Космос
Индия запустила к Луне станцию с луноходомГазета.Ru 05:32
Индия запустила к Луне автоматическую миссию "Чандраян-2", сообщает РИА "Новости". На боту "Чандраян-2" находится небольшой луноход.
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Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Общество
Теплая погода и дожди ожидаются в Москве в течение недели
В пятницу, 26 июля, столбик термометра поднимется до 28 градусов, сообщила ТАСС в понедельник заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Челябинской области мужчина умер от укуса гадюки
Обновлено в 04:27
Политика
В США планируют оставить на Луне астронавтов
Обновлено в 01:07
Здоровье
Правозащитники призвали Госдуму изменить условия для заключенных с ВИЧ и туберкулезом
Правозащитники изучили дела заключенных с ВИЧ и туберкулезом и отметили, что администрации СИЗО и колоний не используют возможности для их освобождения от наказания, когда это необходимо.
Обновлено в 02:41
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Порту» в третьем квалификационном раунде ЛЧ
Определился соперник «Краснодара» по третьему квалификационному раунду футбольной Лиги чемпионов. Жеребьёвка состоялась в швейцарском Ньоне.
Обновлено в 06:18
Политика
ЦИК Украины обработал более 11 процентов протоколов с выборов в Раду
После подсчета 11,53 процента протоколов на выборах в Верховную раду лидирует партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», которая получает 41,57 процента голосов избирателей, свидетельствуют данные на сайте ЦИК Украины.
Обновлено вчера в 19:58
Кино
Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»
В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Кино
«Мстители: Финал» обошли «Аватар» и стали самым кассовым фильмом
Фильм Мстители: Финал собрал в мировом прокате 2,7902 млрд долларов.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие
ВСУ Украины нарушили бессрочное перемирие в Донбассе
О бессрочном перемирии представители Контактной группы договорились 17 июля в Минске, напоминает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 00:31
Музыка
Metallica на концерте в Лужниках спела песню Цоя «Группа крови»
Группа Metallica на концерте в Лужниках исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 17:25
Шоу-бизнес
Дарья Жукова готовится к свадьбе с греческим миллиардером
СМИ сообщили о помолвке бывшей жены Романа Абрамовича. Дарья Жукова скоро снова выйдет замуж.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Во Франции обнаружили затонувшую полвека назад подлодку Minerve
Подводную лодку Minerve, при таинственных обстоятельствах затонувшую в Средиземном море 51 год назад, обнаружили в ходе поисковой операции.
Обновлено в 05:19
Общество
Названы регионы с самой сложной ситуацией на рынке труда
Второе место занимает Чечня, где коэффициент напряженности на рынке труда составляет 23,8. Сложная ситуация также в Дагестане (18,6), Северной Осетии (6,1) и Тыве (5,2).
Обновлено в 02:10
Политика
Медведчук оценил данные экзитполов на выборах в Раду
Напомним, результаты Национального экзитпола, обнародованные после закрытия избирательных участков в стране 21 июля, свидетельствуют о том, что на парламентских выборах, состоявшихся на Украине, в Верховную раду Украины нового созыва проходят пять партий.
Обновлено вчера в 14:53
Шоу-бизнес
Аллегрова продала квартиру в Майами ради виллы в Италии
Певица Ирина Аллегрова продала свою квартиру в Майами ради покупки дома на одном из самых дорогих курортов в Италии - Форте-деи-Марми.
Обновлено в 02:10
Политика
Ельцин собирался продать Карелию Финляндии
Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.
Обновлено вчера в 23:57
Здоровье
Медики назвали причины появления шишек на руках и ногах
Доктора утверждают, что гигрома или шишки, появляющиеся на руках и ногах – это доброкачественное новообразование, которое являются капсулой, наполненной жидкостью.
Обновлено в 04:18
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Авто
Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России
В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.
Обновлено в 02:24
Политика
РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса
Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
Украинские военные утонули на глазах инструкторов НАТО
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Сербия гордится близкими отношениями с Россией, заявил Вучич
Сербия гордится своими близкими отношениями с РФ, которые в дальнейшем станут еще крепче, заявил президент Александр Вучич после встречи с новым послом России Александром Боцан-Харченко.
Обновлено в 06:01
Гаджеты
Lenovo возвращается на российский рынок смартфонов
По словам директор по закупкам «Связной-Евросеть» Михаила Комкова, Lenovo ранее занимала заметную долю на рынке смартфонов, и с возвращением она имеет все шансы закрепиться в недорогом ценовом сегменте.
Обновлено в 05:51
Политика
В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУ
Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено в 03:31
Путешествия
Авиакомпания «Победа» начала продавать туристические путевки
Авиакомпания "Победа" в понедельник начала продавать туристические пакеты по направлениям сети своих маршрутов, сообщили в понедельник "Ведомости".
Обновлено вчера в 21:50