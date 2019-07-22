Космос

Индия запустила к Луне межпланетную станцию с луноходомИзвестия 07:11

Если мягкая посадка состоится, то Индия станет четвертой страной (после России, США и Китая), которая успешно отправила свой космический аппарат на Луну. «Чандраян-2» продолжит лунную программу, которую Индия начала с запуском станции «Чандраян-1» в 2008 году. Через год связь с аппаратом пропала.
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Индия запустила к Луне станцию «Чандраян-2»

Naked Science08:29

Индия рвется на юг Луны. Что мы узнаем при успехе «Чандраян-2»?

Телеканал 360°11:17

Видео запуска первого индийского лунохода

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Индия запустила к Луне межпланетную станцию с луноходом

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Индия запустила к Луне космическую станцию с луноходом

РИА Новости05:18

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Интерфакс05:49

Индия запустила к Луне станцию с луноходом

Газета.Ru08:17
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