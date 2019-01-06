Правительство Индии сообщило, что повышенные карательные пошлины будут применяться по отношению к американским товарам с 31 января 2019 года. По имеющимся оценкам, общий объём американского экспорта продукции сельского хозяйства в Индию составляет 1,8 миллиардов долларов.

с чего всё началось

По имеющимся оценкам, общий объём американского экспорта продукции сельского хозяйства в Индию составляет 1,8 миллиардов долларов. Объем экспорта товаров, которые будут облагаться повышенными карательными пошлинами (до 30% стоимости), составляет 857 миллионов долларов.

Индия вводит карательные пошлины на экспорт из США

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