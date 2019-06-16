Политика

Индия ввела ввозные пошлины на американские товарыИзвестия 17:48

Индия ввела ввозные пошлины на 28 наименований американских товаров. Итоговая стоимость продукции, затронутой новыми тарифами, пока неизвестна, но ранее власти страны говорили о $241 млн.
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Индия ужесточила пошлины на американские товары

Взгляд.ру15:32

Индия ввела дополнительные тарифы на товары из США

РБК16:32

Индия после годовой отсрочки планирует ввести пошлины на импорт из США

Вести.Финансвчера в 07:57

Индия наложит ответные тарифы на 29 американских товаров

REGNUM05:31

СМИ: Индия намерена повысить ввозные пошлины на 29 товаров из США

ТАССвчера в 09:38

Индия может поднять пошлины на некоторые американские товары

Эхо Москвывчера в 08:30

Индия введет повышенные пошлины на ряд товаров из США

Экономика сегодня13:53
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Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира по футболу

Обновлено в 14:03
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В центре Киева произошел мощный взрыв

Обновлено в 18:44
Религия

Православные празднуют День Святой Троицы

Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Происшествия

Пожилая петербурженка попала под экскаватор на Ржевской площади

Обновлено в 10:41
Происшествия

В ДТП под Воронежем погибли семь человек

Как сообщает областное управление ГИБДД, микроавтобус Volkswagen столкнулся с легковым автомобилем Ford Focus на 59-м километре дороги "Воронеж - Луганск".
Обновлено в 15:25
Авто

Какие машины, даже новые, не стоит покупать

Если вы купили новую машину, это не значит, что вы заплатили один раз деньги и все.
Обновлено в 13:11
Футбол

«Боруссия» собирается вернуть Хуммельса

Тренерский штаб дортмундской «Боруссии» собирается вернуть в клуб защитника Матса Хуммельса, выступающего за «Баварию», сообщает Sport Bild.
Обновлено вчера в 21:31
Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес

Ксения Бородина удивила дочь сюрпризом на день рождения

Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .
Обновлено в 06:00
Политика

Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя

Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено в 17:01
Политика

Россия и Белоруссия почти согласовали подходы к интеграции

Россия и Белоруссия согласовали около 90% программы углубленной интеграции двух стран, заявил министр экономического развития Максим Орешкин по итогам встречи в Москве с белорусским министром экономики Дмитрием Крутым.
Обновлено в 10:39
Происшествия

Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание

Старший сын экс-вратаря сборной России по хоккею и петербургского СКА Максима Соколова пришел в сознание.
Обновлено вчера в 11:22
Армия и оружие

Великобритания отправит в Персидский залив 100 спецназовцев

На фоне усиливающейся напряженности после инцидентов с танкерами в Оманском заливе власти Великобритании усиливают защиту судов в Персидском заливе, сообщает газета The Times.
Обновлено в 17:22
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Музыка

Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма

Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.
Обновлено в 14:03
Наука

Учёные установили, что людям недостаёт шестого пальца на руках

Функциональная магнитно-резонансная томография же показала, что наличие шестого пальца не приносит никакого ущерба когнитивным функциям пациентов.
Обновлено в 10:38
Авто

Renault Arkana: важная информация о новинке

Обновлено в 06:08
Гаджеты

Xiaomi Mi A3 и Mi 9T Pro сертифицированы в России

Смартфоны Xiaomi Mi A3 и Mi 9T Pro были сертифицированы в России, они появились в базе данных Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 06:04
Спорт

В Москве пройдёт турнир по FIFA 19 с бюджетом более 30 млн рублей

Изначально чемпионат Moscow Cyber CUP был запланирован как однодневный международный турнир.
Обновлено 13 июня в 04:29
Шоу-бизнес

Успенская похвасталась стройной фигурой в обтягивающих джинсах

Ракурс сделанного снимка очень выгодно подчеркивает и стройные ноги, и подтянутый живот.
Обновлено в 17:04
Хоккей

Более полумиллиона человек посетили чемпионский парад «Сент-Луиса»

Чемпионский парад клуба Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис Блюз", ставшего обладателем Кубка Стэнли, посетили более 500 000 человек, сообщает CBS Sports.
Обновлено в 17:06
Происшествия

В Анапе пятилетнего ребенка на надувном круге унесло на 3 км в море

Обновлено в 17:18
Авто

Автомобили с пробегом подорожали

Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
Обновлено в 06:21
Происшествия

Власти пообещали помощь семье погибшего в конфликте с цыганами

Обновлено в 08:58
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:45
Единоборства

Бриедис победил нокаутом Гловацкого в полуфинале WBSS

Обновлено в 18:05
Шоу-бизнес

Первый муж Началовой опроверг слухи о своих «изменах» певице

Обновлено в 02:10
Общество

В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»

Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
Обновлено в 17:24
Общество

Сколько нужно спать, чтобы выглядеть привлекательно, выяснили ученые

Обновлено в 13:28
Общество

Панин рассказал о больших проблемах с сексом у россиян

Обновлено в 17:57
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