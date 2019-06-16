Политика
Индия ввела ввозные пошлины на американские товарыИзвестия вчера в 17:48
Индия ввела ввозные пошлины на 28 наименований американских товаров. Итоговая стоимость продукции, затронутой новыми тарифами, пока неизвестна, но ранее власти страны говорили о $241 млн.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено вчера в 23:54, Вашингтон
Происшествия
После драки с цыганами в селе под Пензой задержаны 174 человека
Обновлено вчера в 03:59
Армия и оружие
Су-34 уничтожил в Сирии бункер боевиков полуторатонной бомбой
За несколько секунд до удара группа террористов забегает в бункер, который уничтожает Су-34.
Обновлено вчера в 10:33
Авто
Названы способы обезопасить автомобиль от угона
Практика показывает, что даже дорогая и современная автосигнализация — не панацея от угона.
Обновлено вчера в 08:06
Футбол
Украина выиграла молодежный чемпионат мира по футболу
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Ребенок попал в реанимацию с соревнований по картингу в Подмосковье
Обновлено вчера в 09:53
Технологии
В Сети появилось видео с ответом робота на издевательства людей
Обновлено вчера в 08:39
Политика
Медведчук рассказал о десятикратном росте цен на газ на Украине
Из-за политики киевских властей цены на газ на Украине за последние пять лет выросли более чем на тысячу процентов.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех
В результате взрыва на танкере в Махачкалинском порту погибли четыре человека, говорится в сообщении на сайте компании «Волжское пароходство», которой принадлежит судно.
Обновлено вчера в 22:26
Общество
Эксперты рассказали о влиянии знака зодиака на поиск работы
Чтобы не запутаться в мифической эзотерике и остаться на стороне здравого смысла, Superjob рекомендует соискателям, во-первых, не увлекаться всевозможными тестами, предлагающими выяснить по знакам зодиака, какая работа подходит больше всего.
Обновлено вчера в 21:00
Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено 14 июня в 07:20
Происшествия
Утка с утятами спровоцировала ДТП в Петербурге
Утка с утятами переходила дорогу, автомобиль Mazda затормозил, чтобы не убить птиц.
Обновлено вчера в 13:49
Авто
Российский автолюбитель рассказал, что надо доработать в LADA Vesta SW
Автовладелец отечественного универсала LADA Vesta SW поделился своим мнением, что на его взгляд необходимо доработать в этом автомобиле, в первую очередь.
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено 14 июня в 04:08
Происшествия
В Саратове мужчина погиб в потасовке с девушками
В Саратове мужчина получил смертельное ножевое ранение из-за замечания, сделанного девушкам в магазине.
Обновлено вчера в 17:23
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено вчера в 16:38
Общество
Ученые назвали необходимое количество сна для хорошего внешнего вида
Обновлено вчера в 20:09
Экономика
ЦБ рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты
Банк России изучает возможность запуска собственной цифровой валюты.
Обновлено вчера в 07:34
Кино
Российский фильм «Движение вверх» набирает ход в кинопрокате Китая
После скромных результатов в первые два дня кинопроката начинает набирать ход в Китае российский кассовый хит «Движение вверх».
Обновлено вчера в 14:35
Политика
Трамп опроверг сообщения об активизации кибератак США на Россию
Президент США Дональд Трамп заявил, что утверждения газеты The New York Times касательно того, что спецслужбы Соединенных Штатов в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить в энергосистему России вредоносное программное обеспечение, не соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 21:38
Политика
Цекало напомнили о шутке про Крым
Обновлено вчера в 14:38
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
В Японии неизвестный ударил ножом полицейского и отобрал у него оружие
Неизвестный мужчина напал с ножом на полицейского в японской Осаке и забрал у него заряженный пистолет, пишет 16 июня «Киодо».
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
Двое российских туристов пострадали в ДТП в Турции
Как сообщает Генеральное консульство России в Анталье, двое россиян, находившихся в автобусе, получили незначительные травмы.
Обновлено вчера в 07:00
Наука
Почти 400 методов лечения и медикаментов признали неэффективными
Авторы обнаружили почти 400 аннулирований ранее заявленных открытий или новинок как основанных на недостаточных доказательствах.
Обновлено вчера в 21:01
Единоборства
Дортикос нокаутировал Табити в полуфинале WBSS
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия
Экс-замначальника ФСИН Петербурга арестован по делу о взятке
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено вчера в 04:45
Происшествия
Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна
В ходе заседания защита Худояна просила суд отклонить ходатайство следственных органов МВД о заключении его под стражу и избрать ему более мягкую меру пресечения, например домашний арест или залог в размере 1 млрд рублей.
Обновлено вчера в 12:34