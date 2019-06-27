Индонезия и Австралия подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2034Нева Спорт 03:39

Индонезийская федерация футбола приняла решение сотрудничать с Австралией после того, как свое участие в борьбе за право провести ЧМ-2034 исключил Таиланд. Ранее австралийцы претендовали на организацию мундиаля в 2022 году, но уступили в голосовании Катару.

Индонезия и Австралия подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2034

Гаджеты Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.

Энергетика Цены на бензин в России с начала года выросли на 0,7% Розничные цены на бензин в России за январь - май 2019 года выросли на 7,9% в годовом выражении, а по отношению к декабрю 2018 года - на 0,7%. В то же время цены производителей бензина за этот период упали на 9,9%, следует из данных Росстата.

Наука Ученые определили число жертв Тунгусского метеорита Эксперты NASA вычислили размер Тунгусского метеорита, который в 1908 году рухнул на безлюдную территорию Сибири.

Политика Зеленский впервые обратился к Путину Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и призвал его освободить украинских моряков.

Происшествия В Бурятии пилот отказался лететь на Ан-24 и остался жив Изначально на самолете Ан-24, который совершил жесткую посадку в аэропорту Нижнеангарска, должен был лететь пилот Михаил Большедворский.

Происшествия СК возбудил дело против основателя «Рольфа» Следственный комитет возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Шоу-бизнес Русская жена малайзийского экс-короля оставила новорожденного сына Русская жена малайзийского экс-короля Оксана Воеводина прилетела в столицу, чтобы судить участниц конкурса "Краса России-2019", сообщает сайт kp.ru.

Происшествия Забайкальских школьниц заставили работать официантками в Китае В Забайкальском крае следователи начали проверку по заявлению родителей ученицы детской художественной школы Краснокаменска, вернувшейся из туристической поездки в КНР.

Политика Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР в Минске Встреча главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и глав Донецкой и Луганской Народных Республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником состоялась 27 июня в Минске.

Наука В Крыму найдены кости гигантской птицы В Крыму при строительстве трассы «Таврида» обнаружены кости гигантской ископаемой птицы, которая по размерам в три раза крупнее страуса, сообщает Палеонтологический институт имени Борисяка РАН.

Гаджеты Обновление системы превратило смартфоны Xiaomi в «кирпичи» Компания Xiaomi официально приостановила распространение обновления MIUI 10.3.1.0 для смартфонов Mi 9 SE.

Экономика ЦБ выступил против нового слогана «Открытия» и пообещал санкции ЦБ владеет 99,99% «Открытия», но планирует быть его собственником не всегда: согласно стратегии банка, в 2021 г. регулятор планирует продать его акции.

Шоу-бизнес Алена Шишкова со скандалом лишилась бизнеса Кирсанова много лет работает визажистом и познакомилась с моделью Шишковой на одной из рекламных съемок.

Экономика Нацбанк Грузии: «На падение курса лари повлияла информация из России» По прогнозам Нацбанка, сокращение туристического потока из России в Грузию негативно повлияет на грузинскую экономику и в 2019 году может стоить ей до $300 млн.

Футбол Сарри заявил, что выкуривает 60 сигарет в день Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил изданию «La Nuova Riviera», что курение по-прежнему является для него серьезной проблемой - в день он может выкуривать до 60-ти сигарет.

Общество В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.

Единоборства Штырков покинул UFC после проваленного допинг-теста Напомним, Штырков подписал контракт с UFC 19 марта 2019 года, после чего отправился на допинг-тест, который не выявил в его крови запрещенных веществ, однако, второй допинг-контроль подтвердил наличие в организме россиянина пиктограмма вещества для набора мышечной массы.

Общество 75% предпринимателей не успели поставить кассу к 1 июля «По оценочным данным, количество организаций на ЕНВД и патентной системе налогообложения, которые с 1 июля должны начать применять онлайн-кассы, составляет около 350-400 000 налогоплательщиков», — сообщила пресс-служба ФНС.

Религия Новый главком ВМФ приказал закрыть храм при Адмиралтействе Доступ в храм со стороны Адмиралтейской набережной приостановлен распоряжением недавно назначенного главнокомандующим ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Футбол Руни забил гол со своей половины поля Бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни забил мяч со своей половины поля.

Политика Делегацию Украины в ПАСЕ обругали нецензурной бранью Напомним, что украинская делегация выразила протест против решения вернуть Россию в ПАСЕ. Они пригрозили Совету Европы бойкотом.

Недвижимость Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще "Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.

Экономика В России выросла стоимость обучения в вузах По словам экспертов, в сентябре цены могут снова увеличиться.

Политика Меркель вновь стало плохо на официальной встрече Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.

Армия и оружие Рособоронэкспорт передал «Ижмашу» подписанный Калашниковым контракт с Кубой Гендиректор АО «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) Александр Михеев встретился с директором и работниками музея «Ижмаш» концерна «Калашников» и передал им контракт с Кубой, подписанный советским и российским конструктором стрелкового оружия Михаилом Калашниковым.

Музыка Участнику конкурса имени Чайковского разложили ноты в обратном порядке Председатель жюри по специальности "Фортепиано" пианист Денис Мацуев предложил Ань Тяньсю переиграть свою программу, однако участник отказался.