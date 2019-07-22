Индия запустила к Луне автоматическую миссию "Чандраян-2", сообщает РИА "Новости". На борту "Чандраян-2" находится небольшой луноход.

Индия запустила к Луне станцию с луноходом

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