Политика

Индия ввела ввозные пошлины на американские товарыИзвестия вчера в 17:48

Индия ввела ввозные пошлины на 28 наименований американских товаров. Итоговая стоимость продукции, затронутой новыми тарифами, пока неизвестна, но ранее власти страны говорили о $241 млн.
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Индия сегодня введёт пошлины на товары из США

Эхо Москвывчера в 23:04

Индия введет повышенные пошлины на ряд товаров из США

Экономика сегоднявчера в 13:53

Индия ввела дополнительные тарифы на товары из США

РБКвчера в 16:32

Индия ужесточила пошлины на американские товары

Взгляд.рувчера в 15:32

Индия наложит ответные тарифы на 29 американских товаров

REGNUMвчера в 05:31

СМИ: Индия намерена повысить ввозные пошлины на 29 товаров из США

ТАСС14 июня в 09:38

Индия после годовой отсрочки планирует ввести пошлины на импорт из США

Вести.Финанс14 июня в 07:57
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено вчера в 23:54, Вашингтон
Происшествия

После драки с цыганами в селе под Пензой задержаны 174 человека

Обновлено вчера в 03:59
Армия и оружие

Су-34 уничтожил в Сирии бункер боевиков полуторатонной бомбой

За несколько секунд до удара группа террористов забегает в бункер, который уничтожает Су-34.
Обновлено вчера в 10:33
Авто

Названы способы обезопасить автомобиль от угона

Практика показывает, что даже дорогая и современная автосигнализация — не панацея от угона.
Обновлено вчера в 08:06
Футбол

Украина выиграла молодежный чемпионат мира по футболу

Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

Ребенок попал в реанимацию с соревнований по картингу в Подмосковье

Обновлено вчера в 09:53
Технологии

В Сети появилось видео с ответом робота на издевательства людей

Обновлено вчера в 08:39
Политика

Медведчук рассказал о десятикратном росте цен на газ на Украине

Из-за политики киевских властей цены на газ на Украине за последние пять лет выросли более чем на тысячу процентов.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

Обновлено вчера в 19:18
Происшествия

Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех

В результате взрыва на танкере в Махачкалинском порту погибли четыре человека, говорится в сообщении на сайте компании «Волжское пароходство», которой принадлежит судно.
Обновлено вчера в 22:26
Общество

Эксперты рассказали о влиянии знака зодиака на поиск работы

Чтобы не запутаться в мифической эзотерике и остаться на стороне здравого смысла, Superjob рекомендует соискателям, во-первых, не увлекаться всевозможными тестами, предлагающими выяснить по знакам зодиака, какая работа подходит больше всего.
Обновлено вчера в 21:00
Финансы

Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку

Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено 14 июня в 07:20
Происшествия

Утка с утятами спровоцировала ДТП в Петербурге

Утка с утятами переходила дорогу, автомобиль Mazda затормозил, чтобы не убить птиц.
Обновлено вчера в 13:49
Авто

Российский автолюбитель рассказал, что надо доработать в LADA Vesta SW

Автовладелец отечественного универсала LADA Vesta SW поделился своим мнением, что на его взгляд необходимо доработать в этом автомобиле, в первую очередь.
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено 14 июня в 04:08
Происшествия

В Саратове мужчина погиб в потасовке с девушками

В Саратове мужчина получил смертельное ножевое ранение из-за замечания, сделанного девушкам в магазине.
Обновлено вчера в 17:23
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено вчера в 16:38
Общество

Ученые назвали необходимое количество сна для хорошего внешнего вида

Обновлено вчера в 20:09
Экономика

ЦБ рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты

Банк России изучает возможность запуска собственной цифровой валюты.
Обновлено вчера в 07:34
Кино

Российский фильм «Движение вверх» набирает ход в кинопрокате Китая

После скромных результатов в первые два дня кинопроката начинает набирать ход в Китае российский кассовый хит «Движение вверх».
Обновлено вчера в 14:35
Политика

Трамп опроверг сообщения об активизации кибератак США на Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что утверждения газеты The New York Times касательно того, что спецслужбы Соединенных Штатов в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить в энергосистему России вредоносное программное обеспечение, не соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 21:38
Политика

Цекало напомнили о шутке про Крым

Обновлено вчера в 14:38
Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Обновлено вчера в 12:36
Происшествия

В Японии неизвестный ударил ножом полицейского и отобрал у него оружие

Неизвестный мужчина напал с ножом на полицейского в японской Осаке и забрал у него заряженный пистолет, пишет 16 июня «Киодо».
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия

Двое российских туристов пострадали в ДТП в Турции

Как сообщает Генеральное консульство России в Анталье, двое россиян, находившихся в автобусе, получили незначительные травмы.
Обновлено вчера в 07:00
Наука

Почти 400 методов лечения и медикаментов признали неэффективными

Авторы обнаружили почти 400 аннулирований ранее заявленных открытий или новинок как основанных на недостаточных доказательствах.
Обновлено вчера в 21:01
Единоборства

Дортикос нокаутировал Табити в полуфинале WBSS

Обновлено вчера в 17:21
Происшествия

Экс-замначальника ФСИН Петербурга арестован по делу о взятке

Обновлено вчера в 10:32
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области

Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено вчера в 04:45
Происшествия

Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна

В ходе заседания защита Худояна просила суд отклонить ходатайство следственных органов МВД о заключении его под стражу и избрать ему более мягкую меру пресечения, например домашний арест или залог в размере 1 млрд рублей.
Обновлено вчера в 12:34
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