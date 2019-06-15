Политика

Индия введет пошлины на товары из СШАГазета.Ru 13:35

Индийская сторона не назвала сумму, на которую хотят ввести пошлины, но до этого Нью-Дели сообщал о сумме около $241 млн. Индия впервые объявила о планах ввести новые тарифы год назад в ответ на повышение пошлин США на индийскую сталь и алюминий, уточняет канал.
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Индия ужесточила пошлины на американские товары

Взгляд.ру15:32

Индия ввела дополнительные тарифы на товары из США

РБК16:32

Индия после годовой отсрочки планирует ввести пошлины на импорт из США

Вести.Финансвчера в 07:57

Индия наложит ответные тарифы на 29 американских товаров

REGNUM05:31

СМИ: Индия намерена повысить ввозные пошлины на 29 товаров из США

ТАССвчера в 09:38

Индия может поднять пошлины на некоторые американские товары

Эхо Москвывчера в 08:30

Индия введет повышенные пошлины на ряд товаров из США

Экономика сегодня13:53
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Футбол

Состоялась жеребьевка первого раунда Кубка Германии

15 июня состоялась жеребьевка первого раунда розыгрыша Кубка Германии в сезоне-2019/20.
Обновлено в 13:18
Политика

Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.
Обновлено в 11:29
Происшествия

Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми

Обновлено в 16:22
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Религия

Православные празднуют День Святой Троицы

Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Кино

Российский фильм «Движение вверх» набирает ход в кинопрокате Китая

После скромных результатов в первые два дня кинопроката начинает набирать ход в Китае российский кассовый хит «Движение вверх».
Обновлено в 14:35
Спорт

Забияко и Энберт определились с музыкой для новой короткой программы

Александр Энберт и Наталья Забияко, серебряные медалисты в командном турнире ОИ-2018 и бронзовые призеры ЧМ-2019 в парном катании, стали новыми гостями программы «Фигурка», выходящей на ютуб-канале Sport24.
Обновлено в 15:10
Футбол

Суарес обращался к психологам после укуса Кьеллини

Форвард каталонской "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес рассказал о посещении психолога после инцидента во время матча чемпионата мира 2014 года с Италией, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:54
Экономика

Банки нескольких стран готовы перейти на российский аналог SWIFT

В настоящее время несколько иностранных финансовых учреждений уже собираются перейти на нее, тестовые подключения уже были, добавила глава Центробанка.
Обновлено в 08:34
Происшествия

В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв

В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв. Об этом 15 июня сообщает «Интерфакс-Украина». Инцидент произошел на Тургеневской улице.
Обновлено в 17:05
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Происшествия

Двое российских туристов пострадали в ДТП в Турции

Как сообщает Генеральное консульство России в Анталье, двое россиян, находившихся в автобусе, получили незначительные травмы.
Обновлено в 07:00
Политика

Сейм Латвии поддержал петицию о сносе памятника освободителям Риги

Обновлено вчера в 16:49
Футбол

Лунин попал в число номинантов на премию «Golden Boy»

Итальянское издание Tuttosport представило сотню номинантов на премию Golden Boy. Премия вручается в семнадцатый раз.
Обновлено в 16:33
Происшествия

Суд продлил срок задержания младшего сына экс-хоккеиста Соколова

Всеволожский городской суд Ленинградской области отложил вопрос о мере пресечения сыну экс-хоккеиста сборной России Максима Соколова.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Экипаж атакованного танкера Front Altair прибыл в Дубай

Весь экипаж нефтяного танкера Front Altair, атакованного в Оманском заливе, прибыли из Ирана в Дубай.
Обновлено в 17:01
Культура

Иван Ургант посмеялся над предвыборной программой Вики Цыгановой

Обновлено в 06:31
Происшествия

Глава автономии цыган назвала свою версию конфликта в Чемодановке

Обновлено в 11:12
Экономика

Российские компании в рамках ЭКСПО в Харбине проведут 400 переговоров

За два дня пройдет 400 переговоров и российская сторона рассчитывает на то, что они будут результативными, отметил Слепнев.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Самолет «Аэрофлот» сел в Варшаве из-за агрессивного пассажира

Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес

Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star

Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Футбол

Кафельников раскритиковал обращение Глушакова к фанатам

Известный болельщик московского "Спартака" и самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников прокомментировал недавнее заявление капитана столичного клуба Дениса Глушакова по поводу своего положения в команде, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:19
Политика

Шредер признал законным воссоединение Крыма с Россией

Бывший немецкий канцлер Герхард Шредер признал законным с юридической точки зрения воссоединение Крыма с Россией.
Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес

Алла Пугачева с красной помадой и в очках восхитила фанатов

Пользователи сети восхитились ее неуемной энергией и новым имиджем. «Просто захотелось взглянуть на вас», - написала Алла Пугачева.
Обновлено в 14:01
Происшествия

Подросток погиб на глазах у семьи во время съемки видео для TikTok

В Индии подростка застрелили из самодельного пистолета во время съемки видео для приложения TikTok, сообщает International Business Times of India.
Обновлено в 13:55
Политика

Трамп заявил, что Лондону нужен новый мэр

Президент США Дональд Трамп в субботу очередной раз обрушился с критикой на мэра Лондона Садика Хана, заявив, что британской столице нужен новый градоначальник.
Обновлено в 16:28
Футбол

Джанаев женился на девушке с фамилией Черчесова

Обновлено в 16:00
Музыка

Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма

Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.
Обновлено в 14:03
Футбол

Букмекеры: Аргентина обыграет Колумбия в матче Кубка Америки

Сегодня в 01:00 по московскому времени пройдет матч первого тура Кубка Америки между сборными Аргентины и Колумбии.
Обновлено в 17:07
Единоборства

Дортикос нокаутировал Табити в полуфинале WBSS

Обновлено в 17:21
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