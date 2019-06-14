Экономика
Индия повысит пошлины на американские товарыPravda.Ru вчера в 10:58
Власти Индии хотят повысить пошлины на американские товары в связи с недавним решением Дональда Трампа отобрать все торговые привилегии у страны. Президент США решился на такой поступок из-за того, что Индия собирается приобрести у России комплексы C-400.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 06:31, Вашингтон
Общество
В трех городах России появятся коммерческие зоны эксплуатации 5G
Первые зоны коммерческой эксплуатации сетей 5G введут в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Губернатор Пензенской области прокомментировал ситуацию в Чемодановке
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев прокомментировал ситуацию в селе Чемодановка, где в четверг, 13 июня, произошла массовая драка.
Обновлено в 06:00
Общество
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено в 04:36
Происшествия
Двое россиян пострадали в ДТП в Анталье
Семеро человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в турецкой Анталье. Среди получивших ранения двое россиян.
Обновлено в 06:22
Культура
Художник «Ну, погоди!» раскрыл прообраз зайца из мультфильма
По данным опроса ВЦИОМа, «Ну, погоди!» является самым популярным мультфильмом среди россиян.
Обновлено в 06:12
Футбол
Николай Рассказов: «Восстановление еще предстоит»
Защитник "Спартака" Николай Рассказов заявил, что не до конца восстановился в преддверии подготовки к новому сезону чемпионата России.
Обновлено в 05:00
Политика
Представители Демпартии Молдавии покинули страну
Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдавии, в пятницу вечером покидают страну, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 16:17
Политика
США обеспокоены предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в беседе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем выразил обеспокоенность предстоящим визитом заместителя генсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия
Грузовик въехал в автобусную остановку в Ленинградской области
Один пешеход получил легкую травму в ДТП в Ленинградской области, где грузовик въехал в автобусную остановку.
Обновлено в 05:46
Авто
Автомобили с пробегом подорожали
Как отмечают эксперты, рост цен на автомобили с пробегом связан с выходом на рынок более дорогих автомобилей возрастом до 5 лет, потому как с 2014 года цены на новые машины постоянно росли.
Обновлено в 06:21
Технологии
Робот ответил на издевательства людей
Обновлено в 06:23
Армия и оружие
В конгресс США внесли законопроект о «сдерживании» России в Прибалтике
В конгресс США внесли законопроект о сдерживании "российской агрессии" в Прибалтике, сообщает RT.
Обновлено в 02:23
Общество
Малышева отреагировала на критику передачи о кретинах
Телеведущая Елена Малышева в ответ на критику выпуска программы «Жить здорово» под названием «Откуда берутся кретины» посоветовала посмотреть саму передачу, перед тем как критиковать.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре
По словам представителей пресс-службы аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Младший сын Соколова мог убить мать из ревности
Старший сын бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова Максим был тяжело болен, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено вчера в 14:51
Технологии
Запущен сайт для превращения каракулей в реалистичные пейзажи
Компания NVIDIA представила инструмент GauGAN — систему с искусственным интеллектом, позволяющую превращать нарисованные тут же каракули в реалистичные пейзажи.
Обновлено в 06:22
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Основатель фонда "Вера" Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ
Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено вчера в 01:11
Политика
Израиль отказался поддерживать заявление СВМДА по статусу Иерусалима
Израиль не поддержал ряд пунктов декларации саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), в частности касающегося неприятия односторонних действий по статусу Иерусалима, следует из текста декларации.
Обновлено в 05:24
Экономика
ЦБ изучает возможность запуска собственной цифровой валюты
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты, при этом отметила, что это не вопрос ближайшего времени.
Обновлено в 05:33
Музыка
Алсу присвоили звание народной артистки
14 июня врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал указ о награждении и присвоении званий артистам, выступившим на Международном фестивале искусств "Сердце Евразии", посвященном 100-летию образования республики.
Обновлено в 06:22
Общество
Медведев поздравил сотрудников Рязанского кремля с 135-летием музея-заповедника
Обновлено в 05:40
Политика
Пушков прокомментировал слова Шредера о Крыме
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что воссоединение Крыма с Россией было совершенно законным.
Обновлено в 04:34
Авто
Владивосток начал производство двигателей для Японии
Обновлено в 03:50
Политика
Крым отказался от грязной украинской воды
Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09