Политика

BFM.ruBFM.ruИндия выплатила России аванс за поставки С-400

Индия выплатила России аванс за зенитно-ракетные комплексы С-400, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
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Россия и Индия решили вопрос об авансе за С-400

Россия и Индия урегулировали вопрос об авансе за зенитно-ракетные комплексы С-400, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. "Технические детали в силу объективных причин мы не комментируем", — уточнил собеседник агентства.
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