Космос

Индия запустила к Луне межпланетную станцию с луноходомИзвестия 07:11

Если мягкая посадка состоится, то Индия станет четвертой страной (после России, США и Китая), которая успешно отправила свой космический аппарат на Луну. «Чандраян-2» продолжит лунную программу, которую Индия начала с запуском станции «Чандраян-1» в 2008 году. Через год связь с аппаратом пропала.
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Индия запустила к Луне межпланетную станцию с луноходом

Известия07:11

Индия запустила к Луне станцию «Чандраян-2»

Naked Science08:29

Индия запустила к Луне станцию с луноходом

Газета.Ru08:17

Индия высадится на Луне вслед за Китаем

URA.Ru06:10

Индия запустила к Луне космическую станцию с луноходом

РИА Новости05:18

Индийскую лунную станцию успешно вывели на орбиту

Интерфакс05:49

Видео запуска первого индийского лунохода

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