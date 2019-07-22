Космос
Индия запустила к Луне межпланетную станцию с луноходомИзвестия 07:11
Если мягкая посадка состоится, то Индия станет четвертой страной (после России, США и Китая), которая успешно отправила свой космический аппарат на Луну. «Чандраян-2» продолжит лунную программу, которую Индия начала с запуском станции «Чандраян-1» в 2008 году. Через год связь с аппаратом пропала.
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