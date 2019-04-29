Индонезия хочет перенести столицу с острова ЯваКоммерсантъ 06:24

Президент Индонезии Джоко Видодо решил сменить местоположение столицы страны Джакарты, которая сейчас находится на острове Ява. Куда именно перенесут столицу, пока не ясно.

Политика Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.

Шоу-бизнес В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.

Общество Диетологи назвали пять самых полезных перекусов Как известно, правильные перекусы в течение дня предотвращают переедание и позволяют быстрее отвыкнуть от вредной пищи.

Музыка Президент Туркмении зачитал рэп про коня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов зачитал рэп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Туркменское телевидение.

Экономика Инфляционные ожидания россиян в апреле выросли до 9,4% Инфляционные ожидания россиян в апреле выросли до 9,4% с 9,1% в марте, сообщается в материалах ЦБ.

Армия и оружие Россия стала ежедневно бомбить террористов в Сирии Россия стала действовать после того, как террористы начали атаку против Сирийской арабской армии в Хаме.

Политика Путин: россияне и украинцы только выиграют от общего гражданства Россияне и украинцы только выиграют, если у них будет общее гражданство. Об этом журналистам заявил президент России Владимир Путин.

Экономика Высокие цены на железную руду отразятся на рентабельности ММК Высокие цены на железную руду, скорее всего, отразятся на рентабельности, так как ММК не в полной мире интегрирована в железную руду.

Происшествия В Непале 10 человек умерли от неизвестной болезни В Непале зафиксирована смерть не менее 10 человек от неизвестной болезни.

Музыка Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.

Происшествия В Москве во время репетиции обстреляли юного артиста Во время репетиции в любительском театре в Москве подросток получил ранение из пневматического пистолета.

Происшествия Российский священник с электрошокером подрался с женщиной из-за собаки По данным портала, жительница города выгуливала свою собаку и попросила священника и его жену отвести своего пса подальше от нее.

Хоккей Пять хоккеистов покинули расположение сборной России С 1 по 5 мая национальная команда примет участие в заключительном этапе Еврохоккейтура — Чешских играх.

Общество Путин вручил медали Героям Труда Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле вручил медали пятерым россиянам, которым присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.

Хоккей Олег Знарок стал главным тренером «Спартака» Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок возглавил московский «Спартак». Об этом сообщается на сайте клуба.

Музыка Пригожин объяснил победу дочери Алсу на детском «Голосе» Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу.

Политика Рада призвала отменить указ о выдаче паспортов жителям Донбасса Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко призвала отменить указ об упрощённом режиме получения гражданства жителями ДНР и ЛНР.

Армия и оружие Россия не вошла в пятерку стран-лидеров по расходам на оборону Россия четвертый год подряд сокращает траты на оборону, в этом году она впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшим оборонным бюджетом, свидетельствуют данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), опубликованного 29 апреля.

Политика В Кремле прокомментировали применение закона об оскорблении власти Применение закона об оскорблении власти достаточно новое, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, следят ли в Кремле, как он реализовывается.

Футбол Роман Широков покинул пост спортивного директора «Динамо» Бывший полузащитник сборной Росси Роман Широков покинул пост спортивного директора московского "Динамо".

Космос В ЕКА разработали маркеры для упрощения стыковки со спутниками Специалисты венгерской компании Admatis разработали маркеры для космических аппаратов, которые упростят будущую работу по утилизации орбитального мусора.