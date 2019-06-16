Политика
Индия ввела ввозные пошлины на американские товарыИзвестия 17:48
Индия ввела ввозные пошлины на 28 наименований американских товаров. Итоговая стоимость продукции, затронутой новыми тарифами, пока неизвестна, но ранее власти страны говорили о $241 млн.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:14, Вашингтон
Происшествия
В центре Киева произошел мощный взрыв
Обновлено в 18:44
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Происшествия
В ДТП под Воронежем погибли семь человек
Как сообщает областное управление ГИБДД, микроавтобус Volkswagen столкнулся с легковым автомобилем Ford Focus на 59-м километре дороги "Воронеж - Луганск".
Обновлено в 15:25
Авто
Какие машины, даже новые, не стоит покупать
Если вы купили новую машину, это не значит, что вы заплатили один раз деньги и все.
Обновлено в 13:11
Футбол
«Боруссия» собирается вернуть Хуммельса
Тренерский штаб дортмундской «Боруссии» собирается вернуть в клуб защитника Матса Хуммельса, выступающего за «Баварию», сообщает Sport Bild.
Обновлено вчера в 21:31
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес
Ксения Бородина удивила дочь сюрпризом на день рождения
Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .
Обновлено в 06:00
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено в 17:01
Политика
Россия и Белоруссия почти согласовали подходы к интеграции
Россия и Белоруссия согласовали около 90% программы углубленной интеграции двух стран, заявил министр экономического развития Максим Орешкин по итогам встречи в Москве с белорусским министром экономики Дмитрием Крутым.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание
Старший сын экс-вратаря сборной России по хоккею и петербургского СКА Максима Соколова пришел в сознание.
Обновлено вчера в 11:22
Армия и оружие
Великобритания отправит в Персидский залив 100 спецназовцев
На фоне усиливающейся напряженности после инцидентов с танкерами в Оманском заливе власти Великобритании усиливают защиту судов в Персидском заливе, сообщает газета The Times.
Обновлено в 17:22
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.
Обновлено в 14:03
Наука
Учёные установили, что людям недостаёт шестого пальца на руках
Функциональная магнитно-резонансная томография же показала, что наличие шестого пальца не приносит никакого ущерба когнитивным функциям пациентов.
Обновлено в 10:38
Авто
Renault Arkana: важная информация о новинке
Обновлено в 06:08
Гаджеты
Xiaomi Mi A3 и Mi 9T Pro сертифицированы в России
Смартфоны Xiaomi Mi A3 и Mi 9T Pro были сертифицированы в России, они появились в базе данных Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 06:04
Спорт
В Москве пройдёт турнир по FIFA 19 с бюджетом более 30 млн рублей
Изначально чемпионат Moscow Cyber CUP был запланирован как однодневный международный турнир.
Обновлено 13 июня в 04:29
Шоу-бизнес
Успенская похвасталась стройной фигурой в обтягивающих джинсах
Ракурс сделанного снимка очень выгодно подчеркивает и стройные ноги, и подтянутый живот.
Обновлено в 17:04
Хоккей
Более полумиллиона человек посетили чемпионский парад «Сент-Луиса»
Чемпионский парад клуба Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис Блюз", ставшего обладателем Кубка Стэнли, посетили более 500 000 человек, сообщает CBS Sports.
Обновлено в 17:06
Авто
Автомобили с пробегом подорожали
Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
Обновлено в 06:21
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
Единоборства
Бриедис победил нокаутом Гловацкого в полуфинале WBSS
Обновлено в 18:05
Общество
В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»
Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
Обновлено в 17:24
Общество
Панин рассказал о больших проблемах с сексом у россиян
Обновлено в 17:57