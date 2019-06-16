Политика

Индия ввела ввозные пошлины на американские товарыИзвестия 17:48

Индия ввела ввозные пошлины на 28 наименований американских товаров. Итоговая стоимость продукции, затронутой новыми тарифами, пока неизвестна, но ранее власти страны говорили о $241 млн.
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Индия ужесточила пошлины на американские товары

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СМИ: Индия намерена повысить ввозные пошлины на 29 товаров из США

ТАССвчера в 09:38

Индия наложит ответные тарифы на 29 американских товаров

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Индия введет повышенные пошлины на ряд товаров из США

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Индия может поднять пошлины на некоторые американские товары

Эхо Москвывчера в 08:30

Индия после годовой отсрочки планирует ввести пошлины на импорт из США

Вести.Финансвчера в 07:57
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 22:22, Вашингтон
Политика

Цекало напомнили о шутке про Крым

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Сын Алибасова о проблемах отца: «Теряется во времени»

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Саудовский принц обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе

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Жилой дом сгорел в селе рядом с Чемодановкой, ФАН публикует видео

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«Рубин» объявил о переходе полузащитника «Шахтера» Данченко

Обновлено в 10:33
Происшествия

18-летний сын хоккеиста Максима Соколова убил мать

По информации журналистов, сын вратаря Максима Соколова напал с ножом на собственную мать.
Обновлено 13 июня в 12:40
Происшествия

Два легкомоторных самолета столкнулись в Новой Зеландии

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Политика

Евросоюз обсуждает возможность введения санкций против Мадуро

Европейские страны рассматривают возможность введения санкций в отношении действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и нескольких официальных лиц.
Обновлено в 21:29
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MediaTek: мы представили первую в мире полностью интегрированную SoC 5G

На недавнем общем собрании акционеров MediaTek представитель СМИ спросил, почему MediaTek отстаёт от других производителей в деле разработки однокристальных систем 5G.
Обновлено в 06:20
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Бриедис и Дортикос вышли в финал Всемирной боксерской суперсерии

Обновлено в 19:58
Музыка

Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма

Украинская певица Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма. Об этом сообщает издание «Обозреватель».
Обновлено в 08:01
Происшествия

В аварии под Воронежем погибли восемь человек

В ДТП погибли восемь человек, еще один получил травмы.
Обновлено в 15:14
Политика

Трамп опроверг утверждения об активизации США кибератак на Россию

Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения газеты New York Times о том, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России.
Обновлено в 21:39
Происшествия

На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»

Специалисты «Укртранснафты» ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба», по которому топливо из России поступает в страны Европы.
Обновлено в 14:22
Футбол

Канада разгромила Мартинику на Кубке КОНКАКАФ

В матче группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Канады обыграла команду Мартиники (4:0). В составе победителей отличились Джонатан Дэвид (дважды), Джуниор Хойлетт и Скотт Арфилд.
Обновлено в 22:04
Здоровье

В Британии пересмотрят систему больничного питания из-за листериоза

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок распорядился провести полный пересмотр системы питания в государственных больницах после того, как пятеро пациентов скончались после заражения листерией.
Обновлено в 10:12
Технологии

В Сети появилось видео с ответом робота на издевательства людей

Обновлено в 08:39
Армия и оружие

Британия решила направить спецназ в Персидский залив

Обновлено в 18:34
Авто

Автомобили с пробегом подорожали

Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
Обновлено в 06:21
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено в 19:18
Экономика

Власти Якутии увеличат инвестиции на подготовку к зиме на 34%

Власти Якутии планируют увеличить вложения на подготовку к следующему отопительному сезону на 34% по сравнению с аналогичным периодом - до 33,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и энергетики Якутии.
Обновлено вчера в 09:34
Экономика

Исследователи выяснили, на что россияне берут микрозаймы

Специалисты финансового маркетплейса «Юником 24» провели исследование и выяснили, что около 45 процентов клиентов микрофинансовых организаций берут займы для поддержания текущего образа жизни, также почти половина заемщиков с доходом ниже 30 тысяч рублей обращается в такие организации, так как нуждается в покупке товаров первой необходимости, в том числе продуктах и необходимой бытовой технике.
Обновлено в 20:23
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Происшествия

Экс-замначальника ФСИН Петербурга арестован по делу о взятке

Обновлено в 10:32
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира

Обновлено в 14:32
Футбол

Сборная Аргентины проиграла Колумбии на Кубке Америки

Футбольная сборная Аргентины потерпела поражение от Колумбии в рамках первого тура Кубка Америки.
Обновлено в 21:48
Общество

Ученые назвали необходимое количество сна для хорошего внешнего вида

Обновлено в 20:09
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Иван Ургант посмеялся над предвыборной программой Вики Цыгановой

Обновлено в 06:31
Религия

Православные празднуют День Святой Троицы

Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Общество

Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году

Менее 15 тысяч мужчин в декрете приходилось в России в 2018 году на 670 тысяч женщин, сообщил РИА Новости председатель совета отцов при президентском уполномоченном по правам ребенка Андрей Коченов.
Обновлено в 20:04
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