт

СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 19:40
Политика

В Украине сменили правила написания русских фамилий

В Украине изменят правила написания некоторых российских фамилий.
Обновлено 31 мая в 23:17
Политика

МИД Украины попросил «давить» на Россию для освобождения моряков

Министерство иностранных дел Украины направило обращение к главам внешнеполитических ведомств дружественных стран с просьбой «давить на Россию» для выполнения требования Международного трибунала ООН по морскому праву по украинским морякам.
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия

Задержана оставившая двух детей в хостеле мать

Обновлено вчера в 11:51
Происшествия

В массовой аварии на Кутузовском проспекте пострадали семь человек

Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес

Стоцкая заявила, что до сих пор влюблена в Киркорова

Стоцкая призналась, что была сильно влюблена в артиста, но очень уважала Аллу Пугачеву, которая в тот момент была его женой.
Обновлено вчера в 23:54
Авто

Компания УАЗ вспомнила о военной модели «Белозор»

Обновлено в 02:06
Религия

В Екатеринбурге сегодня пройдет молебен в поддержку протестующих против строительства храма на месте сквера

Обновлено вчера в 16:59
Общество

В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу

В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено 31 мая в 23:02
Шоу-бизнес

Наследство покойной Юлии Началовой оценили в 100 млн рублей

Наследство скончавшейся в 38-летнем возрасте Юлии Началовой оценили в 100 млн рублей.
Обновлено в 02:43
Общество

Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи

Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун написала в субботу в Facebook о планах украинских властей отдать всех сирот в для воспитания в семьи.
Обновлено вчера в 12:50
Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась

1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Авто

Какие новые модели автомобилей появятся в России летом

Летом этого года в России стартуют продажи одиннадцати новых автомобилей.
Обновлено вчера в 10:47
Политика

США начали запрашивать у подающих на визу ссылки на соцсети

Подающие на американскую визу теперь должны предоставлять имена страниц в социальных сетях, сообщает The Hill со ссылкой на представителя Госдепартамента США.
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.
Обновлено вчера в 12:55
Армия и оружие

В Сирии рассказали об отражении ракетной атаки со стороны Израиля

Обновлено в 02:10
Армия и оружие

Пенсионеры бесплатно отправятся к месту отдыха

Согласно новому документу, отправиться к месту предполагаемого отдыха можно на поезде, самолете, катере и даже автобусе, главное — чтобы лечение проходило в стационаре в соответствии военно-врачебной комиссии.
Обновлено вчера в 19:15
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Таиланде

Роспотребнадзор предупреждает о вспышке лихорадки Денге в Таиланде, где с начала года от заболевания умерли 90 человек, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:38
Происшествия

В Кабуле взорвался начиненный взрывчаткой автобус

Обновлено в 01:22
Происшествия

В Шереметьево назвали причину проблем с выдачей багажа

В московском аэропорту Шереметьево фиксируются задержки с выдачей багажа из-за выросшего пассажиропотока, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено вчера в 15:47
Экономика

Итальянский банк Intesa тоже пожаловался на краснодарских судей

Итальянский банк Intesa вслед за мировыми автоконцернами пожаловался на краснодарских судей.
Обновлено вчера в 12:39
Политика

Япония отложила заключение мирного договора с Россией

Японские власти отказались от идеи заключения рамочного соглашения по мирному договору в конце июня на саммите G20, сообщает газета Asahi Shimbun.
Обновлено вчера в 04:12
Происшествия

Миссия ООН считает неоправданным применение силы косовской полицией

Миссия ООН в Косове (МООНК) сообщила, что спецназ полиции непризнанного Косова "чрезмерно и неоправданно" применил силу во время вторжения на север сербского края во вторник, 28 мая.
Обновлено в 02:14
Происшествия

Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура

Прокуратура Орловской области проверит видео, на котором заключенные колонии №2 в Ливнах "пируют" на Пасху, передает РИА "Новости".
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Государство в Юго-Восточной Азии. Население, по итогам официальной переписи 2010 года, составляет более 237,5 миллионов человек, территория - 1 919 440 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной региона. Занимает четвёртое место в мире по численности населения и четырнадцатое по территории.
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