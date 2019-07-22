Космос

Индия запустила к Луне станцию с луноходомГазета.Ru 05:32

Индия запустила к Луне автоматическую миссию "Чандраян-2", сообщает РИА "Новости". На боту "Чандраян-2" находится небольшой луноход.
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Индия запустила ракету со станцией «Чандраян-2» к Луне

Известия06:16

Индия осуществила успешный запуск ракеты с автоматической станцией «Чандраян-2» к Луне

ТАСС05:36

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Популярная механика02:20

Индия запустила к Луне космическую станцию с луноходом

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Запуск индийского лунохода Chandrayaan-2 в прямом эфире

ГЛАС.RU06:11

Индийскую лунную станцию успешно вывели на орбиту

Интерфакс05:49

Индия успешно запустила к Луне миссию «Чандраян-2»

RT на русском05:31
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Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
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Правозащитники изучили дела заключенных с ВИЧ и туберкулезом и отметили, что администрации СИЗО и колоний не используют возможности для их освобождения от наказания, когда это необходимо.
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Определился соперник «Краснодара» по третьему квалификационному раунду футбольной Лиги чемпионов. Жеребьёвка состоялась в швейцарском Ньоне.
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После подсчета 11,53 процента протоколов на выборах в Верховную раду лидирует партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», которая получает 41,57 процента голосов избирателей, свидетельствуют данные на сайте ЦИК Украины.
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Кино

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В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
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Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

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«Мстители: Финал» обошли «Аватар» и стали самым кассовым фильмом

Фильм Мстители: Финал собрал в мировом прокате 2,7902 млрд долларов.
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ВСУ Украины нарушили бессрочное перемирие в Донбассе

О бессрочном перемирии представители Контактной группы договорились 17 июля в Минске, напоминает телеканал "Россия 24".
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Музыка

Metallica на концерте в Лужниках спела песню Цоя «Группа крови»

Группа Metallica на концерте в Лужниках исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови».
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Дарья Жукова готовится к свадьбе с греческим миллиардером

СМИ сообщили о помолвке бывшей жены Романа Абрамовича. Дарья Жукова скоро снова выйдет замуж.
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Во Франции обнаружили затонувшую полвека назад подлодку Minerve

Подводную лодку Minerve, при таинственных обстоятельствах затонувшую в Средиземном море 51 год назад, обнаружили в ходе поисковой операции.
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Россия и Турция обсуждают совместное производство элементов С-400

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Общество

Названы регионы с самой сложной ситуацией на рынке труда

Второе место занимает Чечня, где коэффициент напряженности на рынке труда составляет 23,8. Сложная ситуация также в Дагестане (18,6), Северной Осетии (6,1) и Тыве (5,2).
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Медведчук оценил данные экзитполов на выборах в Раду

Напомним, результаты Национального экзитпола, обнародованные после закрытия избирательных участков в стране 21 июля, свидетельствуют о том, что на парламентских выборах, состоявшихся на Украине, в Верховную раду Украины нового созыва проходят пять партий.
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Шоу-бизнес

Аллегрова продала квартиру в Майами ради виллы в Италии

Певица Ирина Аллегрова продала свою квартиру в Майами ради покупки дома на одном из самых дорогих курортов в Италии - Форте-деи-Марми.
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Ельцин собирался продать Карелию Финляндии

Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.
Обновлено вчера в 23:57
Здоровье

Медики назвали причины появления шишек на руках и ногах

Доктора утверждают, что гигрома или шишки, появляющиеся на руках и ногах – это доброкачественное новообразование, которое являются капсулой, наполненной жидкостью.
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Общество

В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов

Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Авто

Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России

В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.
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РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса

Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
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Украинские военные утонули на глазах инструкторов НАТО

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Политика

Сербия гордится близкими отношениями с Россией, заявил Вучич

Сербия гордится своими близкими отношениями с РФ, которые в дальнейшем станут еще крепче, заявил президент Александр Вучич после встречи с новым послом России Александром Боцан-Харченко.
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Lenovo возвращается на российский рынок смартфонов

По словам директор по закупкам «Связной-Евросеть» Михаила Комкова, Lenovo ранее занимала заметную долю на рынке смартфонов, и с возвращением она имеет все шансы закрепиться в недорогом ценовом сегменте.
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Самый мощный российский спутник связи связи введен в эксплуатацию

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Ракету «Протон-М» для коммерческого пуска отправили на Байконур

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Политика

В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУ

Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
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Авиакомпания «Победа» начала продавать туристические путевки

Авиакомпания "Победа" в понедельник начала продавать туристические пакеты по направлениям сети своих маршрутов, сообщили в понедельник "Ведомости".
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