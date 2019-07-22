Планируется, что станция достигнет Луны не менее чем за пять недель. Ракета-носитель доставит на спутник Земли космический аппарат с межпланетной орбитальной станцией, спускаемым аппаратом и шестиколесным луноходом с приборами для исследования местной почвы, сообщает The New York Times.

Индия запустила к Луне межпланетную станцию и луноход

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