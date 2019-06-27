Футбол
Индонезия и Австралия подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2034Нева Спорт 03:39
Индонезийская федерация футбола приняла решение сотрудничать с Австралией после того, как свое участие в борьбе за право провести ЧМ-2034 исключил Таиланд. Ранее австралийцы претендовали на организацию мундиаля в 2022 году, но уступили в голосовании Катару.
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