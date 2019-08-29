Россия и Индия урегулировали вопрос об авансе за зенитно-ракетные комплексы С-400, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. "Технические детали в силу объективных причин мы не комментируем", — уточнил собеседник агентства.

с чего всё началось

Россия и Индия разрешили вопрос выплаты аванса Нью-Дели по контракту на зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 "Триумф".

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