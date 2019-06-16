Политика
Индия ввела ввозные пошлины на американские товарыИзвестия 17:48
Индия ввела ввозные пошлины на 28 наименований американских товаров. Итоговая стоимость продукции, затронутой новыми тарифами, пока неизвестна, но ранее власти страны говорили о $241 млн.
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Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Обновлено в 16:38
Происшествия
Пожар произошел на складе в Приморье на площади 1,5 тыс. кв. м
Пожар площадью 1,5 тыс. кв. м произошел на складе в городе Артем Приморского края, в результате инцидента никто не пострадал.
Обновлено в 19:59
Футбол
Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии в матче Кубка Америки
Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии в матче первого тура группового этап Кубка Америки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:58
Общество
Во Франции на акции «желтых жилетов» вышли 7 тысяч человек
Обновлено в 19:57
Происшествия
Момент фатального крушения Як-52 на авиашоу попал на видео
Как сообщают местные СМИ, пилот из Германии выполнял акробатические фигуры на самолете Як-52.
Обновлено в 08:14
Наука
Иоганна Кеплера уличили в занятиях алхимией
Обновлено вчера в 04:50
Наука
Нейросеть научили определять фотошоп на изображениях
Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли и компания Adobe создали нейросеть, которая может не только определять фотошоп на изображениях, но и предполагать, как выглядел снимок в оригинале.
Обновлено в 09:26
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
Следствие в Саратове возбудило уголовное дело в отношении 23-летней местной жительницы, подозреваемой в причинении смертельного ножевого ранения молодому человеку, который вступил с ней и ее подругами в потасовку из-за брошенного ими мусора в магазине, сообщило областное СУСК.
Обновлено в 16:55
Происшествия
В Японии неизвестный забрал у полицейского оружие и изрезал его ножом
Неизвестный напал с ножом на полицейского в японской Осаке, передает агентство Киодо.
Обновлено в 20:24
Происшествия
Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери
Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам после пожара
Через два месяца после пожара, который уничтожил крышу собора и шпиль, в парижском соборе Нотр-Дам состоялась первая служба.
Обновлено в 12:30
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:36
Политика
В Чехии могут сделать дату ввода союзных войск в 1968 году Днём памяти
В ночь с 20 на 21 августа 1968 года советские войска и ещё четыре государства, входившие в состав ОВД, вошли на территорию Чехословакии с четырёх направлений и воздушным путём для прекращения политических реформ, получивших название "Пражская весна".
Обновлено в 18:13
Экономика
Почему на Украине резко подорожали огурцы
Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко объяснил, почему на Украине взлетели цены на огурцы, сообщают "Украинские новости".
Обновлено в 16:46
Авто
В Томске прошла юбилейная выставка тюнингованных автомобилей
В Томске накануне прошла юбилейная в текущем году 15-я выставка тюнингованных машин и другого транспорта под названием Tuning party.
Обновлено в 14:29
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
Обновлено в 19:18
Авто
Названы способы обезопасить автомобиль от угона
Практика показывает, что даже дорогая и современная автосигнализация — не панацея от угона.
Обновлено в 08:06
Музыка
Загитова выступила под любимую песню Медведевой
В одном из своих недавних интервью Медведева рассказала, что именно песня Билли Айлиш "Bad guy" является одной из ее любимых композиций.
Обновлено в 11:42
Происшествия
В аварии под Воронежем погибли восемь человек
В ДТП погибли восемь человек, еще один получил травмы.
Обновлено в 15:14
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Политика
США усилили кибератаки на российскую энергосистему
Спецслужбы США за последний год увеличили количество попыток взломать программное обеспечение российских энергосистем.
Обновлено в 16:13
Шоу-бизнес
Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star
Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Обновлено в 12:36
Экономика
Власти Якутии увеличат инвестиции на подготовку к зиме на 34%
Власти Якутии планируют увеличить вложения на подготовку к следующему отопительному сезону на 34% по сравнению с аналогичным периодом - до 33,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и энергетики Якутии.
Обновлено вчера в 09:34
Армия и оружие
Большие стволы: как в России появились свои дредноуты
Обновлено в 17:02
Политика
Трамп заявил, что Лондону нужен новый мэр
Президент США Дональд Трамп в субботу очередной раз обрушился с критикой на мэра Лондона Садика Хана, заявив, что британской столице нужен новый градоначальник.
Обновлено в 16:28