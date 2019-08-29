Россия и Индия урегулировали вопрос об авансе за зенитно-ракетные комплексы С-400, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. "Технические детали в силу объективных причин мы не комментируем", — уточнил собеседник агентства.

с чего всё началось

Индия выплатила России аванс за зенитно-ракетные комплексы С-400, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Здоровье Эксперты назвали засоряющие сосуды продукты Эксперты назвали основные виды, засоряющие сосуды. Специалисты рекомендуют снизить норму употребления сахаросодержащих продуктов.

Происшествия В Москве напали на оппозиционерку Любовь Соболь Оппозиционерка и незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь подверглась нападению возле подъезда своего дома.

Происшествия ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.

Общество Мэттью Макконахи стал профессором Техасского университета Американскому актеру Мэттью Макконахи официально присвоили звание профессора Техасского университета, сообщает THR.

Общество Все «долгострои» ГК «Город» ввели в эксплуатацию Число дольщиков, которые ждали квартир все эти годы составило 5 тысяч и одного человека.

Культура Соловьев заявил о желании россиян обсуждать Украину вместо пенсий Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что россиянам интереснее обсуждать Украину, чем собственные пенсии.

Гаджеты Redmi представил новые смартфоны Redmi Note 8 Pro и Note 8 Вторая модель Redmi Note 8 Pro уже создана на базе процессора MediaTek G90T и компания позиционирует смартфон как игровой, а для этого в аппарат установили жидкостное охлаждение.

Наука Орнитологи определили смысл вороньего карканья Карканье ворон оказалось управляемым специалистами, сообщает новостное издание Evo-rus.com.

Здоровье Главврачей нижнетагильских больниц временно отстранили от работы В Нижнем Тагиле главные врачи двух больниц, где шесть хирургов написали заявления об увольнении, отстранили от занимаемых должностей на время проверки.

Происшествия Полиция нашла белоруса, обокравшего квартиру матери Бузовой Полиция Санкт-Петербурга установила вора, который забрался в квартиру Ирины Бузовой, матери певицы и телеведущей Ольги Бузовой, и вынес оттуда ценности на 6 миллионов рублей.

Футбол «Рома» согласовала переход Смоллинга Римская «Рома» договорилась о переходе защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Путешествия Летний трафик по Крымскому мосту увеличился на 8,5 процента Летом 2019 года автомобильный трафик по Крымскому мосту возрос на 8,5 процента.

Происшествия В Карелии перевернулся школьный автобус Пять человек пострадали в результате опрокидывания школьного автобуса с дороги в Карелии.

Экономика Минэкономразвития описало экономику России без сверхдоходов от нефти В консервативном сценарии макроэкономического прогноза Министерства экономического развития ВВП России окажется на 30,5 трлн руб. меньше за пять лет — с 2020 по 2024 год — по сравнению с траекторией в базовом сценарии.

Политика Российский МИД поддержал желание США купить Гренландию Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продать Гренландию.

Музыка Плавать, смеяться и не спать: что делать на Red Bull Music Festival 30 августа Надеть штиблеты и галстук-шнурок "Стрелка" Начало трехдневному музыкальному параду положит именитый продюсер, мультиинструменталист, вокалист и, скромно говоря, король буги-вуги Лерой Берджесс.

Шоу-бизнес 79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.

Происшествия Минтранс выделит 5,6 млн рублей на защиту аэропортов от птиц На сайте госзакупок объявлен тендер на выполнение научно-исследовательской работы по теме "Разработка научно обоснованных предложений по государственному регулированию обеспечения орнитологической безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации в Российской Федерации".

Происшествия В массовом ДТП на КАД столкнулись сразу семь автомобилей Сегодня утром, 29 августа, на КАД произошла массовая авария, о которой в соцсетях сообщили очевидцы.