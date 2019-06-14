Экономика

Индия введет пошлины на товары из США накануне визита ПомпеоВедомости 11:21

Торговые отношения между США и Индией стали ухудшаться год назад, когда администрация Трампа ввела пошлины на импорт индийской стали и алюминия в июне 2018 г. В ответ на это Нью-Дели объявил о пошлинах до 120% на импорт ряда американских товаров стоимостью около $220 млн, включая грецкие орехи, яблоки, миндаль и бобы.
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Индия может поднять пошлины на некоторые американские товары

Эхо Москвы08:30

СМИ: Индия хочет повысить пошлины на ввоз 29 товаров из США

Аргументы и Факты11:33

Индия введет пошлины на товары из США накануне визита Помпео

Ведомости11:21

СМИ: Индия намерена повысить ввозные пошлины на 29 товаров из США

ТАСС09:38

Индия собралась повысить пошлины на товары из США

Взгляд.ру09:39

Индия после годовой отсрочки планирует ввести пошлины на импорт из США

Вести.Финанс07:57

Reuters сообщил о планах Индии повысить пошлины на товары из США

РБК06:30
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Расследующая крушение MH17 группа проведет пресс-конференцию 19 июня

Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing MH17 на Украине в июле 2014 года, проведет пресс-конференцию 19 июня.
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Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными

Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия примет ответные меры в связи с решением США разместить в Польше американские беспилотники.
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Политика

ПЦУ пригрозила Филарету из-за планов созвать собор

В ПЦУ заявили, что патриарх Филарет Денисенко не имеет право созывать единолично православный собор. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:39
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Realme решила завоевать российский рынок смартфонов низкими ценами

«Отпочковавшаяся» в прошлом году от OPPO, компания Realme решила выйти на российский рынок с тремя моделями: Realme 3 Pro, Realme 3 и Realme C2.
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В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
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Пентагон показал «доказательства» атаки Ирана на танкеры

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Зеленский назначил нового главу Нацгвардии Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Национальной гвардии страны.
Обновлено в 11:36
Происшествия

Под Воронежем загорелся полигон по утилизации боеприпасов

Обновлено в 10:11
Культура

В Санкт-Петербурге умер скульптор Александр Пальмин

Заслуженный художник РФ скульптор Александр Пальмин скончался в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни.
Обновлено вчера в 15:10
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Защитник тульского «Арсенала» Сокол останется в аренде в «Тромсе»

Обновлено в 10:49
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Российский детский лагерь проверили после «развратных игр» девятилеток

Обновлено в 09:57
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого

Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Политика

Уволенное Додоном правительство Молдавии уйдет в отставку

Демократическая партия Молдавии решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку, сообщил вице-председатель партии Владимир Чеботарь.
Обновлено в 10:44
Общество

Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день

Самая старая жительница Великобритании Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 06:45
Экономика

Мантуров рассказал о расширении tax free на всю Россию

Система tax free может быть распространена на все регионы России до конца 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.
Обновлено в 11:40
Общество

Восемь выпускников сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов

Восемь выпускников сдали ЕГЭ по химии на максимальное количество баллов – это представители гимназии №32 Варвара Клипперт и Александра Гладыш, одиннадцатиклассники лицея №17 Никита Толкачев и Анна Тарасенко.
Обновлено вчера в 06:22
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Общение с природой признается лучшим лекарством для здоровья

Одним из объяснений может быть то, что время, проведенное в общении с природой, является прокси для физической активности.
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Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Общество

Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу

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Наука

Фекальная трансплантация впервые закончилась смертью

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Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста

Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.
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Минэнерго РФ планирует пятикратный рост производства СПГ

Увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) в пять раз к 2035 году планирует российское Министерство энергетики.
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Родители покойной Юлии Началовой прошли курс реабилитации

Фото: покойная Юлия Началова с родителями Напомним, после смерти Юлии очень многие стали помогать семье покойной.
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«Укртрансгаз» заявил об угрозе работе ГТС Украины

Компания "Укртрансгаз" заявила, что существует угроза нормальной работе газотранспортной системы Украины из-за дефицита средств.
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Руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве России Сергей Рыбальченко заявил о своей инициативе дать женщинам возможность взять гибкий отпуск по уходу за ребенком.
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Футбол

«Динамо» объявило о переходе футболиста «Рубина»

Защитник Игорь Калинин перешёл из казанского «Рубина» в московское «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.
Обновлено в 11:37
Общество

Россиянам запретят держать дома крокодилов, пингвинов и акул

Обновлено вчера в 22:27
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца

Обновлено в 07:27
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