Космос
Индия запустила к Луне межпланетную станцию и луноходRambler News Service 06:11
Планируется, что станция достигнет Луны не менее чем за пять недель. Ракета-носитель доставит на спутник Земли космический аппарат с межпланетной орбитальной станцией, спускаемым аппаратом и шестиколесным луноходом с приборами для исследования местной почвы, сообщает The New York Times.
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