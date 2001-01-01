Политика
Индия введёт пошлины на ряд товаров из СШАRT на русском вчера в 13:21
Индия вводит повышенные пошлины на ряд продуктов, импортируемых из Соединённых Штатов, в том числе на американские яблоки, пошлины на которые составят 70%. Также меры коснутся миндаля и чечевицы. Об этом сообщает CNN Business со ссылкой на документ Министерства финансов Индии.
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Политика
Зеленский пробежал через фонтаны в Мариуполе
Обновлено в 01:25
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
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Происшествия
Селяне под Пензой подрались с цыганами и организовали массовый сход
В селе Чемодановка Пензенской области жители в пятницу собрались на сход и перекрыли трассу М-5 «Урал» в знак протеста против соседства с местными цыганами.
Обновлено вчера в 03:01
Общество
Учёные выяснили оптимальную для красоты продолжительность сна
Обновлено вчера в 21:14
Армия и оружие
Балтийский флот контролирует обстановку в районе учений НАТО
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
18-летний сын хоккеиста Максима Соколова убил мать
По информации журналистов, сын вратаря Максима Соколова напал с ножом на собственную мать.
Обновлено 13 июня в 12:40
Общество
Стала известна судьба переданного семье Алибасова кота-самозванца
Кот, которого неизвестные передали семье Бари Алибасова под видом потерявшегося питомца Чучи, сейчас живет у поклонницы группы «На-На», рассказал 15 июня пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 15:15
Политика
Евросоюз обсуждает возможность введения санкций против Мадуро
Европейские страны рассматривают возможность введения санкций в отношении действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и нескольких официальных лиц.
Обновлено вчера в 21:29
Единоборства
Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри победил немца Тома Шварца в своем первом бою после ничейного поединка с американцем Деонтеем Уайлдером.
Обновлено в 01:17
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
Обновлено вчера в 19:18
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
В польской Лодзи на стадионе "Видзева" состоялся финал плей-офф чемпионата мира 2019 года среди игроков до 20 лет, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:32
Политика
Путин одобрил новые пенсионные изменения
Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено 14 июня в 05:47
Авто
В Томске прошла юбилейная выставка тюнингованных автомобилей
В Томске накануне прошла юбилейная в текущем году 15-я выставка тюнингованных машин и другого транспорта под названием Tuning party.
Обновлено вчера в 14:29
Политика
Первые российские паспорта выданы жителям Донбасса
Обновлено 14 июня в 12:29
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:36
Политика
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало о Крыме
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
В Дагестане возбудили дело о хищениях при поставках продуктов в школы
Правоохранительные органы выявили в Дагестане преступную группу, поставлявшую в школы и детские сады фальсифицированное сливочное масло с добавлением пальмового, сообщает МВД по республике.
Обновлено в 00:18
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье День Святой Троицы, или Пятидесятницу, один из важнейших христианских праздников.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам
Первая после пожара месса прошла в субботу в соборе Парижской Богоматери, в ней приняли участие около тридцати человек.
Обновлено вчера в 13:16
Футбол
Аргентина уступила Колумбии в матче Кубка Америки
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина
Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
70-летняя Алла Пугачева поделилась фото в стильном образе
70-летняя Алла Пугачева поделилась фото в стильном образе На публикацию Пугачевой тут же отреагировали ее многочисленные фолловеры и звездные друзья.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
В ДНР заявили о подготовке Киевом провокации для срыва перемирия
Украинские силовики готовят вооруженную провокацию для срыва перемирия в Донбассе, заявили в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) в воскресенье, 16 июня.
Обновлено в 02:43
Наука
Первые многоклеточные были не такими, как считалось ранее
Издавна считалось, что первые многоклеточные были очень похожи по строению и функциям на современные губки.
Обновлено 13 июня в 12:23
Политика
Трамп опроверг сообщения СМИ о кибератаках на российскую энергосистему
Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России для демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.
Обновлено вчера в 21:37
Шоу-бизнес
Наталья Андрейченко лишилась бизнеса
Сотрудники заведения винят в провале проекта учредителей, не сумевших сделать "Мир доброты Мэри Поппинс" популярным, тем не менее, это уже не первый бизнес, которого артистка лишилась.
Обновлено в 02:24
Единоборства
Бриедис победил нокаутом Гловацкого в полуфинале WBSS
Обновлено вчера в 18:05
Экономика
Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку
Минэкономразвития разработало законопроект, который предусматривает оказание государственной поддержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом.
Обновлено вчера в 04:36
Происшествия
Унесенных в море рыбаков спасли в Приморье
Обновлено в 01:31