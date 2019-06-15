Политика
Индия введет пошлины на товары из СШАГазета.Ru 13:35
Индийская сторона не назвала сумму, на которую хотят ввести пошлины, но до этого Нью-Дели сообщал о сумме около $241 млн. Индия впервые объявила о планах ввести новые тарифы год назад в ответ на повышение пошлин США на индийскую сталь и алюминий, уточняет канал.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 17:42, Ашберн
Футбол
Состоялась жеребьевка первого раунда Кубка Германии
15 июня состоялась жеребьевка первого раунда розыгрыша Кубка Германии в сезоне-2019/20.
Обновлено в 13:18
Политика
Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми
Обновлено в 16:22
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Кино
Российский фильм «Движение вверх» набирает ход в кинопрокате Китая
После скромных результатов в первые два дня кинопроката начинает набирать ход в Китае российский кассовый хит «Движение вверх».
Обновлено в 14:35
Спорт
Забияко и Энберт определились с музыкой для новой короткой программы
Александр Энберт и Наталья Забияко, серебряные медалисты в командном турнире ОИ-2018 и бронзовые призеры ЧМ-2019 в парном катании, стали новыми гостями программы «Фигурка», выходящей на ютуб-канале Sport24.
Обновлено в 15:10
Футбол
Суарес обращался к психологам после укуса Кьеллини
Форвард каталонской "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес рассказал о посещении психолога после инцидента во время матча чемпионата мира 2014 года с Италией, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:54
Экономика
Банки нескольких стран готовы перейти на российский аналог SWIFT
В настоящее время несколько иностранных финансовых учреждений уже собираются перейти на нее, тестовые подключения уже были, добавила глава Центробанка.
Обновлено в 08:34
Происшествия
В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв
В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв. Об этом 15 июня сообщает «Интерфакс-Украина». Инцидент произошел на Тургеневской улице.
Обновлено в 17:05
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Происшествия
Двое российских туристов пострадали в ДТП в Турции
Как сообщает Генеральное консульство России в Анталье, двое россиян, находившихся в автобусе, получили незначительные травмы.
Обновлено в 07:00
Политика
Сейм Латвии поддержал петицию о сносе памятника освободителям Риги
Обновлено вчера в 16:49
Футбол
Лунин попал в число номинантов на премию «Golden Boy»
Итальянское издание Tuttosport представило сотню номинантов на премию Golden Boy. Премия вручается в семнадцатый раз.
Обновлено в 16:33
Происшествия
Суд продлил срок задержания младшего сына экс-хоккеиста Соколова
Всеволожский городской суд Ленинградской области отложил вопрос о мере пресечения сыну экс-хоккеиста сборной России Максима Соколова.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Экипаж атакованного танкера Front Altair прибыл в Дубай
Весь экипаж нефтяного танкера Front Altair, атакованного в Оманском заливе, прибыли из Ирана в Дубай.
Обновлено в 17:01
Экономика
Российские компании в рамках ЭКСПО в Харбине проведут 400 переговоров
За два дня пройдет 400 переговоров и российская сторона рассчитывает на то, что они будут результативными, отметил Слепнев.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star
Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Футбол
Кафельников раскритиковал обращение Глушакова к фанатам
Известный болельщик московского "Спартака" и самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников прокомментировал недавнее заявление капитана столичного клуба Дениса Глушакова по поводу своего положения в команде, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:19
Политика
Шредер признал законным воссоединение Крыма с Россией
Бывший немецкий канцлер Герхард Шредер признал законным с юридической точки зрения воссоединение Крыма с Россией.
Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес
Алла Пугачева с красной помадой и в очках восхитила фанатов
Пользователи сети восхитились ее неуемной энергией и новым имиджем. «Просто захотелось взглянуть на вас», - написала Алла Пугачева.
Обновлено в 14:01
Происшествия
Подросток погиб на глазах у семьи во время съемки видео для TikTok
В Индии подростка застрелили из самодельного пистолета во время съемки видео для приложения TikTok, сообщает International Business Times of India.
Обновлено в 13:55
Политика
Трамп заявил, что Лондону нужен новый мэр
Президент США Дональд Трамп в субботу очередной раз обрушился с критикой на мэра Лондона Садика Хана, заявив, что британской столице нужен новый градоначальник.
Обновлено в 16:28
Футбол
Джанаев женился на девушке с фамилией Черчесова
Обновлено в 16:00
Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.
Обновлено в 14:03
Футбол
Букмекеры: Аргентина обыграет Колумбия в матче Кубка Америки
Сегодня в 01:00 по московскому времени пройдет матч первого тура Кубка Америки между сборными Аргентины и Колумбии.
Обновлено в 17:07
Единоборства
Дортикос нокаутировал Табити в полуфинале WBSS
Обновлено в 17:21