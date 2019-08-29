Политика
BFM.ruИндия выплатила России аванс за поставки С-400
Индия выплатила России аванс за зенитно-ракетные комплексы С-400, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
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с чего всё началось
Россия и Индия урегулировали вопрос об авансе за зенитно-ракетные комплексы С-400, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. "Технические детали в силу объективных причин мы не комментируем", — уточнил собеседник агентства.РИА Новости03:28
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